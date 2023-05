Paula Borgo nie żyje. Siatkarka miała 29 lat

Nie żyje była siatkarka m.in. Fluminense Ana Paula Borgo. 29-latka od jakiegoś czasu walczyła z nowotworem żołądka. O śmierci zawodniczki poinformowała jej mama za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jezus weźmie Cię w swoje ramiona" – napisała w mediach społecznościowych Debora Borgo.

Karierę Pauli Borgo przerwał nowotwór

Ana Paula Borgo była siatkarką reprezentacji Brazylii. Zawodniczka grała na pozycji atakującej. W 2015 roku brała udział w Mistrzostwach Świata U-23, a w 2019 reprezentowała narodowe barwy w Lidze Narodów i wraz z Canarinhos wywalczyła srebrny medal. Na poziomie klubowym grała dla Fluminense F.C.

Jej karierę przerwał nowotwór żołądka, który wykryto we wrześniu 2022 roku podczas badań medycznych przed transferem do zespołu Hinode Barueri. Borgo musiała zapomnieć o siatkówce i skupić się na walce z chorobą.

Pożegnanie Any Pauly Borgo

Były klub Borgo – Fluminense pożegnał swoją byłą zawodniczkę umieszczając wzruszający wpis na swoim Instagramie. "Fluminense głęboko ubolewa nad śmiercią Pauli Borgo, przeciwniczki, która w sezonie 2019/2020 honorowała siatkarskie barwy Trójkolorowych" – czytamy.

instagram

Kondolencje w związku ze śmiercią Any Pauli Borgo złożyła również FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. "Dużo spokoju w tym czasie dla rodziny, przyjaciół i fanów. Dawałaś radość temu światu i zawsze będziesz pamiętana. Twoje dzielne serce na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – napisano na Instagramie.

instagram

Ostatni wpis Pauli Borgo

Siatkarka zmarła tuż po swojej rocznicy ślubu. 9 maja 2023 roku Ana Paula Borgo podziękowała swojemu mężowi za kolejny wspólny rok. "Kocham Cię, z Tobą do końca! Jestem wdzięczna Bogu, który zesłał cię jako piękny dar dla mnie. Mam tyle dobrych rzeczy do powiedzenia o Tobie, tyle tekstów do napisania o Twoim charakterze, tyle pięknych zdań, ale życzę, tylko aby każdy miał przywilej posiadania w swoim życiu Carlosa, takiego syna jak Carlos, męża, brata, a na pewno Carlos byłby wyjątkowym ojcem" – napisała na Instagramie.

instagramCzytaj też:

Prezes PZPS chwali gwiazdę Jastrzębskiego Węgla. „Okrzepł i dorósł siatkarsko”Czytaj też:

Trener Jastrzębskiego Węgla zabrał głos po triumfie w PlusLidze. Zaskakujące słowa