Słynny polski trener objął siatkarską reprezentację Niemiec. Przed nim ważne zadanie

Grzegorz Ryś, który zdobył uznanie jako trener młodzieżowych drużyn w Polsce, dołącza do niemieckiego zespołu w celu dalszego rozwijania talentów i budowania silnej drużyny narodowej. Jego doświadczenie w pracy z młodymi zawodnikami oraz sukcesy osiągnięte na krajowym i międzynarodowym poziomie przyczyniły się do podjęcia tej decyzji.

Grzegorz Ryś selekcjonerem reprezentacji Niemiec siatkarzy U21

Decyzja o powierzeniu Grzegorzowi Rysiowi roli selekcjonera reprezentacji Niemiec siatkarzy U21 spotkała się z pozytywnymi reakcjami kibiców. Polski trener znany jest z profesjonalnego podejścia do treningu, wysokiego poziomu taktyki oraz umiejętności budowania zgranego zespołu. Jego zdolności trenerskie, w połączeniu z pasją i determinacją, mają przynieść nową energię i osiągnięcia dla niemieckiej reprezentacji siatkarzy U21.

Nowy selekcjoner ma przed sobą ważne zadanie, jakim jest przygotowanie młodych zawodników do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Jego doświadczenie jako trenera młodzieżowych drużyn w Polsce, gdzie osiągnął znaczące sukcesy, stawia go w dobrej pozycji do realizacji tych celów.

twitter

Kariera trenerska Grzegorza Rysia

Decyzja o powierzeniu Grzegorzowi Rysiowi roli selekcjonera reprezentacji Niemiec siatkarzy U21 jest dowodem na uznaniowe spojrzenie na jego osiągnięcia i umiejętności trenerskie. Niemiecki zespół ma nadzieję, że pod jego wodzą zdobędzie dużo sukcesów. W przeszłości prowadził również m.in. reprezentację Egiptu, z którą wystąpił w finałach mistrzostw świata, a także był selekcjonerem kadry Izraela.

Jako trener klubowy prowadził m.in. drużyny PZU AZS Olsztyn, Avii Świdnik, Trefla Gdańsk czy Al Ain. Karierę zawodniczą zakończył w latach 90. jako zawodnik Górnika Radlin.

Czytaj też:

Mocne słowa Malwiny Smarzek po powrocie do kadry. „Mam na to siły psychiczne…”Czytaj też:

Trener Jastrzębskiego Węgla zabrał głos po triumfie w PlusLidze. Zaskakujące słowa