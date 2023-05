Reprezentanci Polski wskazali najlepszych siatkarzy w historii naszego kraju. Trzy nazwiska ciągle się powtarzały

Choć zgrupowanie kadry Polski przed sezonem reprezentacyjnym zawsze jest okresem wytężonej pracy, podczas niego nie brakuje także czasu na nieco mniej zobowiązujące aktywności. W związku z tym na krótką „odpytkę” wzięto niektórych podopiecznych Nikoli Grbicia i postawiono im niełatwe zadanie. Każdy, kto stanął przed kamerą TVP Sport, musiał wskazać trzech najlepszych siatkarzy w historii naszego kraju. Niektóre nazwiska przewijały się bardzo często, niektóre zaś wskazano dość zaskakująco.

Oto najlepsi siatkarze w historii reprezentacji Polski. Wybierali obecni kadrowicze

Karol Kłos wymienił Mariusza Wlazłego, Bartosza Kurka oraz, po bardzo długim zastanowieniu… Skapitulował. Dziennikarz zasugerował mu, że może powinien wskazać samego siebie, ale legenda Skry Bełchatów skromnie stwierdziła, iż na pewno nie zasługuje na takie miano. Ze względu na zbyt duży wybór trzecie nazwisko nie padło.

Mateusz Bieniek natomiast nie miał wątpliwości. Wskazał bowiem Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego oraz Michała Kubiaka. Następnie przed kamerą stanął Artur Szalpuk, który wrócił do naszej kadry po dłuższej przerwie. Obecny zawodnik Projektu Warszawa wymienił Mariusza Wlazłego, Bartosza Kurka i Michała Kubiaka. Natomiast według Grzegorza Łomacza do tematu należało podejść nieco inaczej. On akurat wybierał po jednym siatkarzy z każdej generacji. W jego trójce znaleźli się zatem Tomasz Wójtowicz, Paweł Zagumny i Piotr Gruszka.

Pod koniec wideo widzimy natomiast wybory Jana Firleja. Najmniej doświadczony z przepytywanych kadrowiczów postawił na Mariusza Wlazłego, Pawła Zagumnego i Michała Kubiaka. Ostatnim z przewidywanych okazał się Sebastian Adamczyk. Środkowy GKS-u Katowice zaskakująco postawił na Karola Kłosa, Mariusza Wlazłego i Piotra Nowakowskiego.

