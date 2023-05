Kibice w szoku po obniżeniu kary dla słynnego siatkarza. Niedawno groził bronią

Brazylijski mistrz olimpijski z 2016 roku mocno nawywijał. Wallace de Souza znalazł się na ustach światowych mediów po tym, jak postanowił upublicznić swoje polityczne preferencje. Problem w tym, że słynny atakujący zrobił to z bronią w ręku. Poparcie dla byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro obiegło internet.

Wallace uniknie przedwczesnego zakończenia kariery?

Mający 35 lat siatkarz od lat uchodzi za gwiazdę nie tylko brazylijskiej, ale i światowej siatkówki. Pomimo zaawansowanego wieku wiele osób widziałoby go w kadrze Renana Dal Zotto. Siatkarz nie mógł w ostatnim czasie występować dla Sada Cruzeiro, gdyż obowiązywało go 90-dniowe zawieszenie za podżeganie do strzelania w kierunku nowego prezydenta kraju, Luiza Inacio Lula da Silvy.

Wallace stworzył ankietę na Instagramie, w której zapytał: „Czy strzelilibyście Luli z pistoletu kaliber 12 w twarz”. Choć później przepraszał za zachowanie, to i tak nie ominęła go kara. Co więcej, na początku maja została ona rozszerzona do aż pięciu lat zawieszenia. W przypadku 35-latka mogłoby to zakończyć jego karierę.

Po kilku dniach Brazylijska Konfederacja Piłki Siatkowej (CBV) oraz Brazylijski Komitet Olimpijski (COB) postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się sprawie Wallace’a. Co się okazało? Karę zmniejszono ze wspomnianych pięciu lat do zaledwie trzech miesięcy.

Słynny siatkarz nie zagra w reprezentacji Brazylii w 2023 roku

W przypadku nowego wyroku w sprawie Brazylijczyka mowa o występach klubowych (kara liczona od 28 kwietnia). W reprezentacji Wallace będzie mógł zagrać po odbyciu rocznej kary.

Wieści w sprawie siatkarza, które pojawiły się m.in. w mediach społecznościowych, mocno zaskoczyły kibiców. Fani nie są przekonani, czy tylko trzy miesiące kary za takie zachowanie zawodnika, to optymalne rozwiązanie.

