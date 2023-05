Polski siatkarz martwi się, że Nikola Grbić go skreśli. Przez to ominie część zgrupowania

W życiu Bartosza Kwolka ostatnimi czasy dzieje się bardzo wiele, zarówno w sferze sportowej jak i prywatnej. Zawodnik ten walczył niedawno o brązowy medal PlusLigi, aczkolwiek jego Aluron CMC Warta Zawiercie musiała uznać wyższość Asseco Resovii. Powodem do radości na pewno było za to powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski na sezon 2023. Jak się jednak okazuje, przyjmujący dołączy do zespołu znacznie później. Powód ma bardzo ważny.

Bartosz Kwolek weźmie ślub i ominie część zgrupowania reprezentacji Polski

Zgrupowanie Biało-Czerwonych w Spale dopiero się rozpoczęło, ale zanim pojawią się na nim wszyscy etatowi kadrowicze, jeszcze minie trochę czasu. Z opóźnieniem przyjadą na nie między innymi zawodnicy z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla, którzy mają przed sobą jeszcze finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Oprócz nich podobnie będzie również z Bartoszem Kwolkiem, który dostał specjalne pozwolenie od samego Nikoli Grbicia.

O co chodzi? Zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie zdradził szczegóły w rozmowie z Interią. – na początku tego sezonu już przedstawiłem mu konkretną. A on powiedział, że ok. Trener rozumie temat, bo nie mamy kiedy robić takich rzeczy. To i tak jest jeszcze w miarę szybki termin po sezonie. Kończymy 16 maja, potem chwila przygotowań, bo nie bierzemy ślubu w Zawierciu, i trzeba parę rzeczy dopiąć – opowiedział.

Bartosz Kwolek martwi się o decyzję Nikoli Grbicia

Co ciekawe Kwolek uprzedził selekcjonera o swoich planach praktycznie zaraz po tym, jak ten objął stery w kadrze Polski. Pewne obawy o swój sportowy los 26-latek jednak ma. Jakkolwiek spojrzeć ominie go część przygotować do sezonu reprezentacyjnego, a zatem później Grbić może uznać, iż woli postawić na bardziej sprawdzonych siatkarzy.

Zawodnik Warty Zawiercie zdaje sobie sprawę z takiego ryzyka, ale liczy na ludzką wyrozumiałość Serba, skoro zgodził się zaakceptować jego ślubne plany. – Mam nadzieję, że mnie przez to nie skreśli. A jeżeli to zrobi, to będę miał dłuższy odpoczynek – podsumował cały wątek.

