Trefl Gdańsk przedłużył kontrakty z gwiazdorami. Świetne wieści dla kibiców

Zarówno Jordan Zaleszczyk, jak i Janusz Gałązka zaliczani są do grona najlepszych środkowych, występujących w PlusLidze. Pierwszy z wymienionych jest wychowankiem Trefla Gdańsk, a drugi uchodzi za jednego z najbardziej doświadczonych zawodników gdańszczan. Informacja o przedłużeniu kontraktów ze wspomnianą dwójką bez wątpienia ucieszy wielu kibiców drużyny z Pomorza, gdyż oznacza to, iż środkowi to trzecia formacja po przyjmujących i rozgrywających, na której Trefl zatrzymał wszystkich siatkarzy zakontraktowanych przed startem sezonu 2022/23.

Jordan Zaleszczyk zostaje w Treflu Gdańsk

Jordan Zaleszczyk przechodził przez wszystkie szczeble drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk, aż został zawodnikiem drużyny seniorskiej. Na stałe dołączył do niej przed rozpoczęciem kampanii 2021/22, ale w PlusLidze zadebiutował rok wcześniej, będąc zawodnikiem obecnie II-ligowego Trefla Lębork. W 2021 roku podpisał dwuletni kontrakt, który obecnie został przedłużony mimo kontuzji, których nabawiał się w ostatnich tygodniach.

– Bardzo się cieszę, że następny sezon także rozegram w Gdańsku. Gdy poprzedni, dwuletni kontrakt dobiegał końca, zastanawiałem się nad tym, jaki powinien być ten kolejny krok w mojej siatkarskiej drodze. Patrząc jednak na szanse rozwoju, jakie daje młodym zawodnikom Trefl, to ta decyzja, by zostać w klubie, była uważam najlepszą możliwą. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie nie będą mi już przeszkadzać problemy zdrowotne i zapracuję na swoje szanse, by pokazać swoje umiejętności i walkę na boisku – mówił Jordan Zaleszczyk dla oficjalnej strony internetowej Trefla Gdańsk.

Janusz Gałązka na dłużej w Gdańsku

Natomiast Janusz Gałązka jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy gdańskiej ekipy. W kwietniu skończył 36 lat, co oznacza, że w minionym sezonie razem z Mariuszem Wlazłym i Lukasem Kampą był najstarszym zawodnikiem Trefla. W 2022 roku przeniósł się z Projektu Warszawa do Gdańska i wiadomo już, że zostanie tam minimum rok dłużej.

– Bardzo się cieszę z przedłużenia kontraktu o kolejny sezon. Gdańsk to piękne miasto i wspaniali kibice, którzy w minionym sezonie wypełniali hale po brzegi na prawie każdym meczu, tworząc przy tym niesamowitą atmosferę. W poprzednich rozgrywkach stworzyliśmy fajną grupę ludzi, która miała na celu wygrywać jak najwięcej meczów i punkt po punkcie piąć się w górę tabeli. Myślę, że to duża zasługa trenerów, ponieważ bardzo dobrze przygotowali nas do sezonu zarówno mentalnie, jak i sportowo oraz fizycznie – powiedział Janusz Gałązka.

