Fabian Drzyzga stanowczo zareagował na słowa Ireneusza Kłosa. Postawił sprawę jasno

Asseco Resovia Rzeszów po kilku latach posuchy w końcu wróciła do polskiej elity. Zwycięstwo w rundzie zasadniczej PlusLigi oraz trzecie miejsce w fazie play-off wyraźnie świadczą o zażegnaniu kryzysu, który męczył drużynę z Podkarpacia przez długi czas. Jednym z filarów rzeszowskiej drużyny w minionym sezonie był Fabian Drzyzga, jednak mimo doskonałych liczb, nie zaskarbił sobie zaufania u Nikoli Grbicia, który pominął go w powołaniach do szerokiej kadry reprezentacji Polski. Głos w tej sprawie wcześniej zabrał Ireneusz Kłos.

Ireneusz Kłos stanowczo o Fabianie Drzyzdze

Jakiś czas temu Ireneusz Kłos udzieli wywiadu dla „Wprost”, podczas którego przyznał, że jego zdaniem numerem jeden wśród polskich środkowych obecnie jest Marcin Janusz. Na pytanie, czy jego zdaniem numerem dwa w krajowej hierarchii jest Fabian Drzyzga były siatkarz odpowiedział:

– Trudno byłoby też Fabianowi być drugim w kadrze, bo w ostatnich latach zawsze był tym pierwszym wyborem na rozegraniu. Grbić postawił na Janusza i to by się nie zmieniło, nawet kiedy Drzyzga byłby wśród powołanych. Fabian ma taki charakter jak ojciec. Grbić raczej brał pod uwagę, że rola drugiego rozgrywającego nie byłaby po myśli Drzyzgi. Myślę, że trudno jest człowiekowi z takim charakterem jak Fabian pomóc zespołowi, kiedy pojawia się taka potrzeba. Mógłby pokazać później takiemu „trenerkowi” kadry, w jego głowie, że skoro zrobiłeś ze mnie drugiego rozgrywającego, to ja ci pokażę. I wtedy zobaczymy. Tak właśnie może myśleć chłopak, który całe życie uważa się za najlepszego na świecie – powiedział Ireneusz Kłos.

Fabian Drzyzga odpowiedział Ireneuszowi Kłosowi

Nieobecność Fabiana Drzyzgi wśród powołanych odbiła się szerokim echem i została najszerzej skomentowana przez polskie media. Sam zainteresowany również usłyszał o słowach Ireneusza Kłosa. Nie chciał jednak tego komentować, ale jego słowa są bardzo wymowne.

– Ja pozdrawiam wszystkich ekspertów, którzy – wychodzi na to, że – znają mnie dużo lepiej niż ja sam siebie. I dobrze, mają prawo się wypowiadać. Ja zaś nie będę wypowiadał się na temat ekspertów czy ludzi, którzy kiedyś byli w siatkówce, bo mam (do innych – red.) szacunek. Wszyscy wiedzą lepiej, jak ja bym się zachował w jakiś sytuacjach. Fajnie więc, że wszyscy siedzą w mojej głowie – mówił środkowy Asseco Resovii Rzeszów w rozmowie ze sport.pl.

Czytaj też:

Polscy siatkarze opowiedzieli o swoich idolach. Jeden z nich mocno zaskoczyłCzytaj też:

Co za absurdalny wybór. W drużynie marzeń nie ma ani jednego Polaka