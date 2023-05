Poważny cios dla PGE Skry Bełchatów. Gwiazdor żegna się z klubem

Miniony sezon PlusLigi był najgorszym dla PGE Skry Bełchatów, odkąd występują na najwyższym szczeblu ligi siatkarskiej w Polsce. Drużyna z województwa łódzkiego zajęła dopiero 14. miejsce w tabeli, a także zmaga się z poważnymi problemami na szczeblach pozasportowych. Stało się jasne, że drużyna będzie potrzebowała odświeżenia i nowych twarzy. Część podstawowych zawodników z poprzedniej kampanii już opuściła Bełchatów, a inni zdecydowali się pozostać. Teraz poinformowano o zakończeniu kontraktu gwiazdora.

Mateusz Bieniek odchodzi z PGE Skry Bełchatów

29-letni Mateusz Bieniek trafił do bełchatowskiego zespołu przed rozpoczęciem sezonu 2020/21. Pierwotnie było to wypożyczenie z Cucine Lube Civitanovy. Do tej pory w barwach PGE Skry Bełchatów wystąpił w 90 spotkaniach ligowych, w których zdobył 1038 punktów.

„Środkowy Mateusz Bieniek po sezonie 2022/2023 opuszcza PGE Skrę Bełchatów. Bieniu, dziękujemy za reprezentowanie #TeamSkra i życzymy powodzenia w dalszej karierze!” – napisali w oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele klubu z województwa łódzkiego.

Kariera Mateusza Bieńka

Jako reprezentant kraju Mateusz Bieniek sięgał po złoty i srebrny medal mistrzostw świata, srebrny i brązowy medal Ligi Narodów, a także dwa brązowe medale mistrzostw Europy. W 2022 r. zajął z PGE Skrą Bełchatów czwarte miejsce w rozgrywkach PlusLigi i był mocnym punktem drużyny w dotarciu do półfinału Pucharu CEV. W głosowaniu trenerów, dziennikarzy i ekspertów zorganizowanym przez „Przegląd Sportowy” został wybrany do „Drużyny marzeń” PlusLigi sezonu 2021/2022.

Ponadto wybrany został najlepszym środkowym turnieju finałowego Ligi Narodów i zgarnął indywidualną nagrodę dla najlepszego blokującego mistrzostw świata. Do swojego CV może dopisać także zwycięstwo w konkursie na Sportowca Roku 2022 w województwie łódzkim organizowanym przez „Dziennik Łódzki”.

