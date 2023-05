To nie był mecz siatkówki, tylko rollercoaster! ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała trzecią Ligę Mistrzów!

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia! Nie sposób, się nie zgodzić!



twitter.com 3:2 Co to był za mecz!!! Rewelacyjne spotkanie zakończyło się zwycięstwem 3:2, płaczą zawodnicy ZAKSY, płaczą siatkarze Jastrzębskiego i ani jednym, ani drugim nie można się dziwić. To było fantastyczne widowisko. 15:12 KONIEC MECZU, ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE WYGRYWA TIE-BREAK 15:12 I WYGRYWA LIGĘ MISTRZÓW TRZECI RAZ Z RZĘDU!!! Przerwa przed piłką meczową. 14:12 Zablokowany Clevenot przez Janusza. Piłka meczowa dla ZAKSY! 13:12 Clevenot nabił rywali w bloku. 13:11 Pomyłka Fornala przy zagrywce. 12:11 Hadrava się przedarł, a wydawało się, że to był skuteczny blok. 12:10 Kaczmarek skutecznie z głębi. 11:10 Bednorz najpierw został zablokowany, ale przy drugiej próbie się nie pomylił. 10:10 Fornal po bloku! 10:9 Kaczmarek z punktem. 9:9 CO ZA SERWIS GŁADYRA, ZAKSA PRÓBOWAŁA TO BRONIĆ ZZA PARKIETU I NIE DAŁA RADY. REMIS! 9:8 GŁADYR Z ASEM PO TAŚMIE! 9:6 Shoji znakomity w obronie, Clevenot nie dał rady obronić ataku Śliwki. 8:6 Gładyr sprytnie to trafił. 8:5 Śliwka po bloku! 7:5 Boyer zaatakował nie do obrony z prawego skrzydła. 7:4 Heroiczna obrona Toniuttiego i Popiwczaka, ale ZAKSA w końcu to skończyła. 6:4 M'Baye fatalnie, trafił w siatkę. 5:4 Kapitalna kiwka Clevenota. 5:3 Fornal nie dał rady obronić ataku. 4:3 Boyer przepchnął się z lewej strony. 4:2 Kaczmarek dał ZAKSIE punkt. 3:2 Boyer bez bloku, ale było dotknięcie siatki. 3:1 Jeszcze jeden dobry atak Bednorza. 2:1 Bednorz obił blok, ZAKSA prowadzi. 1:1 Gładyr się pomylił. 0:1 Fornal świetnie otwiera tie-break. 28:30 BĘDZIEMY MIELI TIE-BREAK, FORNAL DAŁ ZWYCIĘSTWO JASTRZĘBSKIEMU W CZWARTYM SECIE! 28:29 Kaczmarek zatrzymany, Jastrzębski na prowadzeniu! 28:28 Gramy dalej, Bednorz pomylił się ogromnie. 28:27 Boyer w aut. 27:27 Fornal na remis! 27:26 Śliwka kontruje! Matchball dla ZAKSY! 26:26 Zagrywka Szymury w aut. 25:26 Clevenot skutecznie z lewej flanki. 25:25 Kaczmarek to kończy! 24:25 Nie było bloku, punkt dla Jastrzębskiego! Śliwka w aut! Będziemy sprawdzać, czy blok dotknął piłkę. 24:24 I jeszcze jeden remis po siatce Bednorza! 24:23 A po chwili reprezentant Czech przestrzelił przy serwisie. 23:23 Hadrava trafia! 23:22 Nie było też dotknięcia siatki, prowadzenie ZAKSY! Nie było dotknięcia, punkt dla ZAKSY? Jeszcze nie Mendez, też chce challenge. Fornal zablokowany, Hadrava zaatakował i jest punkt dla Jastrzębskiego, ale jeszcze będzie challenge. 22:22 Gładyr zepsuł serwis. 21:22 Gładyr posłał piekielnie mocny serwis, piłka wróciła do Jastrzębskiego, a Fornal wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Sammelvuo wziął przerwę. 21:21 Bomba Fornala w z lewej strony. 21:20 Pomyłka Jastrzębskiego przy zagrywce. 20:20 Błąd techniczny zawodnika ZAKSY, znów remis. 20:19 Boyer zdecydowanie za mocno. 19:19 Śliwka daleko w aut i mamy remis. Co za emocje! 19:18 Jeszcze gonią Jastrzębie. 19:17 Kaczmarek poradził sobie z ruchomym blokiem. 18:17 M'Baye skutecznie ze środka. Dokładnie tak, bloki imponują dziś najbardziej.



twitter.com 18.16 Boyer zdecydowanie za mocno, Jastrzębski w poważnych tarapatach. Trener Mendez poprosił o przerwę. 17:16 Clevenot miał okazję do kontry i przestrzelił, atakując wzdłuż. 16:16 ZAKSA ma remis po błędzie Jastrzębskiego w ataku. 15:16 Śliwka miał sporo szczęścia, piłka po bloku poszła w aut. 14:16 Aut Bednorza w zagrywce. 14:15 Bednorz za mocno, by rywale mogli to obronić. 13:15 Fornal skutecznie, Jastrzębski jeszcze żyje! 13:14 Dłuuuuuuuga akcja zakończona blokiem Kaczmarka. 13:13 Piekielnie mocne uderzenie zawodnika Jastrzębskiego. Skurcze łapią Śliwkę. 13:12 Fornal się poprawił, Śliwka nie obronił piłki. 13:11 Skutecznie odpowiada ZAKSA. 12:11 Fornal przedarł sie przez blok. 12:10 Toniutti źle to wystawił i ZAKSA zablokowała atak. 10:10 AS SMITHA! 9:10 Fornal zatrzymany w bloku. 8:10 Pomylił się Śliwka. 7:9 I odskakują jastrzębianie na dwa „oczka”. 7:8 Gładyr przepchnął piłkę na połowę rywala. 7:7 Clevenot obił blok ZAKSY. 7:6 Śliwka z punktem. 6:6 M'Baye skutecznie ze środka. 6:5 Kapitalny blok po ataku Boyera. 5:5 Podwójne odbicie i punkt dla ZAKSY. 4:5 Kaczmarek zablokowany. 4:4 Odpowiada Boyer z lewej strony. 4:3 Piekielnie mocny atak Bednorza. 3:3 Boyer zdobył punkt po bloku. 3:2 ZAKSA wychodzi na prowadzenie. 2:2 Shoji to obronił, Huber skutecznie ze środka. 1:2 Boyer po bloku. 1:1 Dobra odpowiedź Gładyra już na samym początku czwartego seta. Tak to zrobił Śliwka na 25:14.



twitter.com 25:14 Śliwka, kiwka i mamy prowadzenie ZAKSY! 24:14 Hadrava ustrzelił przeciwnika, punkt dla Jastrzębskiego. 24:13 Bednorz w siatkę. 24:12 Bednorz nie do zatrzymania, piłka setowa! 23:12 Clevenot zdobył pierwszy punkt dla Jastrzębskiego od dawna. 23:11 I kolejny skuteczny blok ZAKSY. 22:11 Boyer zablokowany, wielki kryzys Jastrzębskiego. 21:11 Popiwczak nie przyjął tej akcji, Bednorz trafił Tervapottiego w aut. Punkt dla ZAKSY. 20:11 AS KACZMARKA! 19:11 I blok na Boyerze. ZAKSA tego seta już raczej nie wypuści. 18:11 AS KACZMARKA! 17:11 Kaczmarek znów skutecznie. 16:11 Szymura miał dużo szczęścia, atakując środkiem. 16:10 Smith znakomicie ze środka. 15:10 Clevenot skutecznie po bloku. 15:9 Szymura w blok, świetna seria ZAKSY! 14:9 Fornal zepsuł zagrywkę i słusznie się na siebie denerwuje. 13:9 Dobra odpowiedź M'Baye. 13:8 Najpierw pomylił się Tervapotti, a potem Kaczmarek zablokował Boyera. Odżył reprezentant Polski w ostatnich akcjach. 11:8 Udana kiwka, Bednorz wpadł na bandę i nie uratował piłki. 11:7 Dwa bloki na Fornalu, oddana piłka i znakomita kontra Kaczmarka. Mendez bierze przerwę. 10:7 Boyer pomylił się, atakując wzdłuż linii. ZAKSA odskakuje. 9:7 Fornal zablokowany. Całkiem celne spostrzeżenie redaktora WIniarczyka.



twitter.com 8:7 Huber przecisnął się środkiem. 7:6 Kaczmarek w końcu zdobył punkt. Bednorz spadł na jedną nogę, a po chwili upadł na parkiet. Chwile grozy ZAKSY, ale reprezentant Polski wraca do gry. 6:6 I mamy remis! 6:5 AS SERIWSOWY CLEVENOTA! 6:4 Bednorz w aut. 6:3 Świetna zagrywka, piłka wróciła na połowę ZAKSY, ale Huber trafił w blok. 6:2 Ten sam zawodnik za chwilę zepsuł zagrywkę. 5:2 Boyer zakończył akcję przy trzecim podejściu Jastrzębskiego. 5:1 Kapitalny blok autorstwa Hubera. 4:1 Bednorz szybko, krótki i mocno. 3:1 Francuz tym razem się poprawił. 3:0 Clevenot zablokowany. 2:0 Znakomita obrona, Bednorz ewidentnie jest w sztosie. 1:0 Doskonała zagrywka Śliwki. Poniżej oczekiwań spisuje się za to Tomasz Fornal.



twitter.com 25:22 Boyer w siatkę, ZAKSA wygrywa set i mamy remis! 24:22 Kaczmarek daleko w aut. 24:21 Shoji poradził sobie z zagrywką Hadravy, Bednorz odpowiedział skutecznie. Setowa dla ZAKSY! 23:21 Boyer po skosie, piekielnie mocno. 23:20 Wydawało się, że ZAKSA się z tego nie wybroni, a jednak Bednorz posłał znakomitą piłkę. 22:20 Kapitan ZAKSY w siatkę. 22:19 Śliwka z punktem po bloku. 21:19 Boyer wreszcie skutecznie z prawej strony, wzdłuż linii. 21:18 Szymura zablokowany, ale piłka na aucie. 21:17 Gładyr zaserwował w aut. 20:17 Fornal został wrzucony w siatkę przez kolegę, w ostatniej chwili sprytnie przegrał piłkę lobem nad rywalem i uratował siebie i zespół. 20:16 Jastrzębie przełamały się po długiej przerwie. Mendez prosi o przerwę. 20:15 Chaos pod siatką, Bednorz broni uderzenie Fornala, Popiwczak broni również, w końcu zawiódł Boyer. Fatalne rozegranie. 19:15 Bednorz nie dał szansy rywalom w tej kontrze. 18:15 Udana kiwka Boyera. 18:14 Clevenot w aut! 17:14 Kapitalna zagrywka Bednorza, ZAKSA odskakuje! 16:14 Boyer zablokowany przez Śliwkę! 15:14 I jeszcze jedna pomyłka Gładyra, tym razem w aut. 14:14 Gładyr najpierw w blok, a potem w aut. Mamy remis! 13:14 Nieskuteczna obrona po ataku Bednorza. 12:14 Kaczmarek w siatkę. 12:13 Huber nie dał rywalom szans ze środka. 11:13 Amerykanin fatalnie pomylił się przy kolejnej próbie. 11:12 AS SERWISOWY SMITHA! 10:12 Boyer improwizował i przestrzelił. 9:12 Podopieczni trenera Mendeza zagrali tak zwany „pipe”, Clevenot był skuteczny. 9:11 Smith skończył akcję po dwóch nieskutecznych akcjach Fornala. 8:11 Punkt dla ZAKSY, piłka poszła w aut po bloku. Toumas Sammelvuo poprosił o przerwę. 7:11 Kapitalny blok autorstwa Boyera na Kaczmarku. 7:10 Błąd Kaczmarka, Jastrzębie mają już 3 punkty przewagi. 7:9 Fornal zakończył akcję za trzecim podejściem. 7:8 Gładyr zbyt sztywno w obronie, Śliwka pokonał potrójny blok. 6:8 Challenge, sprawdzamy, czy Fornal przekroczył linię środkową i... Nie ma błędu. Punkt dla jastrzębian. 6:7 Huber ze środka, świetna kontra po desperackiej obronie. 5:7 Śliwka podkręcił piłkę, posłał ją wzdłuż linii i się pomylił. 5:5 Bednorz w siatkę. 5:4 Długa akcja, brakowało skuteczności z obu stron, aż w końcu Kaczmarek to przepchnął. 4:4 Nie trafił Boyer. 3:4 Clevenot oszukał wszystkich swoją lewą ręką. Delikatne i skuteczne. 3:3 Boyer nadział się na blok. 2:3 Bednorz zaatakował za mocno, by to odebrać. 1:3 Skuteczna kiwka Boyera. 1:2 Kaczmarek nie zatrzymał Clevenota, Smith znakomicie odpowiedział. 0:1 Boyer zablokowany, ale piłka na aucie. 26:28 NIE BYŁO BLOKU, JASTRZĘBIE NA PROWADZENIU PO PIERWSZYM SECIE! Błąd Bednorza, nie trafił w boisko, jastrzębianie już się cieszą, ale... 26:27 Wszedł na boisko Szymura i od razu dał as serwisowy! 26:26 Punkt dla Jastrzębskiego! 26:25 AS ŚLIWKI! ZAKSA NA PROWADZENIU! 25:25 Clevenot dotknął piłkę i znów remis. 24:25 M'Baye odważnie na środku, trafił w blok, a piłka w aut. 24:24 REMIS! Śliwka miał rację! Fornal zaatakował piekielnie mocno, został zablokowany, ale dla kogo punkt? Mamy challenge. Marcelo Mendez wziął czas... 23:24 M'Baye zablokowany, ZAKSA goni! 22:24 Hadrava zepsuł serwis. 21:24 Huber też się pomylił, piłka setowa dla podopiecznych trenera Mendeza. 21:23 Gładyr też zepsuł zagrywkę. 20:23 Bednorz przestrzelił. 20:22 Blok na Bednorzu, aczkolwiek piłka pofrunęła w aut. 19:22 Świetna kontra Gładyra. 19:21 Boyer zdecydowanie przesadził z mocą serwisu. 18:21 Krótkie rozegranie, Huber w aut, weryfikacja i... Aut, powiększa się przewaga Jastrzębskiego. 18:20 Smith po taśmie, odpowiedź Boyera była zabójcza. 18:19 Smith ostro, ale skutecznie. 17:19 Heroicznie broniła się ZAKSA, aż w końcu M'Baye zakończył akcję na środku. 17:18 Reprezentant Polski posłał piłkę w aut po serwisie. 16:18 Fornal po bloku, ale zdobył punkt. 16:17 Clevenot znakomicie ze środka, po chwili Śliwka przecisnął się z piłką przez blok. 15:16 Śliwka zablokowany, ale piłka poleciała w aut. 14:16 Znakomita kontra ZAKSY przez środek. 13:16 Bednorz w siatkę. 13:15 Clevenot w aut przy zagrywce. 12:15 Boyer z prawej strony, Huber nie zdążył do bloku. 12:14 Długa akcja, Bednorz ostatecznie kończy po bloku. 11:14 Przestrzelił Francuz w następnej próbie. 10:14 Bomba Boyera, 125 km/h, jest punkt dla Jastrzębskiego! Przerwa dla kędzierzynian. 10:13 Kapitalny blok Gładyra na Huberze! 10:12 Kaczmarek daleko w aut. 10:11 Smith po taśmie w aut. 10:10 Smith posłał rakietę ze środka, to było nie do obrony. 9:10 Za drugim podejściem przyjmujący znacznie przestrzelił. 9:9 AS ŚLIWKI! I mamy remis 8:9 Fornal źle odebrał piłkę, a jego kolega nie zdołał tego wybronić. 7:9 Przecisnął się Clevenot w tym ataku. 7:8 Zaskoczył Janusz tą subtelną zagrywką. 6:8 Śliwka skutecznie z lewej strony. 5:8 Huber w siatkę. 5:7 Gładyr mierzył, chciał asa, ale się pomylił. 4:7 Fornal zabłysnął kiwką. Ależ luz! 4:6 Boisko, ZAKSA ma punkt. Trafił Bednorz mimo problemów, ale będzie weryfikacja. 3:6 AS CLEVENOTA! Rozstąpili się Bednorz i Śliwka. 3:5 Minimalny aut po serwisie Śliwki. 3:4 Zagrywka Boyera wylądowała w siatce. 2:4 Znakomita kiwka Clevenota. 2:3 Blok ZAKSY, ale w aut! 2:2 Boyer zablokowany. 1:2 Jastrzębianie nie wybronili się po ataku Kaczmarka 0:2 Celevenot zatrzymał Kaczmarka! 0:1 M'Baye zdobywa pierwszy punkt. 20:36 GRAMY! 20:23 Siatkarze wychodzą już na parkiet. 20:31 Zaczynamy już za moment! 20:28 Kto dzisiaj zejdzie po TYCH schodach?



twitter.com 20:27 Skład ZAKSY: Kaczmarek, Shoji, Paszycki, Janusz, Śliwka, Smith, Bednorz 20:25 Skład Jastrzębskiego Węgla na dziś: Boyer, Gładyr, Fornal, Clevenot, Popiwczak, M'Baye, Toniutti 20:24 Polskie tłumy w Turynie!



twitter.com 20:19 Niestety nie tylko sportem w ostatnich dniach żyją Włosi...



Polski finał siatkarzy w cieniu ogromnej tragedii. Giną ludzie, a niebo płacze nad Italią 20:16 Spotkanie powinno rozpocząć się mniej więcej za kwadrans! 20:14 Tuż przed meczem udało nam się porozmawiać z dwoma legendami siatkówki. Mieli ten sam problem, co większość ekspertów.



„Musieli to zrobić, ale czy zdążyli?” Przepytujemy legendy przed finałem ZAKSA – Jastrzębski 20:13 Kibice ZAKSY potrafią dać czadu i już przed meczem zdążyli to udowodnić – relacjonuje nasz człowiek prosto z Turynu.



twitter.com 20:11 A przed meczem polecamy lekturę rozmowy z Jakubem Popiwczakiem, który dziś będzie walczył na parkiecie o największy sukces w historii Jastrzębskiego Węgla.



Jakub Popiwczak dla „Wprost”: Finał w Turynie? Pięć setów i reklama polskiej siatkówki 20:09 Spotkanie rozpocznie się mniej więcej za 20 minut! 17:45 Witamy w relacji na żywo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel, który odbędzie się w ramach wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Początek spotkania zaplanowano na 20:30, bądźcie razem z nami!

20 maja 2023 roku już na zawsze zapisze się w historii polskiej siatkówki. Mimo że już wcześniej polskie ekipy święciły międzynarodowe triumfy, jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by do finału doszły dwie drużyny. Tym razem ta sztuka udała się ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiemu Węglowi.

NA ŻYWO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel w finale Ligi Mistrzów

Pierwsi z wymienionych mają już w swojej gablocie dwa puchary za zwycięstwa w tych rozgrywkach. Drudzy – ani jednego. Poza tym w całej historii Champions League wygrała jeszcze tylko jedna drużyna – Płomień Milowice w 1978 roku.

Niezależnie kto zwycięży, zatriumfuje Polska siatkówka – mniej więcej w tym tonie żartował Sebastian Świderski, pełniący obecnie funkcję prezesa PZPS. Rzeczywiście można się nim zgodzić, zwłaszcza że w obu zespołach gra kilka gwiazd reprezentacji Polski. Po jednej stronie siatki powinniśmy więc zobaczyć akcji Aleksandra Śliwkę, Łukasza Kaczmarka, Marcina Janusza czy Bartosza Bednorza. Po drugiej natomiast Tomasza Fornala i Jakuba Popiwczaka.

Początek spotkania, które odbędzie się w Turynie w legendarnej hali Pala Aplitour, zaplanowano na 20:30.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Kadry obu zespołów na finał Ligi Mistrzów

Kadra ZAKSY Kędzierzyn-Koźle: Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek, Dmytro Paszycki, David Smith, Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, Przemysław Stępień, Twan Wiltenburg, Bartłomiej Kluth, Wojciech Żaliński, Korneliusz Banach, Norbert Huber, Erik Shoji.

Kadra Jastrzęskiego Węgla: Tomasz Fornal, Benjamin Toniutti, Moustapha M’Baye, Jurij Gładyr, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Dawid Dryja, Jan Hadrava, Kamil Dębski, Eemi Tervapotti, Maksymilian Granieczny, Rafał Szymura, Jakub Macyra, Jakub Popiwczak.

