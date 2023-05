Poznaliśmy następcę Andrei Anastasiego w Perugii. To świeżo upieczony mistrz kraju

Kiedy cały siatkarski świat żyje niedawno zakończonym finałem Ligi Mistrzów, w którym Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel, na rynku transferowym dochodzi do wielu ciekawych ruchów. Mowa zarówno o tych polskich, jak i zagranicznych. Kilka tygodni temu Sir Safety Susa Perugia ogłosiła, że Andrea Anastasi nie będzie prowadzić zespołu w następnym sezonie. Jego ekipa początkowo siała postrach u wszystkich drużyn, z którymi się mierzyła, jednak końcówka kampanii 2022/23 była w ich wykonaniu bardzo słaba.

Angelo Lorenzetti nowym trenerem Sir Safety Susy Perugii

Angelo Lorenzetti przychodzi do Sir Safety Susy Perugii jako świeżo upieczony mistrz kraju z zespołem Itas Trentino. To tylko jeden z wielu sukcesów, jaki udało mu się osiągnąć ze wspomnianą drużyną. Podczas siedmiu lat spędzonych w Trydencie sięgał po m.in. Klubowe Mistrzostwo Świata (2018/19), Puchar CEV (2018/19) i Superpuchar Włoch (2021/22).

Ponadto został raz wicemistrzem kraju i zdobył dwa srebrne medale Ligi Mistrzów. W swoim trenerskim CV ma również zapisane wieloletnie prowadzenie reprezentacji Włoch kadetów i juniorów. O odejściu 59-latka z Itasu Trentino wiele mówiło się jeszcze na początku roku, a pod koniec stycznia potwierdzono to oficjalnie.

Angelo Lorenzetti dumny z możliwości objęcia Sir Safety Susy Perugii

Włoski szkoleniowiec nie ukrywał radości z możliwości przejęcia Sir Safety Susy Perugii. W oficjalnym oświadczeniu przekazał, że jego celem jest stworzenie drużyny zwycięzców, która będzie walczyć o grę w każdym finale i zwyciężać je.

– Pierwsze uczucie? Przede wszystkim wdzięczność, ponieważ ta okazja nadarzyła się w czasie, gdy byłem przekonany, że nie będzie mnie przez rok. Będę trenował grupę, która jest oczywiście bardzo konkurencyjna, grupę, którą zawsze postrzegałem jako przeciwnika i którą nie mogę się doczekać, aby poznać. Jak wyobrażam sobie moją Perugię? Chciałbym, aby był to zespół, który atakuje przeciwnika, z umiejętnością bycia obecnym przez cały czas, bycia agresywnym i nigdy nie brać niczego za pewnik przeciwko jakiejkolwiek drużynie. Będziemy zaangażowani na mniejszej liczbie frontów, więc będziemy musieli natychmiast dążyć do doskonałości, aby spróbować dotrzeć do jak największej liczby finałów – powiedział Angelo Lorenzetti dla klubowych mediów.

Nikola Grbić będzie miał spory problem. Sam mówi o tym otwarcie