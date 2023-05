Zaskakujący ruch polskiej siatkarki. Po zdobyciu pucharu zmieniła klub

Olivia Różański to jedna z zawodniczek, dla której Stefano Lavarini znalazł miejsce w reprezentacji Polski. Nasza kadra będzie brała udział w trzech turniejach – Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

Wyjaśniła się przyszłość Olivii Różański

W ostatnim czasie wiele mówiło się na temat przyszłości przyjmującej. Ostatecznie spekulacje mediów się potwierdziły i Olivia Różański zamieni Reale Mutua Chieri, w którym zdobyła Puchar Challenge na Volley Bergamo 1991. Dla urodzonej we Francji reprezentantki Polski będzie to drugi sezon we Włoszech.

Kariera Olivii Różański

Olivia Różański urodziła się w 1997 roku, a tuż przed wyjazdem do Włoch grała w barwach dwóch polskich klubów. – Moim pierwszym zawodowym klubem było Bielsko-Biała przez 3 lata, potem przez 2 lata grałem w Legionovii Legionowo, a moim ostatnim klubem było Chieri, gdzie zaledwie miesiąc temu zdobyłem Challenge Cup. Z reprezentacją Polski zdobyłem złoto medal Volley Masters w Montreux w 2019 roku – oświadczyła siatkarka po przyjeździe do Bergamo.

– Urodziłam się we Francji i mieszkałam tam 17 lat. Potem przeprowadziłam się do Polski i zaczęłam nowy rozdział w życiu. Ale zaczęłam już grać w siatkówkę we Francji, kiedy miałam 12 lat: moja mama była siatkarką, która zaczęła grać w Polsce i zakończyła karierę we Francji. Zawsze chciałam być taka jak ona – powiedziała w klubowych mediach.

Na pytanie, co wie o Bergamo Olivia Różański odparła, że słyszała, iż to piękne miasto z wieloma fanami siatkówki. – Nie mogę się doczekać, by je odwiedzić i stać się częścią klubu, który wszystkich zadziwił w tym sezonie. Wyzwaniem na kolejny będzie potwierdzenie wartości tej drużyny. To będzie dla mnie wielkie wyzwanie – zakończyła.

