Czołowy klub PlusLigi zakończył współpracę z zawodnikiem. Zaskakująca reakcja przyjmującego

Po fazie zasadniczej Cerrad Enea Czarni Radom zajęli bezpieczną 15 lokatę. Klub prowadzony przez Pawła Woickiego postanowił przewietrzyć szatnię i z klubem pożegnali się już m.in. Wiktor Nowak, Bartosz Firszt, Damian Schulz, Sebastian Wartda, Paweł Rusin, Bartłomiej Lemański, Daniel Gąsior, czy Mateusz Masłowski. Dotychczas w ich miejsce sprowadzono środkowego Wojciecha Kraja, czy libero Dominika Teklaka.

Czarni Radom rozstają się z kolejnym zawodnikiem

Teraz klub poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Łukasikiem, z którym klub WKS Czarni Radom S.A. nie przedłużą kontraktu. Przyjmujący w sezonie 2022/2023 w barwach Cerrad Enea Czarnych wystąpił w 25. meczach, na które złożyło się 76 setów. Dla zespołu WKS-u przyjmujący zdobył łącznie 197. punktów.

„Dziękujemy Ci Piotrek za grę w barwach naszego klubu i życzymy powodzenia w dalszej sportowej karierze i dużo zdrowia!” – czytamy w komunikacie klubu.

Zaskakująca reakcja Piotra Łukasika

Pod facebookowym postem klubu, który poinformował o rozstaniu z Piotrem Łukasikiem pojawił się zaskakujący komentarz samego zainteresowanego.

„Dziękuję za informację” – napisał, co może sugerować, że dopiero z social mediów dowiedział się o zakończeniu współpracy. Ponadto w podobnym tonie wypowiedziała się jego małżonka – Natalia, która na Instagramie napisała podobny komentarz.

Kariera Piotra Łukasika

Piotr Łukasik rozpoczął przygodę z siatkówką w lokalnym Salosie Ostróda pod okiem trenera Marka Dudki. Później kontynuował swoją karierę w AZS-ie Olsztyn, gdzie jako 17-latek zadebiutował w PlusLidze. W 2014 roku przeniósł się do pierwszoligowego KPS-u Siedlce, gdzie spędził trzy sezony.

W 2017 roku przyjmujący trafił do BBTS-u Bielsko-Biała, a następnie do ONICO Warszawa. W 2019 roku Piotr Łukasik dołączył do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skąd po dwóch latach przeniósł się do Ślepska Malow Suwałki. W ubiegłym roku bronił barw klubu z Radomia.

Przebieg kariery Piotra Łukasika:

2022-2023 – Cerrad Enea Czarni Radom

2021-2022 – Ślepsk Malow Suwałki

2019-2021 – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2018-2019 – ONICO Warszawa

2017-2018 – BBTS Bielsko-Biała

2014-2017 – KPS Siedlce

2011-2014 – Indykpol AZS Olsztyn

2010-2011 – AZS Olsztyn (U-21)

