Pierwsze koty za płoty. Niemcy ograli podopiecznych Nikoli Grbicia

Dziękujemy za śledzenie tej relacji na żywo. Po więcej sportowych informacji zapraszamy na sport.wprost.pl Koniec. Niemcy wygrywają 13:15 a w całym meczu 2:3. Już jutro Biało-Czerwoni będą mieli szansę na rewanż. Butryn wszedł na zagrywkę! Błąd Webera, 13:14. Czas dla Polski! Niestety, Niemcy będą mieli dwie piłki meczowe. Czas dla Niemców. Koleny blok! Tym razem poręba, 12:13. Weber w końcu się pomylił, aut!. Mamy 11:13. W końcu zadziałał blok Polaków, 10:13. Dulski zatrzymany, 9:13. O czas poprosił zdenerwowany Grbić. Niemcy są niemal bezbłędni, 9:12. Koleny raz Linus Weber, 9:11. Statystyki po czwartym secie:



twitter.com O czas poprosił Michał Winiarski. Sawicki kiwnął, Kampa się pomylił i mamy dziewiąty punkt. Weber znów skarcił Biało-Czerwonych, 8:10. Kampa się pomylił, 8:9. Szalpuk również się pomylił 7:9. Niemcy znów mylą się z zagrywki, 7:8 Weber skończył drugi atak z rzędu. Weber obił blok i zdobył szósty punkt. Świetny atak Sawickiego z pipe, 5:5. Bołądź huknął nie do obrony, 4:5. Sawicki myli się z zagrywki, 3:5. Bołądź minimalnie myli się z zagrywki, 2:4. 2:3 po błędzie Niemców na zagrywce. Bołądź przełamał tę dobrą passę Niemców. Mamy 1:2. Kolejny as serwisowy Kampy, 0:2. Niemcy wygrywają pierwszą akcję, 1:0. Garść statystyk z trzeciego seta:



twitter.com Przed nami ostatni set. Kto wygra to spotkanie? Jakimś cudem Niemcy wyratowali się po zagrywce Urbanowicza i zdobyli 25 punkt. Oznacza to, że czeka nas tie-break. Kampa tym razem się pomylił z zagrywki, 17:24. Niemcy wykorzystali błąd Polaków, 16:24. Weber zdobył 23 punkt. Niemcy skończyli krótką, 16:22. Szalpuk znów punktuje, tym razem po skosie, 16:21. Reihert skutecznie nabił blok, 15:21. Szalpuk kiwnął za blok, 15:20. Rohrs wbił gwoździa, 14:20. Bardzo dobry atak Bołądzia, 14:19. Sawicki zaserwował w taśmę. Wchodzi za niego Semeniuk. Niemcy mylą się na zagrywce, 13:18. Wracają na boisko Komenda i Bołądź. Rohrs mocno zaatakował, 12:18. 12:17 dla Niemców. Nasi rywali złapali wiatr w żagle. O czas poprosił Nikola Grbić. Sporo błędów komunikacyjnych w polskiej ekipie i mamy 12:16. Koniec podwójnej zmiany, wchodzi Łomacz za Bołądzia. Zabrakło asekuracji w polskim zespole. 12:15. Dulski zmienia Komendę. Błąd Niemców, 11:14. As serwisowy Niemców, 10:14. Niemcy odskakują na trzy punkty, 10:13. Skuteczny atak Niemców z szóstej strefy, 10:12 Niemcy też się mylą! Mamy 10:11. Szalpuk z zagrywki w aut, 9:11. Błąd Niemców i mamy 9 punkt. Sawicki z pipe na 8:10. Weber zdobył kolejny punkt, 7:10 Pierwszy atak Urbanowicza i mamy punkt, 7:9. Bomba Webera i 9 punkt dla Niemców. Urbanowicz zmienił Bieńka. Szalpuk po bloku i mamy 6:8. Bołądź zablokowany, 5:8. Sawicki zaserwował w siatkę, 5:7. Kolejna zepsuta zagrywka Niemców, 5:6. Niemcy nabili Komendę i mamy 4:6. Mocna zagrywka, ale w aut, 4:5. Bołądź nabił blok i mamy 4:4. Atak z krótkiej i punkt dla Niemców, 4:3. As serwisowy Bieńka, 3:3 Mamy przejscie! Skuteczny atak Bołądzia, 2:3. Drugi raz trafiony Sawicki. As serwisowy Kampy, 1:3. Świetna zagrywka Kampy, 1:2. Niemcy nabili nasz blok i wyrównali, 1:1. Polacy wychodzą na prowadzenie 1:0. Przed nami ostatni set. Czy Polacy postawią kropkę nad „i”, czy Niemcy wyrównają? Sawicki zakończył tę partię! 25:19. Szalpuk zablokowany, 24:19. Dulski zdobył 24 punkt. Niemcy punktują po czasie, 23:18 Czas dla Niemców. Niemiec przeszedł linię trzeciego metra, 23:17. Niemcy znów w aut z zagrywki, 22:17. Poręba też trafił w siatkę, 21:17. Kolejna zagrywka Niemców w aut, 21:16. Semeniuk zmienia Sawickiego Dulski zablokował Kaliberda, ale piłka wyszła na aut. 20:15 - Dulski zdobył ważny punkt. Łomacz dokończył podwójną zmianę Fatalna akcje reprezentacji Polski, 19:15. Dulski za Komendę Kiwka Sawickiego i mamy 19:14. Niemcy punktują, 18:14 Niemcy znów serwują w aut, 18:13 Bołądź zablokowany, 17:13. Hawryluk zastąpił Szalpuka Długa wymiana i Reichert trafił po skosie, 17:12. Kampa zaserwował w siatkę, 17:11. Niemcy gonią, 16:11. Szalpuk nabił niemiecki blok i odskakujemy na sześć punktów! Ależ to wcisnął! Kapitalne uderzenie Bołądzia, 15:10. Niemcy gonią, 14:10. Silny atak Bołądzia po darmowej piłce od Niemców, 14:9. Podobnie mylą się Niemcy, tym razem Rohrs, 13:9. Sawicki mocno się pomylił z zagrywki, 12:9. Tille zaserwował w aut, 12:8. Nasz dziennikarz Maciej Piasecki znajduje się obecnie w Spodku.



twitter.com Długa akcja i niestety punkt dla Niemców, 11:8. Poręba wygrał starcie 1 na 1, mamy 11:7. Weber wcisnął piłkę na pole Polaków, 10:7. Czas dla Niemców. Czapa Poręby! 10:6 Sawicki obił blok i mamy 9:6. Szalpuk zaryzykował i trafił w siatkę, 8:6. Kampa zaserwował w siatkę, 8:5. Kiwka Reicherta i mamy już 7:5. Świetny atak Bołądzia z sytuacyjnej piłki, 7:4. Bieniek ze środka i punkt, 6:4. Punkt dla Niemców 5:4. Garść statystyk po drugim secie:



twitter.com Szalpuk obił niemiecki blok, 5:3. Weber się zrehabilitował i zdobył punkt, 4:3. Linus Weber w siatkę, 4:2. Tym razem Bołądź zablokowany, 3:2. Blok-aut po kontrze Bołądzia. Mamy 3:1. Aut po serwisie, 2:1. Blok Mateusza Poręby i aut. Mamy 1:1. Niemcy zaczęli. Bołądź zdobył dla nas pierwszy punkt, 1:0. twitter.com Polacy wrócili z dalekiej podróży i doprowadzili do remisu. Ależ spotkanie! 26:24 dla Polski. Bieniek wykorzystał przechodzącą piłkę po zagrywce Butryna. As serwisowy Butryna. Teraz to mym mamy piłkę setową! Challenge i punkt dla Polski. 24:24. Bieniek z krótkiej i mamy 23:24. Butryn za Kłosa na zagrywkę. Dulski daje nam nadzieję, 22:24. Setbol dla Niemców. Semeniuk przekroczył linię dziewiątego metra, 21:23. Co za akcja! Wykończył ją nie kto inny tylko Artur Szalpuk, 21:22. Czas dla Winiarskiego. As serwisowy Kamila Semeniuka, 20:22! Kłos zablokował krótką! Mamy 19:22. Szalpuk z pipe i mamy 18:22. Semeniuk wchodzi za Sawickiego Garść statystyk dotyczących pierwszego seta:



twitter.com Dulski zablokowany, 17:22. Łomacz za Bołądzia Dulski wchodzi za Komendę Weber pomylił się z zagrywki. 17:22. 16:19. Polacy zdobywają kolejny punkt. Challenge dla Niemców. Winiarski znalazł błąd Sawickiego, 15:19. As serwisowy Szalpuka, 15:18 Szalpuk podrywa nasz zespół, 14:18. Kolejny punkt dla Niemców, 13:18. Przerwę wziął Nikola Grbić. Rohrs sprytnie nabił polski blok, 13:17. Niemcy nów punktują, 13:16. Kampa również zaserwował w aut, 13:15 Kłos w aut, 12:15. Do trzech razy sztuka. Bołądź zdobył 12 punkt. Drugi raz z rzędu Bołądź nie trafia w boisko, 11:14. Bołądź mocno, ale w aut, 11:13. Reichert nabił nasz blok i Niemcy znów na prowadzeniu, 11:12. Czas dla Michała Winiarskiego. As serwisowy Sawickiego. Mamy remis 11:11. Komenda do Bołądzia i mamy punkt, 10:11. Rohrs trafił, 9:11. Sawicki splasował piłkę, czym zaskoczył Niemców, 9:10. Artur Szalpuk punktuje z pipe, 8:10. As serwisowy Webera 7:10. Bieniek zaserwował w siatkę, 7:9. Sawicki znów punktuje 7:8 Sawicki z pipe i 6:7. Linus Weber wykorzystał sytuacyjną piłkę, 5:7 Artur Szalpuk tym razem bezbłędnie, 5:6. Kampa oczyścił siatkę Rohrsowi. 4:6 Tym razem Szalpuk został zablokowany, 4:5. Kolejny skuteczny atak Szalpuka, 4:4. Reichert znalażł dziurę w bloku i mamy 3:4. Kapitalny atak Szalpuka, 3:3. Rohrs wykorzystał przechodzącą piłkę i zdobył 3 punkt. Mocny atak Bołądzia i mamy 2:2. Krick skończył krótką i mamy 1:2 Brehme zaserwował w siatkę i mamy remis. Linus Weber wyprowadza Niemców na prowadzenie, 0:1 Polacy serwują! Chwila przerwy i zaczynamy drugą partię. Czy Polacy wyrównają? Weber skończył tego seta. 21:25. Szalpuk nie trafił w linie z zagrywki. Setbol dla Niemców Zmiana powrotna. Sawicki za Semeniuka Dulski daje nam nadzieje, 21:23. Niemcy obili blok Polaków, 20:23. Michał Winiarski poprosił o przerwę Tille zaserwował w siatkę, 20:22. Butryn trafił w siatkę, 19:22. Karol Kłos z krótkiej i mamy już 19:21. As serwisowy Rohrsa, 18:21. Semeniuk za Sawickiego Weber wykorzystał atak, 18:20 Bardzo przytomnie zachował się Dulski i zdobył 18 punkt. Niemiec zaatakował w siatkę i punkt dla Polaków 17:19. Dulski obił blok i zdobył 16 punkt. Seria błędów Polaków i Rohrs skończył przechodzącą piłkę, 15:19. Komenda wchodzi za Bołądzia Weber zdobył kolejny punkt dla Niemców, 15:18 Dulski zmienił Łomacza na rozegraniu Szalpuk z drugiej linii i mamy punkt, 15:17. Długa wymiana niestety dla Niemców, 14:17. Silny atak sawickiego, 14:16. Niemcy nabijają Bieńka i zdobywają 16. punkt. Bieniek wykorzystał kontrę 13:15. Sawicki zdobył 12 punkt dla Polski Świetna akcja Kampy i Webera, 11:15 Bołądź z pipe i punkt - 11:14. Reichert znalazł dziurę w bloku i zdobył punkt, 10:14. Krótka z Kłosem i punkt, 10:13. Podobny błąd Sawickiego - 9:13. Weber zaserwował w siatkę - 9:12 Czas dla Nikoli Grbicia Linus Weber trafił w Sawickiego 8:12 Tym razem Bołądź pomylił się w polu serwisowym - 8:11 Grają punkt za punkt, tym razem Bołądź skończył swój atak - 8:10. Niemcy utrzymują przewagę po świetnej kacji środkiem, 7:10 7:10 - Sawicki obił blok Niemców Niemcy jednak znów punktują 6:9 Bołądź rozpoczął odrabianie strat 6:8 Michał Winiarski wziął challenge i trafił. Szymura nie podbił piłki 5:8 dla Niemców Niemcy podwyższają prowadzenie 5:7 Linus Weber wyprowadził Niemców na prowadzenie 5:6 BIeniek naprawił swój błąd i atakiem ze środka dał nam 5 punkt. Mateusz Bieniek dotknął siatki, 4:5. Pierwszy atak Szalpuka i mamy 4:4. 3:4 Niemcy znów na prowadzeniu Polacy wyrównują 3:3. Obilismy blok Niemców 2:3 Niemcy wychodzą na prowadzenie. Kamba zablokował Sawickiego. 2:2 - Niemcy znów obijają nasz blok. 2:1 - Niemcy zaserwowali w siatkę. 1:1 - Linus Weber obił polski blok 1:0 dla Polski. Łomacz zagrał krótko do Bieńka. 20:40 Zaczynamy! 20:35 Pora na hymny obu reprezentacji. Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Niemcami:



twitter.com Nasze siatkarki również rozgrywały dziś sparing. Francuzki zostały pokonana po raz drugi.



Polki były bezwzględne dla Francuzek. Wynik pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość Przed meczem z Niemcami doszło do wyjątkowego wydarzenia.



Jedyne takie miejsce na świecie jest w Polsce. Gwiazdy siatkówki odcisnęły dłonie Czy będziemy mieli pociechę z nieoczywistych wyborów Nikoli Grbicia?



Pięć nieoczywistych wyborów w kadrze Nikoli Grbicia. Będziemy mieć z nich pociechę? Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Podopieczni Nicoli Grbicia poznali dokładny terminarz Reprezentacja Polski siatkarzy rozegra dwa sparingi z Niemcami przed pierwszym turniejem Ligi Narodów. Nikola Grbić będzie miał szansę sprawdzić mniej doświadczonych graczy, bo z kadrą jeszcze nie ma zawodników Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy odpoczywają po finale Ligi Mistrzów. Początek tego spotkania o 20:30.

Trzy wielkie imprezy czekają polskich siatkarzy w 2023 roku

W tym sezonie reprezentacyjnym polscy siatkarze zawalczą w trzech ważnych imprezach. Są nimi – Liga Narodów, która wystartuje już 7 czerwca w japońskiej Nagoyi. Ponadto w tym roku odbędą się również Mistrzostwa Europy, gdzie podopieczni Nikoli Grbicia powalczą o awans z grupy C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Danią i Czechami.

Trzecim i najważniejszym wydarzeniem w tym sezonie reprezentacyjnym będą bez wątpienia kwalifikacje olimpijskie. Biało-Czerwoni trafili do grupy z Chinami, Argentyną, Holandią, Kanadą, Meksykiem, Belgią i Bułgarią. Z tej grupy awans do igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny.

Oficjalny terminarz kwalifikacji igrzysk olimpijskich

W czwartek 25 maja podopieczni Nikoli Grbicia poznali oficjalny terminarz tych zmagań. Na otwarcie zagramy z Belgami, a następnie z Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną i Holandią. Na zakończenie Biało-Czerwoni zmierzą się z gospodarzaami – Chinami.

30.09: Polska – Belgia (godz. 10:00)

1.10: Polska – Bułgaria (godz. 10:00)

3.10: Polska – Kanada (godz. 10:00)

4.10: Polska – Meksyk (godz. 10:00)

6.10: Polska – Argentyna (godz. 10:00)

7.10: Polska – Holandia (godz. 10:00)

8.10: Chiny – Polska (godz. 13:30)

Sparingi polskich siatkarzy

Zanim jednak Biało-Czerwoni zawalczą o te imprezy czeka ich seria spotkań towarzyskich. Pierwszy sprawdzian Biało-Czerwoni będą mieli w katowickim Spodku 25 maja, kiedy odsłonięte zostaną kolejne tablice w Alei Gwiazd Siatkówki. Korzystając z tak świetnej okazji podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają towarzyskie spotkanie z Niemcami.

Drugi sprawdzian odbędzie się dzień później, tj. 26.05.2023 o godz. 17:30 odbędzie się drugie towarzyskie spotkanie między Polską a Niemcami. Tym razem gospodarzem meczu będzie ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Tuż po tym meczu nasi zawodnicy pojadą na pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów, który odbędzie się w Japonii. Rywalizacja w rozpocznie się 7 czerwca. Tam podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się kolejno z Francją, Iranem, Bułgarią i Serbią.

Czytaj też:

Polskie siatkarki z udanym wejściem w sezon. „Głód gry jest z sezonu na sezon coraz większy”Czytaj też:

Tomasz Fornal podsumował sezon klubowy. Rozbrajająca reakcja Karola Kłosa