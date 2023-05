Jedyne takie miejsce na świecie jest w Polsce. Gwiazdy siatkówki odcisnęły dłonie

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia oficjalnie przekazano, że Aleja Gwiazd Siatkówki będzie gościć w Katowicach co najmniej do 2030 roku. Wieści o liście intencyjnym przekazał prezydent śląskiej stolicy Marcin Krupa. Dodajmy, że AGS to specjalnie wyznaczona przestrzeń na alei Korfantego, tuż obok katowickiego Spodka. Swoje dłonie odcisnęły tam znane osobistości związane z siatkówką.

Dorota Świeniewicz, Aleksander Śliwka czy Małgorzata Glinka wśród wyróżnionych

W tym roku nie brakowało wielkich nazwisk wśród wyróżnionych. Problem w tym, że większość była… nieobecna. Na liście tych, którzy odcisnęli dłonie byli: Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, Dorota Świeniewicz, Małgorzata Glinka, Paweł Papke. Swoją tabliczkę z logotypem odsłonił także sponsor Plus GSM.

A kto był obecny? Bieniek, Papke oraz przedstawiciel Plus GSM. Pozostałe osoby pojawiły się na telebimach, dziękując za wyróżnienie i przepraszając za nieobecność. Kibice mogli być nieco rozczarowani, ale ze zrozumieniem bili brawo swoim idolkom i idolom. Podobnie uczynił obecny na alei Korfantego prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Sebastian Riedel zagrał specjalnie dla kibiców siatkówki

W części artystycznej pojawił się muzyczny akcent ze Śląska. Mianowicie utwory, swoje oraz legendarnego Dżemu zagrał Sebastian Riedel. Czyli syn legendy bluesa, nieodżałowanego Ryszarda Riedla oraz wokalista własnego zespołu Cree.

Kto może się pochwalić odciśniętymi dłońmi w Alei Gwiazd Siatkówki? Lista jest naprawdę długa: Marcin Możdżonek; Andrzej Wrona; Karol Kłos; Michał Kubiak; Łukasz Kadziewicz; Paweł Zatorski; Stephane Antiga; Piotr Nowakowski; Fabian Drzyzga; Rafał Buszek; Dawid Konarski; Mateusz Mika; Paweł Zagumny; Piotr Gruszka; Bartosza Kurek; Piotr Gacek; Vital Heynen; komentatorski duet – Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski; Jakub Kochanowski; Damian Wojtaszek; Grzegorz Łomacz; Mariusz Wlazły; Michał Winiarski; Sebastian Świderski; Waldemar Wspaniały; Jacek Kasprzyk; Damian Schulz; Artur Szalpuk; Krzysztof Ignaczak; Wilfredo Leon; Robert Prygiel.

