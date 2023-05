NA ŻYWO: Polska – Niemcy. Ważny sprawdzian reprezentacji siatkarzy przed Ligą Narodów

17.07 Jeszcze przed meczem towarzyskim z Niemcami poznaliśmy kadrę reprezentacji Polski na pierwszy turniej Ligi Narodów. Nikola Grbić jak zwykle poszedł własną ścieżką.



Nikola Grbić odsłonił karty. Podał skład na pierwszy turniej Ligi Narodów 17:01 Do rozpoczęcia meczu zostało mniej więcej 30 minut! 16:54 Kulisy wczorajszego meczu z Niemcami. Miejmy nadzieję, że tym razem wynik będzie lepszy.



twitter.com 16:46 Przed rewanżem z Niemcami Artur Szalpuk rzucił wyzwanie swoim kolegom.



Mocna deklaracja Artura Szalpuka. Po udanym występie rzucił wyzwanie kolegom z kadry 16:37 Witamy w relacji na żywo z towarzyskiego meczu Polaków z Niemcami. Początek meczu o godzinie 17:30.

Jeśli już Polscy siatkarze wychodzą na parkiet nie tylko po to, aby poćwiczyć jakiś element gry, to znaczy, że sezon główny reprezentacyjny jest już naprawdę blisko. 25 maja Biało-Czerwoni rozegrali już swoje pierwsze spotkanie w 2023 roku. W katowickim Spodku zmierzyli się z Niemcami prowadzonymi przez Michała Winiarskiego. Teraz natomiast będą mieli okazję do rewanżu na naszych zachodnich sąsiadach.

Na żywo: Polska – Niemcy. Towarzyski rewanż

W pierwszej potyczce lepsi okazali się bowiem przyjezdni. Pewnym usprawiedliwieniem może być tu fakt, iż podopieczni Nikoli Grbicia grali w bardzo eksperymentalnym składzie. Kilka wielkich gwiazd naszej drużyny przebywa jeszcze na urlopach i dołączy do ekipy dopiero za dwa tygodnie.

Dlatego właśnie nasz selekcjoner traktuje ten towarzyski dwumecz jako poligon doświadczalny, by sprawdzić w boju młodych siatkarzy albo takich, którzy mogą przydać się jako zmiennicy. W pierwszym spotkaniu bardzo dobrze wypadł na przykład Artur Szalpuk, nieźle spisał się też Kamil Szymura. Sam Grbić wspominał natomiast, iż dostał wiele ważnych odpowiedzi na nurtujące go pytania. Dlatego też, mimo sparingowej stawki, drugi mecz z Niemcami również jawi się jako całkiem ważny.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na sezon 2023

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz;



Przyjmujący : Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka;

: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka; Środkowi : Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz;

: Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz; Atakujący : Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Dawid Dulski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Dawid Dulski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek; Libero: Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski.

