Polacy zrewanżowali się Niemcom. Wynik lepszy niż gra i wielkie emocje w tie-breaku

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 24:22 KONIEC MECZU. Wygrywamy 24:22 w tie-breaku i całe spotkanie 3:2. 23:22 Szalpuk popisał się blokiem. Teraz to my mamy piłkę meczową. 22:22 Nie zdążyliśmy z blokiem do Boehme, ale mylą się Niemcy w zagrywce. 21:21 Butryn zepsuł zagrywkę, Brehme też. 20:20 Schott też nie trafił. 19:20 Bieniek w aut. 19:19 Dobra kiwka, nie wybronił jej Szymura, ale doprowadzamy do remisu. 18:18 I nadal remis. Walczymy! 17:18 Blokujemy w aut. 17:17 Szalpuk z punktem po bloku. 16:17 Maase trafił. 16:16 Szlapuk skutecznie odpowiada. 15:16 Przeszła kiwka Branda. 15:15 Brehme w siatkę. 14:15 Boehme z punktem. Jeszcze jedna piłka meczowa. 14:14 Schott pomylił się w zagrywce. 13:14 Brehme wyprowadza Niemców na prowadzenie. Niemcy mają piłkę meczową! 13:13 Oddaliśmy piłkę i Berhme doprowadził do remisu. 13:12 Semeniuk skutecznie z lewej strony po skosie. 12:12 Szalpuk nie trafia w boisko. 12:11 Niemcy jeszcze gonią wynik. 12:10 Semeniuk dotknął piłkę, punkt dla naszych rywali. Challenge w trakcie akcji i... 11:9 Maase uderzył nie do obrony. 11:8 Szalpuk zdobył punkt. Michał Winiarski poprosił o przerwę. 10:8 Zabójcza kontra Semeniuka ze środka. 9:8 Aut Poręby, Niemcy też nie trafili. Za drugim podejściem pomylił się minimalnie, ale sprawdzamy to. 8:7 Poręba zdobył punkt zagrywką! 7:7 Nasi przeciwnicy wpadli w siatkę. 6:7 Niemcy nas skontrowali. 6:6 Brehme w siatkę. 5:6 Blokujemy boehme, ale piłka leci w aut. 5:5 Brehme popisał się autem i mamy remis. 5:4 Butryn w siatkę. 5:3 Wychodzi doświadczenie Semeniuka. Inni panikują, on zachowuje spokój, celuje i mamy punkt. 4:3 Pomylił się Schott. 3:2 Wychodzimy na prowadzenie po zagraniu Poręby ze środka. 2:2 Jeszcze jeden doskonały atak przyjmującego Perugii. 1:2 Semeniuk skutecznie zakończył długą akcję. 0:2 Semeniuk nadział się na blok. 0:1 Nieudany start, zablokowany Urbanowicz. Rozpoczynamy tie-break! 25:18 Semeniuk, blok, aut. Będzie tie-break! 24:18 Wpadamy w siatkę, znów zrobił to Poręba. 24:17 Piłka setowa dla Polaków po ataku Semeniuka. 23:16 As Szalpuka! 22:16 Długa akcja skutecznie zakończona przez Butryna. 21:16 Pospieszył się Brehme z tą radością. Błąd Niemców i mamy punkt. Piłka była po naszej stronie, a nasz przeciwnik i tak ją przebił. 20:16 Semeniuk dostrzegł niepilnowaną strefę i udało mu się w nią trafić. 19:16 Kapitalny blok w wykonaniu Butryna. 18:16 Butryn trafia i mamy dwa punkt przewagi. 17:16 Maase też się źle zaserwował. 16:16 Firlej zagrywką w aut. 16:15 Brand zepsuł serwis. 15:15 Poręba nie zdążył z asekuracją. 15:14 Brand się pomylił. 14:14 Boehme w aut. 13:14 Poręba dotknął siatkę. 13:13 Dobry atak Szalpuka z głębi. 12:13 Szalpuk nie dał sobie rady w przyjęciu. 12:12 Piekielnie mocny atak Butryna. 11:12 Doskonały atak Schotta po skosie. 11:11 Niemcy oddali nam piłkę, co wykorzystał Semeniuk. 10:11 As Tille. 10:10 Szalpuk zaserwował w aut. 10:9 Brehme przestrzelił ze środka. 9:9 I znów mamy remis po błędzie naszych zachodnich sąsiadów. 8:9 Boehme z punktem. 8:8 Przepychanka, którą wygrali Biało-Czerwoni. Schott zatrzymany na jego lewej stronie. 7:8 Butryn obił blok, piłka poszła w aut. 6:8 Udana kiwka Maase. 6:7 Czujny Szalpuk przy siatce, odrabiamy straty. 5:7 Boehme w siatkę. 4:7 Wcisnął się Brand między nasz blok i siatkę. 4:6 Semeniuk zaserwował nieudanie. 4:5 Poręba zaatakował ze środka. 3:5 Butryn się pomylił w serwisie. 3:4 Schott też się pomylił. 2:4 Urbanowicz zepsuł serwis. 2:3 Blok i aut po ataku Butryna. 1:3 Było dotknięcie siatki w drużynie niemieckiej. 0:3 Tille popisał się asem. 0:2 Niemcy zaczynają czwarty set od prowadzenia 2:0 21:25 Poręba zaserwował w aut i przegrywamy trzeciego seta. 21:24 Pomyłka Niemców przy piłce setowej. 20:24 Brand zaatakował skutecznie lewym skrzydłem. 20:23 Najpierw as Maase, a potem zagrywka w siatkę. 19:22 Nie skorzystaliśmy z okazji do kontry, a Boehme owszem. 19:21 As Butryna! 18:21 Semeniuk z udaną kontrą. 17:21 Dotknął siatkę Poręba, jest punkt dla przeciwników. Poręba zablokował przeciwnika, ale będzie challenge. 17:20 To było zagranie po bloku, punkt dla Biało-Czerwonych. Semeniuk w aut, lecz będziemy to sprawdzać. 16:20 Maase zdobył punkt, a po chwili zrobił to też Boehme. 16:18 Brehme zepsuł zagrywkę. 15:18 Skuteczna kiwka, nie byliśmy na to przygotowani. 15:17 Udana kontra Niemiec. 15:16 Firlej w siatkę. 15:15 Poprawił się Butryn w kolejnej akcji. 14:15 Butryn zablokowany. 14:14 Dobre przyjęcie Schotta i Boehme zdobywa punkt. 14:13 As Poręby! 13:13 Boehme daleko w aut. 12:13 Semeniuk zepsuł zagrywkę. 12:12 Niemcy wpadli w siatkę. 11:12 Pomylił się Brand. 10:12 As Maase. 10:11 Piłka zatrzymała się na taśmie po zagrywce Butryna. 10:10 Schott przekroczył linię 9. metra. 9:10 Schott celował w Hawryluka i to mu się opłaciło. 9:9 Dobra odpowiedź Niemców, a konkretnie Brada. 9:8 As Bieńka i prowadzimy! 8:8 Blok Butryna. 7:8 Zła zagrywka Niemców. 6:8 Fatalna kiwka Sawickiego. 6:7 Szalpuk zaatakował z pełną mocą, to było nie do obrony. Weber niestety też się nie pomylił. 5:6 Schott skutecznie po linii. 5:5 Butryn odpowiada. 4:5 Nie skończyliśmy ataku, Boehme nas skontrował. 4:4 Poręba zepsuł zagrywkę. 4:3 Szalpuk skutecznie po bloku. 3:3 Sawicki w siatkę. 3:2 Butryn po skosie, udanie skończył długą akcję. 2:2 Szalpuk nie dał rady tego odebrać. 2:1 Butryn się przepchnął. 1:1 Schott skutecznie. 1:0 Szalpuk świetnie rozpoczyna trzeci set. Gramy dalej! 23:25 Semeniuk zablokowany i mamy remis 1:1 w setach. 23:24 Butryn się pomylił. Piłka setowa dla naszych przeciwników. 23:23 Schott przekroczył linię 9. metra. 22:23 Butryn zablokowany. 22:22 Semeniuk w aut po skosie. 22:21 Jednak aut. Minimalnie... As Bieńka? Sprawdzamy! 22:20 Kapitalny atak Bieńka na środku, doskonale asystował mu Firlej. 21:20 Brand znów skutecznie ze środka. 21:19 Niemcy oddali na piłkę za darmo i Butryn skorzystał z tego prezentu. 20:19 Punkt dla nas po zepsutym serwisie. 19:19 Brand poradził sobie na środku. 19:18 Krick posłał piłkę w aut, jesteśmy na prowadzeniu! 18:18 Dobra odpowiedź Szalpuka. 17:18 Boisko, punkt dla Niemców. Boehme się zmieścił po skosie. Grbić będzie to sprawdzał. 17:17 Trzy próby Biało-Czerwonych, w końcu do remisu doprowadził Bieniek. 16:17 Szalpuk w aut, ale po bloku. 15:17 Uderzenie po bloku, Niemcy mają już dwa „oczka” przewagi. 15:16 Szalpuk zablokowany. 15:15 Nieudany blok w wykonaniu Polaków. 15:14 Maase zepsuł zagrywkę. 14:14 Sawicki atakował po prostej i nie trafił. 14:13 Za drugim podejście Butryn trafił w siatkę. 14:12 As Butryna! 13:12 Sprytne zagranie Kłosa i mamy punkt. 12:12 Schott zagrywką na remis. 12:11 Boehme zdobył punkt z lewej strony. 12:10 Kapitalne przyjęcie Sawickiego i skuteczna kontra Bieńka. 11:10 Doskonałe uderzenie Schotta, Szalpuk nie zdołał tego uratować. 11:9 I jeszcze jeden as! 10:9 As serwisowy Szalpuka! 9:9 Dobra seria i mamy remis. 8:9 Tille chciał kiwać i trafił w siatkę. 7:9 Jeden z naszych przeciwników wpadł w siatkę. 6:9 Schott w aut, ale po bloku. 6:8 Dobra kontra w wykonaniu Butryna. 5:8 Szalpuk zdobył punkt za drugim podejściem. 4:8 Przepychanka, cztery odbicia po naszej stronie i punkt dla rywali Biało-Czerwonych. 4:7 Weber przestrzelił. 3:7 Sawicki również. 3:6 Maase w siatkę. 2:6 Nie utrzymał piłki Hawryluk w odbiorze. 2:5 Schott zaserwował w aut. 1:5 Skrót autorstwa Schotta, nie obroniliśmy tego. 1:4 Kaliberda sprytnie po lewej stronie. 1:3 Sawicki w aut. 1:2 Skuteczna kiwka, nasi rywale na prowadzeniu. 1:1 Pomylili się Niemcy w zagrywce. 0:1 Bieniek zablokowany. 26:24 Wygrywamy pierwszy set po zagraniu Butryna! 25:24 Kalbierda zaserwował w siatkę. 24:24 Udana kiwka Kaliberdy. Błąd ustawienia Biało-Czerwonych. 24:23 Dobre zagranie Szalpuka. Winiarski protestował, że Polak rzucił piłkę zamiast ją odbić, ale nic nie ugrał. 23:23 Skuteczny atak Kaliberdy z lewej strony. 23:22 Minimalny aut, jest punkt dla Polski. Niemcy poprosili o challenge. Przerwa dla Grbicia. 22:22 Fatalna pomyłka Semeniuka w ataku i mamy remis. 22:21 Butryn zaserwował w siatkę. 22:20 Schował się w ostatniej chwil Szalpuk przy serwisie Schotta i była to znakomita decyzja. 21:20 Boehme skutecznie z lewego skrzydła. 21:19 Szalpuk posłał rakietę, którą rywale odbili w aut. 20:19 Udany atak Bieńka ze środka. Świetne przyjęcie Szalpuka i rozegranie Łomacza. 19:19 Kaliberda zablokowany, ale piłka poszła w aut. 19:18 Niemcy psują zagrywkę. 18:18 Dulski zaatakował w siatkę. 18:17 Weber się przepchnął z prawej flanki. 18:16 Schott w aut, schowaliśmy dłonie przy bloku. 17:16 Zupełnie nieudana zagrywka Kłosa. 17:15 Niemcy zagrali pipe i zostali zablokowani przez Bieńka! 16:15 Blok na Kaliberdzie! 15:15 Trzy zablokowaliśmy Niemców, aż w końcu Kaliberda pomylił się przy kiwce. 14:15 Skuteczny atak Niemców. 14:14 Dulski skutecznie z lewej strony. 13:14 Podwójne odbicie Sawickiego... 13:13 Schott pomylił się w serwisie. 12:12 Nie udało się zablokować Maase. Spadła po naszej stronie. 12:11 Tille zagrywką w aut! 11:11 Drugie podejście do zagrywki nieudane. 11:10 As Szalpuka! 10:10 Bieniek przerywa złą passę. 9:10 Butryn zmylił przeciwników, ale zagrał w aut. 9:9 I remis po zagrywce Kricka. Grbić reaguje i bierze przerwę. Znów zawodzi nas komunikacja. 9:8 Nieudana kiwka Butryna, przeciwnicy nas gonią. 9:7 Dobra kontra Niemców. 9:6 Punkt dla naszych rywali, pogubili się nasi broniący. Pierwsza przerwa na prośbę Michała Winiarskiego, czyli trenera Niemców. 9:5 Butryn skorzystał z prezentu od przeciwników. 8:5 Kilka piłek przechodzących z obu stron, aż w końcu punkt zdobył Bieniek. 7:5 Złe przyjęcie Szalpuka, ale Bieniek i Łomacz blokowali skutecznie. 6:5 Krick środkiem, zaskoczył nas. 6:4 Boehme w aut. 5:4 Sawicki zepsuł serwis. 5:3 I jeszcze jeden punkt dla Polaków. 4:3 Świetny blok Szalpuka. 3:3 Blok w aut po naszym ataku. 2:3 Butryn zaserwował w siatkę. 2:2 Jeszcze raz Butryn! 1:2 Nieprzyjemna zagrywka, Szalpuk tego nie przyjął. 1:1 Maase też trafił. 1:0 Butryn przymierzył! GRAMY! 17:37 Czas na hymny obu państw. 17:33 Przed spotkaniem specjalne wyróżnienie otrzymał Waldemar Wspaniały, legendarny trener siatkarski. 17:30 Siatkarze są już na rozgrzewce. 17:23 Poznaliśmy podstawową siódemkę, którą na to spotkanie wybrał selekcjoner Biało-Czerwonych.



twitter.com 17:18 Wnioski Nikoli Grbicia po wczorajszym meczu z Niemcami. Są pierwsze diagnozy.



Jeden problem Nikola Grbić już zdiagnozował. Mówił o sygnałach i mankamentach 17.07 Jeszcze przed meczem towarzyskim z Niemcami poznaliśmy kadrę reprezentacji Polski na pierwszy turniej Ligi Narodów. Nikola Grbić jak zwykle poszedł własną ścieżką.



Nikola Grbić odsłonił karty. Podał skład na pierwszy turniej Ligi Narodów 17:01 Do rozpoczęcia meczu zostało mniej więcej 30 minut! 16:54 Kulisy wczorajszego meczu z Niemcami. Miejmy nadzieję, że tym razem wynik będzie lepszy.



twitter.com 16:46 Przed rewanżem z Niemcami Artur Szalpuk rzucił wyzwanie swoim kolegom.



Mocna deklaracja Artura Szalpuka. Po udanym występie rzucił wyzwanie kolegom z kadry 16:37 Witamy w relacji na żywo z towarzyskiego meczu Polaków z Niemcami. Początek meczu o godzinie 17:30.

Jeśli już Polscy siatkarze wychodzą na parkiet nie tylko po to, aby poćwiczyć jakiś element gry, to znaczy, że sezon główny reprezentacyjny jest już naprawdę blisko. 25 maja Biało-Czerwoni rozegrali już swoje pierwsze spotkanie w 2023 roku. W katowickim Spodku zmierzyli się z Niemcami prowadzonymi przez Michała Winiarskiego. Teraz natomiast będą mieli okazję do rewanżu na naszych zachodnich sąsiadach.

Na żywo: Polska – Niemcy. Towarzyski rewanż

W pierwszej potyczce lepsi okazali się bowiem przyjezdni. Pewnym usprawiedliwieniem może być tu fakt, iż podopieczni Nikoli Grbicia grali w bardzo eksperymentalnym składzie. Kilka wielkich gwiazd naszej drużyny przebywa jeszcze na urlopach i dołączy do ekipy dopiero za dwa tygodnie.

Dlatego właśnie nasz selekcjoner traktuje ten towarzyski dwumecz jako poligon doświadczalny, by sprawdzić w boju młodych siatkarzy albo takich, którzy mogą przydać się jako zmiennicy. W pierwszym spotkaniu bardzo dobrze wypadł na przykład Artur Szalpuk, nieźle spisał się też Kamil Szymura. Sam Grbić wspominał natomiast, iż dostał wiele ważnych odpowiedzi na nurtujące go pytania. Dlatego też, mimo sparingowej stawki, drugi mecz z Niemcami również jawi się jako całkiem ważny.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na sezon 2023

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz;



Przyjmujący : Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka;

: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka; Środkowi : Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz;

: Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz; Atakujący : Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Dawid Dulski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Dawid Dulski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek; Libero: Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski.

