Nikola Grbić wyróżnił reprezentanta Polski. On szczególnie mu wpadł w oko

Oba spotkania towarzyskie pomiędzy reprezentacjami Polski i Niemiec okazały się bardzo wyrównane. W trakcie przebiegu meczu trudno było wskazać, która z ekip otwiera ranking FIVB, a która zajmuje w nim 17. lokatę, jednak warto pamiętać, że większość polskich kadrowiczów przebywa na wakacjach po zakończonym niedawno sezonie. Z kolei nasi zachodni sąsiedzi przyjechali do Katowic w mocnym składzie. Nikola Grbić przetestował 15 zawodników i wyciągnął stosowne wnioski.

Nikola Grbić wyciągnął wnioski po meczach z Niemcami

W obu spotkaniach z Niemcami Nikola Grbić regularnie rotował w podstawowej szóstce. W drugim meczu nakazał zmianę koszulki Kamilowi Szymurze, który w protokole widniał jako przyjmujący, a na boisko został wprowadzony przez trenera na pozycję libero w miejsce Kuby Hawryluka. Pod koniec seta na parkiecie zobaczyliśmy również Mateusza Bieńka oraz Mikołaja Sawickiego.

– To coś, czego zawsze potrzebujemy. Nie mogę powiedzieć zawodnikowi: grasz dwa sety i to wszystko. To może być mój plan, ale nigdy nie wiem, co wydarzy się na boisku. Nie lubię czegoś planować z myślą, że ten plan się nie zmieni. Jego realizacja zależy od wydarzeń na boisku. Nie chciałem na przykład grać pełnych dziesięciu setów z Arturem Szalpukiem, ale musiałem to zrobić – mówił po meczu Nikola Grbić.

Nikola Grbić chciał dać szansę wszystkim zawodnikom

Sytuacja na boisku wymusiła rotacje i zmiany stosowane przez selekcjonera Polaków. Biało-Czerwoni byli bliscy drugiej klęski z Niemcami, gdyż po trzech setach rywale prowadzili 2:1. Z kolei w tie-breaku stracili wiele piłek meczowych, które Polacy obronili i tym samym mogli cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w sezonie.

– Chciałem każdemu dać szansę poczuć boisko. Ale na końcu chciałem wygrać. Nie jest tak, że nie interesuje mnie wynik, nawet w takich meczach. Przez takie rzeczy musisz przygotować się do prawdziwych wyzwań. Musiałem więc coś zmienić i mam nadzieję, że moi zawodnicy to zrozumieją – dodawał selekcjoner.

Ten zawodnik szczególnie zaimponował Nikoli Grbiciowi

Najlepszym zawodnikiem drugiego meczu z Niemcami był Artur Szalpuk, który zdobył aż 23 punkty. Jego akcje wielokrotnie były zwycięskie, jednak Nikola Grbić wyróżnił innego zawodnika.

– Czasami chcę dać szansę zawodnikom, jak Kubie Hawrylukowi, ale potem wchodzi Kamil Szymura i jest dużo lepszy, dużo bardziej stabilny w obronie i przyjęciu. Muszę powiedzieć, że Kamil mi zaimponował. Pierwsze spotkanie w jego wykonaniu było świetne, w drugim wszedł na boisko po trzech setach i kontynuował grę z wczoraj. Jest gotowy do skoku. Nie mam żadnych wątpliwości co do jego formy w Japonii – zaznaczył Serb.

