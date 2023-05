Szokujące słowa Karola Kłosa do kibiców reprezentacji Polski. „Jesteście nienormalni”

Dwa mecze reprezentacji Polski z Niemcami pozwoliły Nikoli Grbiciowi na wyciągnięcie odpowiednich wniosków przed pierwszym meczem Ligi Narodów, który odbędzie się już za kilka dni. Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie przegrali, żeby w drugim po zaciętym boju ostatecznie wygrać. Warto zaznaczyć, że wielu reprezentantów naszego kraju przebywa na wakacjach po niedawno zakończonym sezonie ligowym. Inni już ciężko pracują, żeby wywalczyć sobie uznanie trenera, a jednym z nich jest Karol Kłos.

Karol Kłos zwrócił się do fanów reprezentacji Polski

Środkowy reprezentacji Polski przyjechał na zgrupowanie bardzo zmotywowany. W obu spotkaniach z Niemcami zaprezentował się z dobrej strony, a zarówno w Katowicach, jak i Sosnowcu trybuny zostały wypełnione po brzegi. Doświadczony zawodnik nie omieszkał podziękować fanom za ich wsparcie. W tym celu opublikował na Instagramie kilka zdjęć, pod którymi zamieścił wpis zadedykowany wszystkim kibicom reprezentacji Polski. Użył zaskakujących słów.

„Zapomniałem Wam napisać, że jesteście nienormalni. To, co się działo na sparingach w Spodku i Sosnowcu. To przyjemność móc zacząć sezon kadrowy przy pełnych trybunach” – napisał Karol Kłos.

Karol Kłos znalazł się w czternastce Nikoli Grbicia

Miniony sezon ligowy był jednym z najgorszych w karierze Karola Kłosa. Legenda PGE Skry Bełchatów musiała przełknąć fakt, iż jego klub zajął dopiero 12. lokatę w tabeli PlusLigi, choć był jednym z niewielu zawodników bełchatowskiej ekipy, który wyróżniał się na boiskach. Kampania 2022/23 była również ostatnią 33-latka w barwach klubu z województwa łódzkiego i od przyszłej będzie reprezentować Asseco Resovię Rzeszów.

Kolejną szansę na przekonanie do siebie Nikoli Grbicia będzie miał 7 czerwca, kiedy to Polacy podejmą Francję w ramach Ligi Narodów. Karol Kłos znalazł się w czternastce powołanej na ten mecz. Spotkanie odbędzie się w Japonii, do której nasi kadrowicze wylecieli w niedzielę, 28 maja.

