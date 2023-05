Bartosz Kurek wygadał się przed kamerami. Wiadomo, gdzie zagra w kolejnym sezonie

Lato jest nie tylko okresem, w którym cała uwaga poświęcona jest grze poszczególnych reprezentacji w różnych prestiżowych rozgrywkach. To także czas, kiedy poszczególni siatkarze decydują o swojej przyszłości. Nie inaczej jest oczywiście z Biało-Czerwonymi. Do niedawna niepewna była między innymi przyszłość Bartosza Kurka. Sam kapitan naszej kadry zdradził jednak, jakie są jego plany.

Co z przyszłością Bartosza Kurka?

35-latek ma swoim CV wiele uznanych marek – od ZAKSY (dawniej Mostostalu) Kędzierzyn-Koźle, przez PGE Skrę Bełchatów, Dinamo Moskwa, Cucine Lube Civitanova po Onico Warszawa i Vero Volley Monzę, aż do Wolf Dogs Nagoya. Ostatnimi czasy, podobnie jak Michał Kubiak, Bartosz Kurek również zakotwiczył w Japonii. Do Kraju Kwitnącej Wiśni trafił w 2020 roku. Choć jest tam bardzo ceniony, nie wiadomo było, czy w sezonie 2023/24 również przyjdzie mu reprezentować barwy tej drużyny.

W końcu jednak, kiedy siatkarz stanął przed kamerami Polsatu Sport, wyjawił wiele w temacie swojej najbliższej przyszłości. W serii pytań nie zabrakło oczywiście tego dotyczącego potencjalnej zmiany klubu.

Bartosz Kurek będzie dalej grał w Japonii

Dziennikarze zapytali kapitana reprezentacji Polski o to, czy zabrał z Japonii wiele bagaży. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to, iż nie zamierza wracać do Nagoyi. Odpowiedź atakującego była jednak jednoznaczna. – Nie aż tak dużo, bo jeszcze się tam wybieram w przyszłym sezonie. Ta walizka zrobiła się cięższa o kilka medali, na szczęście tym razem już złotych. Mam za sobą udany sezon – podsumował. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, gdzie w kolejnym sezonie zagra Kurek.

Natomiast jeśli chodzi o występy w reprezentacji Polski, 35-latek najprawdopodobniej pojawi się na parkiecie dopiero w drugim turnieju Ligi Narodów. Biało-Czerwonym przyjdzie wtedy rywalizować w Rotterdamie.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka dla „Wprost”: W tym roku szykują się małe zmiany. Sport uczy pokoryCzytaj też:

Tomasz Fornal dla „Wprost”: Pozostaje niedosyt, ale ten sezon był najlepszy w historii Jastrzębskiego Węgla