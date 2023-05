Czołowy klub PlusLigi przedłużył kontrakt z trenerem. Wszystko jest już jasne

Wyjaśniła się przyszłość Michała Winiarskiego. Jak poinformował Aluron CMC Warta Zawiercie szkoleniowiec pozostanie na ławce trenerskiej w przyszłym sezonie. Sezon 2023/2024 będzie jego drugim w roli szkoleniowca Jurajskich Rycerzy. „Winiar” przed rokiem zastąpił na ławce trenerskiej Igora Kolakovicia.

– Bardzo cieszę się, że zostaję w Aluron CMC Warcie Zawiercie na kolejny sezon. Przede wszystkim dlatego, że zarówno ja, jak i klub mamy wielkie ambicje. To, że dwa lata z rzędu byliśmy w najlepszej czwórce PlusLigi świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku. Wierzę, że przyszły rok będzie dla nas jeszcze lepszy – mówi Michał Winiarski.

Podsumowanie sezonu Michała Winiarskiego w Warcie Zawiercie

Miniony sezon 2022/2023 był bardzo udany zarówno dla klubu z Zawiercia, jak i dla trenera Michała Winiarskiego. Fazę zasadniczą PlusLigi drużyna prowadzona przez byłą gwiazdę reprezentacji Polski zakończyła na drugim miejscu.

W play-offach podopieczni Winiarskiego zmierzyli się z późniejszym mistrzem – Jastrzębskim Węglem, z którym przegrali wszystkie trzy mecze. W rywalizacji o brąz po pięciomeczowej batalii zawiercianie ostatecznie przegrali z Asseco Resovią Rzeszów i zakończyli sezon na czwartym miejscu, gwarantującym miejsce w europejskich pucharach.

Pod wodzą Michała Winiarskiego Warta Zawiercie po rocznej przerwie dotarła również do Final Four Pucharu Polski, gdzie musiała uznać wyższość Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która później zdobyła to trofeum.

Ponadto Jurajscy Rycerze w minionym sezonie zadebiutowali w Lidze Mistrzów, gdzie fazę grupową zakończyli na trzecim miejscu, co przy korzystnym bilansie zapewniło druzynie awans do baraży o ćwierćfinał. Zawiercianie jednak przegrali to starcie z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (0:3 i 3:2).

Kryspin Baran: Zakładaliśmy długofalową współpracę

Na temat przedłużenia umowy Winiarskiego wypowiedział się prezes Aluron CMC Warty Zawiercie – Kryspin Baran. – Gdy przed rokiem podpisywaliśmy kontrakt z Michałem Winiarskim, zakładaliśmy długofalową współpracę i kontynuujemy te zamierzenia – powiedział.

– Za nami pierwszy wspólny sezon. Choć zabrakło w nim kropki nad i w postaci medalu, to teraz, gdy emocje już opadły, nie możemy ocenić go inaczej niż pozytywnie. Wierzę, że doświadczenia minionych miesięcy będą świetną nauką, a wyciągnięte wnioski pozwolą w kolejnych rozgrywkach osiągnąć pod wodzą „Winiara” jeszcze więcej – zaznaczył.

Kariera trenerska Michała Winiarskiego

Michał Winiarski rozpoczął karierę trenerską w 2017 roku i został asystentem Roberto Piazzy w PGE Skrze Bełchatów. Dwa lata później trafił do Trefla Gdańsk, z którego po trzech sezonach przeniósł się do Zawiercia. Od 2022 roku były siatkarz jest również szkoleniowcem reprezentacji Niemiec.

PGE Skra Bełchatów (2017-2019, asystent)

Trefl Gdańsk (2019-2022)

Reprezentacja Niemiec (2022-)

Aluron CMC Warta Zawiercie (2022-)

Sukcesy trenerskie:

Mistrzostwa Polski:

złoto (2018)

Puchar Polski:

awans do Final Four (2020, 2021, 2022, 2023)

