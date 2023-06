Niedawno rozstał się z Jastrzębskim Węglem. Teraz znalazł nowy klub

W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się po komunikacie Jastrzębskiego Węgla. Po świetnym sezonie, zakończonym triumfem w Superpucharze Polski, mistrzostwem kraju i wicemistrzostwem Europy, z klubem pożegnało się aż sześciu graczy. Z zespołem pożegnali się Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Kamil Dębski, Łukasz Wiśniewski, Jakub Macyra i Dawid Dryja.

Jeden z nich znalazł już nowy klub. Mowa o Jakubie Macyrze, który ostatnich dwóch sezonach reprezentował Jastrzębski Węgiel. W barwach klubu z Jastrzębia-Zdroju zawodnik zdobył tytuły mistrza (2022/2023) i wicemistrza (2021/2022) Polski oraz srebrny medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. Siatkarz zdecydował, że zostaje w PlusLidze. Środkowy został nowym zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki. Złoty medalista PlusLigi powraca do Suwałk po kilkuletniej przerwie.

Prezes Ślepska Malow Suwałki: Po raz pierwszy mamy w swoich szeregach mistrza Polski

Z tego transferu zadowolony jest prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki – Wojciech Winnik. – Po raz pierwszy w historii mamy w swoich szeregach aktualnego Mistrza Polski i jednocześnie świeżo upieczonego wicemistrza Europy. Postęp, jaki siatkarsko poczynił Kuba na przestrzeni ostatnich lat, nie umknął naszej uwadze. Bacznie śledziliśmy jego występy w Jastrzębskim Węglu, gdzie nierzadko był ważnym ogniwem środka siatki – powiedział w klubowych mediach.

– Wszyscy mamy w pamięci jego doskonały występ w Lidze Mistrzów przeciwko Cucine Lube Civitanova, gdzie zatrzymał Robertlandego Simona. Wierzymy, że swoje najlepsze mecze Kuba rozegra jednak w Suwałkach, dokąd wraca po kilkuletniej przerwie. Tytuł mistrzowski, który zdobył w biało-niebieskich barwach, wyraźnie rozpędził jego karierę – dodał.

Przebieg kariery Jakuba Macyry

Jakub Macyra urodził się 22 lipca 1995 roku w Olsztynie. Mierzący 202 cm środkowy bloku karierę seniorską rozpoczął w AZS-ie Częstochowa, skąd trafił z UKS Chemika Olsztyn. Później reprezentował barwy AZS-u PWSZ Nysa, AZS-u Olsztyn (2. Liga) i Energi Net Ostrołęka. Stamtąd trafił do Suwałk, gdzie w biało-niebieskich barwach zdobył tytuł mistrzowski 1. Ligi.

Dobra postawa zaowocowała transferem do AZS-u AGH Kraków, skąd po dwóch sezonach trafił do ogarniętego problemami kadrowymi Jastrzębskiego Węgla. Dobre występy sprawiły, że otrzymywał więcej szans, niż pierwotnie zakładano, a co później przełożyło się na pozostanie na kolejny sezon.

„Nieustający rozwój 27-letniego środkowego nie umknął uwadze władz Ślepska Malow Suwałki, które zdecydowały się wkomponować Macyrę do zespołu budowanego z myślą o sezonie 2023/2024” – pisze klub w komunikacie.

