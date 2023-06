Gwiazda polskiej reprezentacji opuszcza zespół. Może przejść do konkurenta z ligi

Reprezentacja Polski siatkarek z wielką nadzieją weszła w obecny sezon reprezentacyjny. Po udanych występach na ostatnich mistrzostwach świata, zawodniczki stały się pewniejsze swoich umiejętności i realnie myślą o występie na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Jedna z kluczowych postaci zespołu Stefano Lavariniego w tym meczu zmieni klub. Poinformował o tym jej poprzedni zespół, z którym świętowała sukcesy.

Maria Stenzel odchodzi z Chemika Police

Maria Stenzel przez dwa lata reprezentowała barwy Grupa Azoty Chemika Police. Libero dołączyła do ówczesnych mistrzyń Polski po grze w Grot Budowlanych Łódź. W trakcie pobytu w zespole z województwa zachodniopomorskiego, 24-latka świętowała zwycięstwo w Tauron Lidze 2021/2022, a także Puchar Polski 2022/2023.

„W Chemiku wygrałam pierwsze mistrzostwo w życiu. W Chemiku wygrałam pierwszy Puchar Polski. Dwa sezony w Policach będę wspominać z sentymentem” – powiedziała Stenzel dla oficjalnych mediów klubu.

W niedawno zakończonym sezonie jej drużynie nie udało się obronić tytułu. Chemik sensacyjnie pożegnał się z marzeniami o złocie już na etapie ćwierćfinałów. Nieoczekiwanym pogromcą policzanek zostały Budowlane, które finalnie zakończyły sezon na najniższym stopniu podium. Przez brak medalu 10-krotne mistrzynie Polski nie wystąpią w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Czeka ich za to walka w Pucharze CEV.

Kariera Marii Stenzel

Według doniesień mediów, nowym klubem Stenzel może być MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom. Urodzona w Kościanie zawodniczka dorastała siatkarsko w SMS-ie Szczyrk. W 2017 roku dołączyła do Impelu Wrocław, by po roku trafić do Budowlanych Łódź. Od lat jest podstawową libero reprezentacji Polski, z którą w 2019 roku zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach Europy.

