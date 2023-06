Był jedną nogą w Turcji, zostaje w PlusLidze. Nieoczekiwane kłopoty atakującego Jastrzębskiego Węgla

Po zakończeniu sezonu w PlusLidze trudno mówić o dużych urlopach. Część zawodników udała się do reprezentacji narodowych, a włodarze klubów dopinają szczegóły dotyczące przyszłorocznych budżetów i składów klubów. Choć najlepsi zawodnicy już na wczesnym etapie sezonu wiedzą, gdzie zagrają w kolejnych rozgrywkach, to nigdy nie brakuje niespodzianek i nieoczekiwanych ruchów.

Jan Hadrava nie zostanie siatkarzem Galatasaray Stambuł

Po mistrzostwie PlusLigi i srebrze Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel szykuje się do kolejnej odsłony rozgrywek. W tym celu włodarze na czele z Adamem Gorolem tworzą zespół, który pozwoli Marcelo Mendezowi walczyć o największe trofea. Z klubem pożegnał się Stephen Boyer, którego zastąpi Jean Patry. Przez ostatnie dni kibice wychodzili z założenia, że Jastrzębie-Zdrój opuści także Jan Hadrava, drugi z atakujących klubów. Choć kontrakt Czecha obowiązuje jeszcze na przyszły sezon, to Galatasaray Stambuł miało wykupić jego umowę i sprowadzić nad Bosfor.

Jak informuje portal Interia, z przenosin Hadravy do Turcji nic nie wyjdzie. Galatasaray musiało spełnić określone warunki wykupu, a do dnia dzisiejszego tego nie zrobiło. To oznacza, że formalnie Czech wciąż pozostaje zawodnikiem mistrza Polski. Nie wiadomo, jakie plany wobec niego ma Jastrzębski Węgiel i czy można w takim wypadku liczyć na występy atakującego w koszulce zespołu w nadchodzących rozgrywkach.

Kariera siatkarska Jana Hadravy

Jan Hadrava jest siatkarzem Jastrzębskiego Węgla od 2021 roku. Z klubem zdobył srebro i złoto mistrzostw Polski. Wcześniej przywdziewał barwy włoskiego Cucine Lube Civitanova, a także Indykpol AZS-u Olsztyn, Nantes czy Dukli Liberec. Urodzony w Rokycanach 31-latek jest również kluczową postacią reprezentacji Czech.

