Transfer Mateusza Bieńka stał się faktem. Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Jako że w ostatnim czasie PGE Skra Bełchatów miała ogromne problemy finansowe i niepewne było nawet to, czy nie upadnie, jej największe gwiazdy zmuszone były szukać sobie nowych pracodawców. W tym gronie znalazł się między innymi etatowy reprezentant Polski, czyli Mateusz Bieniek. Przez wiele tygodni nie wiadomo było, jaka przyszłość czeka środkowego. W końcu 2 czerwca okazało się, że dołączy on do Aluron CMC Warty Zawiercie.

Mateusz Bieniek zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie

Jego przenosiny zostały już potwierdzone na oficjalnej stronie internetowej tego klubu. – Mateusz Bieniek po trzech latach spędzonych w Bełchatowie przenosi się do Zawiercia. To kolejny mistrz świata, który dołącza do Jurajskiej Armii – napisano w opublikowanym komunikacie. W drużynie tej występują już inni gracze z reprezentacyjnym doświadczeniem, a mianowicie Bartosz Kwolek oraz Dawid Konarski.

Zmiana klubu to też duża szansa dla reprezentanta Polski, aby znów wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i odnosić kolejne sukcesy. W ostatnim sezonie w Skrze było o to wyjątkowo trudno. Środkowy zawodził, ale tak samo (lub jeszcze gorzej) szło wszystkim jego partnerom z zespołu. Bełchatowianie zakończyli sezon 2022/23 dopiero na 12. pozycji. Paradoksalnie lepiej szło im w Pucharze CEV, w którym to doszli do półfinału.

Co ciekawe Warta Zawiercie już wcześniej próbowała pozyskać Bieńka, ale jej się to nie udawało. – To nie był pierwszy raz, gdy próbowaliśmy ściągnąć Mateusza do Zawiercia. Tym razem się udało i świadczy to również o tym, jaki progres wykonaliśmy jako klub w ostatnich latach. Jak widać, dostrzegają to również siatkarze z najwyższej półki i chcą do nas dołączać. Moim zdaniem to najlepszy środkowy na świecie i takie samie opinie słyszałem zwłaszcza poza Polską od wielu wybitnych siatkarskich osobistości – zaznaczył prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, czyli Kryspin Baran.

