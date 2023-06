Dawid Kubacki opowiedział o powrocie do treningów. „Koledzy mieli czas na odpoczynek. Ja go nie miałem”

Wszyscy fani skoków narciarskich łączyli się w trosce o zdrowie Marty Kubackiej. Żona czołowego zawodnika w marcu świata trafiła do szpitala z poważnymi problemami. Przez kilka dni lekarze walczyli o jej życie, a mąż czuwał przy niej, rezygnując z ostatnich zawodów sezonu Pucharu Świata. Dawid Kubacki stracił podium PŚ, lecz nie przejmował się tym biorąc pod uwagę horror, jaki przeżywała jego żona.

Dawid Kubacki opowiada o powrocie do treningów

Dziś ze stanem Marty Kubackiej jest znacznie lepiej. Kobieta dochodzi do siebie w domu, a mąż, który pierwotnie dostał zgodę na indywidualny tok przygotowań, może teraz ćwiczyć w jednej grupie z resztą reprezentantów Polski. Skoczek udzielił dużego wywiadu dla Interii, w którym wypowiedział się o zdrowiu małżonki, a także o procesie przygotowań do nadchodzących zmagań. Kubacki stwierdził, że mierzył się z dużym obciążeniem psychicznym i w przeciwieństwie do kolegów z kadry nie mógł wykorzystać przerwy międzysezonowej na odpoczynek.

– Rozmawiamy o końcówce sezonu. Nie umiem porównać tego, czy wtedy obciążenie było inne. Na pewno psychicznie tak. To jednak nie zrobiło takiej różnicy. Największa była taka, że po sezonie koledzy mieli czas na odpoczynek. Ja go nie miałem. Dlatego teraz tak staramy się układać mój plan, by nie przesadzić z treningiem, ale też wrócić do wysokiego poziomu. Może przy tych pierwszych treningach czułem się bardziej zmęczony niż koledzy, ale wszystko wróciło do normy.

Skoczkowie szykują się na Igrzyska Europejskie

Kubacki poinformował, że zarówno on, jak i cala kadra szykują się na pierwszy w historii konkurs skoków narciarskich podczas Igrzysk Europejskich. „Podejrzewam, że podejdziemy do tego startu z mocno zmęczonymi nogami” – powiedział medalista MŚ nawiązując do corocznie odbywającego się cyklu Letniego Grand Prix, podczas którego sportowcy rywalizują z dużymi obciążeniami treningowymi.

