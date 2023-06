Klub PlusLigi skompletował atak. „Jeden z najlepszych młodego pokolenia”

Po zakończeniu sezonu 2022/23 PlusLigi GKS Katowice ogłosił pierwsze decyzje dotyczące kształtu kadry zespołu na kolejną kampanię. Z zespołem pożegnali się m.in. rozgrywający Georgi Seganow i Jakub Nowosielski, środkowi Piotr Hain, Marcin Kania i Jakub Lewandowski oraz przyjmujący Gonzalo Quiroga. Z kolei swoje kontrakty przedłużyli: pierwszy trener zespołu Grzegorz Słaby, czy Jakub Jarosz. Ponadto ważny kontrakt z Klubem obowiązuje przyjmującego Jakuba Szymańskiego.

GKS Katowice skompletował obsadę ataku

Po przedłużeniu kontraktu z kapitanem zespołu – Jakubem Jaroszem w linii ataku pozostała jedna pozycja do obsadzenia. Klub przekazał jednak dobre wieści i ogłosił, kto w przyszłym sezonie będzie występował w barwach klubu z Katowic. Jest nim Damian Domagała, który również pozostanie w GieKSie na sezon 2023/2024 PlusLigi. Nadchodzący sezon będzie dla 25-letniego atakującego trzecim z rzędu w barwach GKS-u Katowice.

„Domagała dał się poznać siatkarskiej Polsce jako jeden z członków młodzieżowej kadry Polski, która zdobywała mistrzostwa świata i Europy zarówno w kategorii kadeckiej, jak i juniorskiej” – czytamy w komunikacie klubu.

W ostatnim sezonie Domagała wystąpił w 31 meczach, notując w nich łącznie 183 punkty, w tym 22 zagrywką i 14 blokiem. Za sprawą udanej drugiej połowy sezonu młody atakujący zakończył ostatnią ligową kampanię z trzema nagrodami MVP na koncie. „Tym samym skompletowana została obsada na pozycji atakującego w drużynie GieKSy, jako że umowę z Klubem przedłużył kapitan zespołu Jakub Jarosz” – czytamy w komunikacie.

Jakub Bochenek: To jeden z najlepszych polskich atakujących młodego pokolenia

Na temat nowej umowy dla 25-letniego Damiana Domagała wypowiedział się dyrektor siatkarskiej sekcji GKS-u, Jakub Bochenek. – Damian to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich atakujących młodego pokolenia, który wchodzi w najlepszy dla siatkarza wiek – przyznał.

– W ubiegłym sezonie udowodnił swoją wartość i jego zatrzymanie było dla nas jednym z priorytetów, bo na takich zawodnikach trzeba budować przyszłość – zakończył.

Domagała swoją seniorską karierę rozpoczynał w 2017 roku we włoskim Tonno Callipo Vibo Valentia. Stamtąd trafił do Cuprumu Lublin, a następnie do Asseco Resovii. Od 2021 roku występuje w barwach GKS-u Katowice.

