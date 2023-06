Stefano Lavarini podał skład na najbliższy turniej VNL. Młoda środkowa wchodzi do kadry

Mało kto spodziewał się tak fantastycznego początku sezonu reprezentacyjnego w wykonaniu polskich siatkarek. Zawodniczki Stefano Lavariniego w Antalyi pokonały wszystkie przeciwniczki, tracąc jedynie punkt w meczu z Kanadą na otwarcie turnieju. Awans do turnieju finałowego nie jest jeszcze pewny, ale biorąc pod uwagę formę zawodniczek oraz fakt, że w ubiegłym sezonie pięć wygranych wystarczyło do awansu, wizja gry w finałach w Stanach Zjednoczonych wydaje się być bardzo realna.

Znamy skład reprezentacji Polski na turniej VNL w Hongkongu

Lavarini od początku nastawia się na grę pierwszym składem, gdyż Polska liczy na wysokie miejsce w rankingu FIVB dające awans na igrzyska w przypadku porażki w kwalifikacjach olimpijskich. Z tego też powodu w przeciwieństwie do wielu czołowych reprezentacji, w Turcji widzieliśmy najmocniejszy skład z wyjątkiem dochodzącej do zdrowia Joanny Wołosz.

Do Hongkongu Polki mają polecieć w piątek. Przez ostatnie dni przygotowywały się do wylotu w Spale. W składzie na drugą część turnieju (po zmaganiach w Hongkongu Biało-Czerwone od razu polecą do Korei na trzecie zawody) doszło do jednej zmiany. Dotychczasową kapitan Kamilę Witkowską, która z powodu urazu nie występowała w meczach w Turcji (widniała w składzie jako libero) zastąpi Dominika Pierzchała. Urodzona w 2003 roku środkowa to siatkarka nagrodzona wyróżnieniem dla Odkrycia roku Tauron Ligi. W ostatnim sezonie grała w BKS-ie Bostik Bielsko-Biała, lecz w przyszłym najprawdopodobniej będzie występować w Grupa Azoty Chemiku Police.

Przeciwniczki Polek na najbliższym turnieju Ligi Narodów

Polki rozegrają pierwszy mecz Ligi Narodów w Hongkongu we wtorek, 13 czerwca przeciwko reprezentacji Dominikany. Kolejnymi rywalkami ćwierćfinalistek ostatnich mistrzostw świata będą Turczynki, Holenderki oraz Chinki.

