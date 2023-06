Koniec pierwszego etapu Ligi Narodów. Polacy wysoko w tabeli

Polscy siatkarze udali się do Japonii w mocno rezerwowym składzie. W składzie, który poleciał do Nagoi zabrakło między innymi siatkarzy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębskiego Węgla, którzy do samego końca rywalizowali w sezonie klubowym, w tym w Lidze Mistrzów. Do Azji nie udał się również Bartosz Kurek, który dobrze zna tamtejsze boiska.

Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej VNL

Nikola Grbić zabrał do Japonii skład, w którym znalazło się wielu debiutantów lub graczy, którzy w poprzednich latach nie otrzymywali wielu szans. Są to między innymi Dawid Dulski, Artur Szalpuk, Kuba Hawryluk czy Jakub Szymański. Nie zabrakło jednak weteranów pokroju Karola Kłosa, Mateusza Bieńka czy Grzegorza Łomacza, którzy od lat stanowią o sile drużyny narodowej.

Polacy zaczęli turniej od przekonującej wygranej 3:1 nad reprezentacją Francji, mistrzami olimpijskimi z Tokio. Później doszły dwa horrory – z Iranem i Bułgarią. W obydwu przypadkach Polacy musieli odrabiać straty i walczyć o tie-breaka. W nim to oni byli górą, co wiele znaczyło w kontekście tabeli VNL. W ostatnim meczu happy endu nie było. Kadra Serbii bez żadnej litości rozprawiła się z Biało-Czerwonymi, wygrywając bez straty seta. Pomimo bilansu 3:1, zawodnicy Grbicia nie mogą czuć się rozczarowani.

Tabela Ligi Narodów po turnieju w Nagoi

Nie wszystkie ekipy rozegrały jeszcze pierwsze cztery mecze. Wciąż trwa turniej w Ottawie, w którym biorą udział aktualni liderzy VNL, Amerykanie. Pomimo 3 spotkań są pierwsi, bowiem wszystkie z nich wygrali do tej pory do zera. Tuż za nimi znajdują się Japończycy (również z trzema meczami) którzy stracili na razie zaledwie seta. Podium zamykają Słoweńcy z bilansem 3 wygranych i 1 porażki. W przeciwieństwie do Polaków (czwarta lokata) zawodnicy Gheorghe Cretu legitymują się lepszym bilansem punktów. W rozgrywkach Ligi Narodów o pozycji decyduje najpierw liczba zwycięstw, a dopiero później liczba punktów.