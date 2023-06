Rosyjscy siatkarze wystąpią na igrzyskach? Pną się w rankingu, choć nie grają

Reprezentanci Polski zakończyli już pierwszy z trzech turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Nagoi zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali najpierw Francuzów 3:1, a później po pełnych zwrotów akcji „pięciosetówkach” zwyciężyli nad Iranem i Bułgarią. W ostatnim meczu niespodziewanie ulegli Serbii 0:3. Bilans trzech wygranych i jednej porażki, póki co plasuje ich na czwartym miejscu tabeli VNL.

Rosja pnie się w rankingu FIVB

Za każde zwycięstwo otrzymuje się punkty do rankingu FIVB, a za porażkę traci. Nie ma jednak stałej liczby „oczek”. Jest ona zależna od poziomu rywali. Za wygraną nad Francją Polacy „zarobili” 6,34 punktów. Komicznie wygląda bilans za mecze z Iranem i Bułgarią. Dorobek Biało-Czerwonych wzbogacił się o zaledwie… 0,02 punktu. To nie pomyłka. Każdy z triumfów był wart 0,01 pkt. Wynika to z różnicy w rankingu pomiędzy Polakami (liderami zestawienia) a dwoma państwami. Porażka z Serbią kosztowała jednak zdecydowanie więcej, bo aż 17,03 pkt. To sprawia, że po pierwszym turnieju VNL Polska straciła punkty pomimo trzech zwycięstw.

Z powodu dziwnego systemu punktowania zwycięstw co rusz dochodzi do ogromnych przetasowań. Niespodzianki są sowicie nagradzane dla underdogów, a faworyci sporo płacą. Największym wygranym całego zamieszania, póki co wydaje się być Rosja. Po wybuchu wojny w Ukrainie, zawieszono tamtejszą federację. Reprezentacja i kluby nie mogą brać udziału w zawodach międzynarodowych. FIVB poszła jednak na rękę Rosyjskiemu Związku Siatkówki zamrażając ranking. To oznacza, że niezależnie od poczynań innych ekip, Rosja cały czas legitymuje się wynikiem 352,1 pkt. Dzięki porażkom mocnych zespołów, Rosjanie samoczynnie awansowali na drugą pozycję. Przy takim układzie w przyszłym roku, drużyna narodowa mężczyzn mogłaby dostać przepustkę do udziału w igrzyskach olimpijskich ze względu na ranking. Póki co stanowisko MKOlu mówi jednak o zakazie występów Rosjan i Białorusinów w sportach zespołowych.

Polacy szykują się na drugi turniej VNL

Polacy w piątek, 16 czerwca, rozegrają mecz towarzyski z reprezentacją Argentyny w Płocku. Pięć dni później w Rotterdamie wystąpią w pierwszym spotkaniu drugiego turnieju VNL. Rywalem będzie ostatni zespół tabeli, Niemcy.

