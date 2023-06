Irytacja Nikoli Grbicia sięgała zenitu. O co chodziło selekcjonerowi?

Reprezentacja Polski zakończyła już pierwszy turniej Ligi Narodów, w którym to rozegrała cztery spotkania. Biało-Czerwoni wygrali trzy z nich: z Francją, Iranem oraz Bułgarią. Potem jednak przydarzyła im się wpadka z Serbią. Podczas ostatniego z wymienionych meczów warto było zwrócić uwagę na zachowanie Nikoli Grbicia, który nie krył swej frustracji w związku z pewną newralgiczną kwestią.

Nikola Grbić irytował się w trakcie meczu Polski z Serbią

O co chodziło szkoleniowcowi? – Myślałem, że zostawiliśmy pewne rzeczy za sobą i ten mecz będzie kolejnym etapem – powiedział selekcjoner w rozmowie z „Przeglądem Sportowym.

Opisał, że po jednym z ostatnich treningów zorganizował spotkanie, podczas którego rozmawiał z zespołem przez ponad godzinę. Próbował wówczas wyjaśnić swoim podopiecznym pewne kwestie, aby ci poprawili. Drużyna cały czas potrzebuje lepszej komunikacji, bo nie zawsze to, co przekazuje jej Grbić, jest potem wystarczająco łatwe do wykonania na parkiecie.

Co muszą poprawić Biało-Czerwoni według Nikoli Grbicia?

– Tłumaczyłem wnioski po meczu z Bułgarią. Wtedy mogliśmy być bardziej precyzyjni we wszystkich elementach – stwierdził Serb. Miał na myśli serwis, blok, rozegranie, obronę i atak, czyli niemalże każdy aspekt gry. To pokazuje, jak wiele pracy czeka jeszcze Biało-Czerwonych w kolejnych tygodniach.

– Wydawało mi się, że wszystko sobie wyjaśniliśmy i oczyściliśmy powietrze przed meczem. Dlatego w trakcie przerw w spotkaniu Serbią tak się frustrowałem. Znów nie realizowaliśmy tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej – podkreślił. – Zamiast serwować do piątej strefy, kierujemy piłkę do pierwszej czy szóstej – wyjaśnił Grbić. Według niego Polacy podejmowali ryzyko, kiedy akurat nie było to wskazane, więc pod kątem decyzyjnym jest sporo d poprawy.

