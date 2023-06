Trudne zadanie dla polskich siatkarek. Przypominamy terminarz Ligi Narodów kobiet

Po wielu latach niepowodzeń to, co aktualnie dzieje się w siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet, może cieszyć i zadziwiać jednocześnie. Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły sezon 2023 w znakomitym stylu, co zaskoczyło nawet największych kibiców i najlepszych ekspertów w kraju. Nikt się tego nie spodziewał. Po krótkiej przerwie nasze rodaczki wracają do rywalizacji i powalczą o to, by przedłużyć jeszcze tę znakomitą passę.

Polskie siatkarki wracają do gry w Lidze Narodów

Jak dotąd bowiem wygrały wszystkie cztery spotkania, które odbyły się w ramach pierwszego turnieju Ligi Narodów. W Antalyi pokonały kolejno Kanadę (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:13), Włochy (21:25, 25:20, 25:14, 25:18), Tajlandię (25:20, 25:16, 25:15) i Serbię (25:18, 25:22, 30:28).

Teraz natomiast Biało-Czerwone będą grały w Hongkongu, a tam zmierzą się z Dominikaną, Turcją, Holandią i Chinami. Najtrudniej zapowiada się ostatni z wymienionych pojedynków. Chinki mają aktualnie identyczny bilans jak Polki – 11 punktów na koncie, 12:3 w setach i cztery wygrane mecze. Najłatwiej powinno pójść z kolei z Holenderkami, które zajmują trzecią pozycję od końca z zaledwie jednym „oczkiem”. Pierwszymi przeciwniczkami naszych rodaczek będą jednak Dominikanki.

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w Lidze Narodów 2023

Turcja:

Polska 3:2 Kanada

Polska 3:1 Włochy

Polska 3:0 Tajlandia

Polska 3:0 Serbia

Hongkong:

Polska – Dominikana (13 czerwca o 11:00)

Polska – Turcja (15 czerwca o 11:00)

Polska – Holandia (16 czerwca o 11:00)

Polska – Chiny (17 czerwca o 14:30)

Korea Południowa:

Polska – Stany Zjednoczone (28 czerwca o 8:30)

Polska – Niemcy (29 czerwca o 5:00)

Polska – Bułgaria (30 czerwca o 5:00)

Polska – Korea Południowa (2 lipca o 7:00)

