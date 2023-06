Wyjaśniła się przyszłość polskiego trenera. Najpierw został zbawcą, a teraz dostał nagrodę

Często mówi się, że w piłce nożnej trenerów zmienia się jak rękawiczki, ale w siatkówce również jest to powszechne zjawisko. Są jednak tacy szkoleniowcy, którzy swoją pracą udowadniają, iż zasługują na znacznie większy niż przeciętny kredyt zaufania. Jednym z nich jest bez wątpienia Piotr Graban.

Piotr Graban przedłużył kontrakt z Projektem Warszawa

37-latek co prawda pracuje w Projekcie Warszawa od 2019 roku, aczkolwiek samodzielnie prowadzi go od listopada 2022. Wtedy to przejął drużynę Andrei Anastasim, który niedawno nie poradził sobie w Sir Safety Perugii. Polak – wręcz przeciwnie. Za jego kadencji stołeczna drużyna była trudna do zatrzymania i choć ostatecznie odpadła w ćwierćfinale PlusLigi, to Graban nie ma się czego wstydzić.

Wręcz przeciwnie, przez wielu zgodnie został uznany za trenerskie odkrycie rozgrywek. Wykonaną przez niego pracę docenili też jego przełożeni, dlatego dziś, 16 czerwca, dowiedzieliśmy się o przedłużeniu kontraktu z tym szkoleniowcem. Związał się on z warszawianami umową, która będzie obowiązywała do 2025 roku.

Obie strony są zadowolone z podjętej decyzji

– Piotr jest perspektywicznym trenerem, który zna ten zespół od podszewki. Ma też pełną świadomość, że przed nim duże wyzwanie i dużo pracy. Wiem, że większość wolnego czasu poświęca na to, aby podnosić swój poziom z dnia na dzień. Doskonale sprawdził się w trudnym momencie zeszłego sezonu, a decyzja o kontynuacji tej współpracy przyszła bardzo naturalnie – powiedział Piotr Gacek, pełniący obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora sportowego drużyny. Jego słowa zacytowano w oficjalnym komunikacie.

– Mamy świetny zespół, który pokazał w zeszłym sezonie, że może walczyć z najlepszymi jak równy z równym i takie cele przyświecają nam również w kolejnych latach. Jestem pewien, że ponownie sprawimy ogromną radość kibicom, którzy tak licznie dopingowali nas w Torwarze – dodał sam zainteresowany.

