Reprezentant Polski poza kadrą na Ligę Narodów. Nikola Grbić już wybrał zastępcę

Choć wydawało się, że skład reprezentacji Polski na drugi turniej Ligi Narodów już się nie zmieni, ostatecznie Nikola Grbić musiał dokonać roszady. W komunikacie, który ukazał się na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej, czytamy, że w Rotterdamie na pewno nie wystąpi Dawid Dulski. Selekcjoner Biało-Czerwonych już wybrał jego następcę.

Dawid Dulski poza kadrą na drugi turniej Ligi Narodów

„W piątek reprezentacja Polski mężczyzn wygrała towarzyskie spotkanie z Argentyną w Płocku, a już dziś wyrusza do Rotterdamu, gdzie od 20 do 25 czerwca rozgrywany będzie turniej Siatkarskiej Ligi Narodów. W składzie doszło do jednej zmiany. Bartłomiej Bołądź dołączył do drużyny, zastępując Dawida Dulskiego. Zmiana podyktowana jest względami zdrowotnymi” – czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu PZPS-u.

Niestety w tej chwili nie wiadomo jeszcze, co dokładnie dolega młodemu siatkarzowi, który kilka tygodni temu dopiero co zadebiutował w reprezentacji Polski. Szybko zapracował on na zaufanie naszego selekcjonera, aczkolwiek uraz sprawił, że nie zobaczymy go na holenderskich parkietach. Jak poważna jest kontuzja gracza Aluron CMC Warty Zawiercie i ile potrwa rekonwalescencja? Tego nie wiadomo, ponieważ oświadczenie wystosowane przez polską federację jest bardzo lakoniczne.

Kadra reprezentacji Polski na drugi turniej Ligi Narodów

Ogółem w składzie wybranym przez Nikolę Grbicia znalazło się 14 siatkarzy. Do kadry wróciły już takie gwiazdy jak Bartosz Kurek czy Wilfredo Leon.

Atakujący: Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Jan Firlej

Libero: Paweł Zatorski, Kamil Szymura

