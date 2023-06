Andrea Anastasi zwerbował nowego gracza. To były kapitan AZS-u Olsztyn

W PlusLidze mamy do czynienia z czasem transferowych zawirowań. Choć większość zawodników wie, gdzie spędzi przyszły sezon, to kluby starają się opakować transfery w efektowny sposób. Czasem przychodzi także moment pożegnań. Odejście kapitana zespołu z Olsztyna po sześciu latach występów w Polsce może zasmucić sympatyków volleya nad Wisłą.

Robbert Andringa nowym siatkarzem Piacenzy

Robbert Andringa trafił do AZS-u Olsztyn w 2017 roku po sezonie spędzonym w Stade Poitevin Poitiers. Holender szybko zaaklimatyzował się w zespole ze stolicy Warmii i Mazur. Już w pierwszym sezonie zajął z drużyną czwarte miejsce, co było odbierane jako spory sukces. Co więcej, jak pokazał czas, był to najlepszy wynik „Akademików” w trakcie jego pobytu. Urodzony w Assen zawodnik w ostatnich latach pełnił funkcję kapitana zespołu, co w przypadku obcokrajowców grających w Polsce jest wyjątkiem.

Przyjmujący został już ogłoszony nowym zawodnikiem Gas Sales Bluenergy Piacenza, gdzie od nadchodzącego sezonu funkcję szkoleniowca będzie sprawował Andrea Anastasi. Włoch spędził zaledwie sezon w Sir Safety Susa Perugii, w której poza Klubowym Mistrzostwem Świata niczego nie wygrał. Klub z Umbrii zaliczył katastrofalne play-offy w Serie A i odpadł już w ćwierćfinale.

Kariera siatkarska Robberta Andringi

Andringa to etatowy reprezentant Holandii, który jednak w kadrze Roberto Piazzy gra na pozycji libero. W kilkunastoletniej karierze 33-latek może pochwalić się medalami mistrzostw Belgii i Holandii, a także złotem Ligi Europejskiej 2012. Piacenza będzie pierwszym włoskim zespołem w dorobku zawodnika W ostatnim sezonie PlusLigi wystąpił w 35 meczach, zdobywając 266 punktów, z czego 39 stanowiły asy serwisowe, a 25 bloki.

