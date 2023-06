Emocjonalna wypowiedź Tomasza Fornala. „Nie chcę, żeby w przyszłości drugi raz takie coś się powtórzyło”

Tomasz Fornal jest obecnie jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Nikoli Grbicia. Siatkarz Jastrzębskiego Węgla błyszczał formą przez cały rok, co przyniosło mu miejsce w kadrze, w której rywalizacja na jego pozycji należy do najtrudniejszych. Mimo dużych sukcesów, w pochodzącym z Krakowa graczu długo tkwiło uczucie smutku po końcówce klubowego sezonu.

Tomasz Fornal wspomina porażkę w Lidze Mistrzów

Wybrany siatkarzem roku podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2023 Fornal był wiodącą postacią w układance Marcelo Mendeza. Wraz z Trevorem Clevenotem tworzył parę przyjmujących, która boleśnie kąsała rywali. Świetna gra zaprowadziła klub z południa kraju do finału, a w nim do piorunującej wygranej nad Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w trzech meczach. Niecałe dwa tygodnie później to jednak Koziołki miały więcej powodów do zadowolenia, triumfując w rozgrywanym w Turynie finale Ligi Mistrzów. W rozmowie z TVP Sport Fornal wracałam do tamtego spotkania i nastroju, jaki towarzyszył mu przez kolejne dni.

– Finał Ligi Mistrzów bardzo mnie bolał. To był trudny okres. Pamiętam jak zadzwoniła do mnie zapłakana mama i powiedziała, że to duma mieć takiego syna jak ja. To było bardzo miłe i mi pomogło, mimo że przez pierwsze trzy, cztery dni po tamtym meczu nie chciałem mieć z nikim kontaktu. Nikomu wtedy nie odpisywałem, do nikogo nic nie mówiłem, nie dzwoniłem, nie wchodziłem w ogóle w social media. Potrzebowałem spędzić trochę czasu sam ze sobą, pomyśleć o tym wszystkim i przeanalizować to, co się stało. Nie chcę, żeby w przyszłości drugi raz takie coś się powtórzyło – powiedział 25-latek.

Fornal w kadrze na turniej Ligi Narodów w Rotterdamie

Pochodzący z siatkarskiej rodziny przyjmujący znalazł się w kadrze na drugi turniej Ligi Narodów rozgrywany w Rotterdamie. Podobnie jak inni siatkarze Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY tak i on odpoczywał podczas pierwszych tygodni zgrupowania.

