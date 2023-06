NA ŻYWO: Polska - Niemcy na początek drugiego turnieju VNL

17:18 A to skład kadry Michała Winiarskiego na zmagania w Holandii.



Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła, a mniej udanie zakończyła pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów 2023. Polacy najpierw pewnie pokonali Francję, mistrzów olimpijskich z Tokio, 3:1, by później po emocjonujących starciach wywalczyć zwycięstwa 3:2 z Iranem oraz Bułgarią. Teraz czeka ich europejski etap w Holandii.

Niemcy pierwszym rywalem Polaków w Rotterdamie

Do Japonii Grbić zabrał dość eksperymentalny skład. Znaleźli się w nim gracze, którzy głównie albo nie dostawali wcześniej wielu szans, albo dopiero debiutowali w reprezentacji. Serb zabrał też Kamila Semeniuka, który nie mogł zaliczyć sezonu w Sir Safety Perugii do udanych. Dał jednak odpocząć graczom Jastrzębskiego Węgla czy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, którzy do samego końca rywalizowali o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Także Bartosz Kurek dostał dodatkowy odpoczynek.

Najlepsi zawodnicy powrócili już do kadry i wzięli udział w piątkowym meczu towarzyskim przeciwko Argentynie. Polacy nie dali szans brązowym medalistom igrzysk, wygrywając 4:0. Chwilę później Grbić ogłosił kadrę na turniej w Holandii, która w przeciwieństwie do tej z Japonii jest bogatsza o największe gwiazdy siatkówki.

Polacy na początek turnieju zmierzą się z Niemcami. Z kadrą prowadzoną przez trenera Aluron CMC Warty Zawiercie Michała Winiarskiego grali już na początku sezonu reprezentacyjnego. Najpierw w Spodku wygrali rywale, a dzień później w Sosnowcu Biało-Czerwoni (każdy stosunkiem 3:2). Drużyna zachodnich sąsiadów nie może jednak zaliczyć początku VNL do udanych. Po czterech meczach zajmują dopiero 14. pozycję z bilansem 1 zwycięstwa i 3 porażek.

Mecze Polaków podczas drugiego turnieju Ligi Narodów

Pozostałymi rywalami reprezentacji Polski podczas turnieju w Rotterdamie będą gospodarze, Holendrzy (22 czerwca), a także Stany Zjednoczone (24 czerwca) i Włochy (25 czerwca).

