Wygrany thriller Polaków w VNL. Niemcy postawili twarde warunki

22:14 Dziękujemy za to, że śledziliście naszą relację. Zapraszamy jutro na kolejną ze starcia Holandia - Polska. Miłego wieczoru. Thriller kończy się pomyślnie dla Polaków. Po raz drugi w tym roku pokonują Niemców 3:2.



Kolejny mecz Biało-Czerwonych już jutro. Rywalem - gospodarze turnieju, Holendrzy. 22:11 15:10. Kiwka Bednorza kończy mecz.



Polska wygrywa mecz VNL 3:2. 14:10. Autowy atak Bołądzia. 14:9. Skuteczny atak Bednorza. 13:9. Kolejny skuteczny atak Webera (po prostej). 13:8. Atak Leona po palcach Brehme. 12:8 dla Polski. Biało-Czerwoni nie bronią ataku Webera. 12:7. Leon wykorzystuje przechodzącą piłkę. 11:7. Mocny atak Kurka. 10:7. Piłka po dalekim ataku dotknięta przez Polaków. 10:6. Pewny atak Jakuba Kochanowskiego. 9:6 dla Polski. Blok-aut Kurka. Time out dla Michała Winiarskiego (Niemcy). 9:5. As serwisowy Bartosza Bednorza. 8:5. Mocny atak po skosie Bartosza Kurka. 7:5. Potężny atak po prostej Linusa Webera. 7:4. Pewny atak Bartosza Bednorza. 6:4. Krótka akcja wykończona przez Brehme. 6:3. Błąd w serwisie Schotta. 5:3 dla Polski. Błąd w serwisie Leona. 5:2. Akcja pełna długich wymian kończy się błędem Niemców. 4:2. Szybki atak na środku Brehme. 4:1. Atak Kurka w boisko przeciwników. 3:1 dla Niemiec. Skuteczny atak po krótkiej Krage. 3:0. As serwisowy Jakuba Kochanowskiego. 2:0. Kolejny skuteczny atak Kurka. 1:0 dla Polski. Kurek atakuje po rękach Niemców. 21:56 Początek V seta. Serwuje Ruben Schott. Statystyki IV seta.



twitter.com 21:53 25:17 dla reprezentacji Niemiec. Zepsuty serwis Fornala.



Koniec IV seta. Remis 2:2. Czas na tie-break. 24:17. Atak po ciasnym skosie Bołądzia. 24:16. Udana kontra Niemców (punkt Rohrsa). 23:16. Psuje zagrywkę Jan Firlej. 22:16. Zepsuty serwis Johannesa Tille. 22:15. Atak w aut Wilfredo Leona. 21:15. Mocny atak Bartłomieja Bołądzia. 21:14. Zagrywka w siatkę Leona. 20:14 dla Niemiec. Zepsuty serwis Rohrsa. 20:13. Skuteczny blok Tille na Leonie. 19:13. Atak ze środka Brehme. 18:13 dla NIemców. Zepsuty serwis Webera. 18:12. Wykorzystana przechodząca piłka przez Niemców. 17:12. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 16:12. Atak z daleka Leona. 16:11. Blok Leona. 16:10. Przerwa na żądanie Winiarskiego. 16:10. Blok-aut Niemców. Polacy odrabiają straty. 16:9. Udany serwis Kochanowskiego. 16:8 dla Niemców. Piłki po ataku Hubera nie kontrolują rywale. 16:7. Zepsuty serwis Krage. Na boisku jest również Jan Firlej. 16:6. Potężny "gwóźdź" Brehme. Kochanowski za Adamczyka (zmiana). 15:6 dla Niemiec. Blok Brehme. 14:6. Udana obrona, a później atak Schotta po palcach Polaków. 13:6. Zepsuty serwis Schotta. 13:5. Druga przerwa na żądanie Grbicia. 13:5. Skuteczną, długą akcję kończą Niemcy. 12:5. Zepsuty serwis Łomacza. 11:5. Atak po palcach rywali w wykonaniu Bołądzia. 11:4 dla Polski. Kolejny błąd dotknięcia siatki przez Polaków (Fornal). 10:4. Kurek zablokowany w spektakularny sposób przez Schotta. 9:4 dla Niemiec. Błąd dotknięcia siatki przez polskich blokujących. 8:4. Nieudany atak w aut Bednorza. 7:4. Przerwa na żądanie trenera kadry Polski. 7:4. Zablokowany Kurek. Nikt nie zdążył do podbicia piłki. 6:4 dla Niemiec. Błąd Bartosza Kurka w ataku. 5:4 dla Niemiec. Błąd serwisowy Hubera. 4:4. Wyrównuje Huber z krótkiej. 4:3 dla Niemiec. Wysoki atak Brehme. 3:3. Lekka kiwka Hubera. 3:2 dla Niemiec. W ślad za Weberem idzie Kurek (nieudany serwis). 2:2. Nieudany serwis Linusa Webera. 2:1 dla Niemiec. Skuteczna kontra Niemiec (Brehme). 1:1. Lekka kiwka Bednorza. 1:0 dla Niemców. Długą wymianę kończy skuteczny atak Rohrsa. 21:28 Początek IV seta. Serwuje Bednorz. Statystyki III seta



Statystyki po II secie.



twitter.com 21:24 25:14. Blok Sebastiana Adamczyka



Koniec III seta. Polska prowadzi 2:1. 24:14. Serwis Reicherta ląduje w siatce. 23:14. Kolejny skuteczny atak Webera. 23:13. Punkt po ataku Linusa Webera. 23:12. Autowy atak reprezentanta Niemiec. 22:12. Dotknięcie siatki przez niemieckiego siatkarza. 21:12. Weber przedostaje się przez potrójny blok. 21:11. Atak Bołądzia trafia w rękę rywala. 20:11. Błąd w ataku Bołądzia. 20:10. Atak w aut Bednorza. 20:9 dla Polski. Atak z prawej strony Bohme. 20:8. Podwójny blok Polaków (Bednorz). 19:8. Kiwka Bołądzia. Na boisku Jan Firlej i Bartłomiej Bołądź. 18:8. Udana kontra Niemców (punkt Rohrsa). 18:7. Zepsuty serwis Schotta. 17:7. Skuteczny atak Bohme. 17:6. Punkt po ataku Bartosza Kurka. 16:6 dla Polski. Udana kontra Niemców, lecz w trakcie akcji jeden z reprezentantów rywali utrudnił Polakom grę pod siatką. 15:6. Zepsuty serwis Bednorza. 15:5. Długą wymianę kończy ze środka Sebastian Adamczyk. 14:5 dla Polaków. Zepsuty serwis Brehme. 13:5. Blok-aut Polaków. 13:4. Atak w aut Schotta. 12:4. Druga przerwa na żądanie Michała Winiarskiego. 12:4 dla Polski. Polacy znów zdobywają punkt blokiem (Bednorz). 11:4. Kolejny blok Polaków (Adamczyk). 10:4 dla Polski. Piłka po bloku wróciła pod nogi Schotta. 9:4. As serwisowy Grzegorza Łomacz. 8:4 dla Polski. Atak ze środka Adamczyka. 7:4. Potężny atak Brehme ze środka. 7:3. Kiwka Bednorza. 6:3. Atak ze środka Brehme. 6:2. Przerwa na żądanie selekcjonera reprezentacji Niemiec. 6:2. Blok Polaków. 5:2 dla Polski. Atak ze środka Hubera. 4:2. As serwisowy Wilfredo Leona. 3:2 dla Polski. Daleki atak Kurka. 2:2. Atak ze środka Krage. 2:1 dla Polski. Znów Leon nie daje szans rywalom w ataku. 1:1. Zepsuty serwis Adamczyka. 1:0 dla Polski. Skuteczny atak Leona. 21:01 Początek III seta. 20:56 25:22 dla Niemiec. Piłkę setową po ataku wykorzystał Schott.



Koniec II seta. Mamy remis 1:1. 24:22 dla Niemiec. Zablokowany Leon. 23:22 dla Niemców. Atak ze środka Rohrsa. 22:22. Zepsuty serwis Brehme. 22:21 dla Niemiec. Atak w róg boiska Bohme. 21:21. Atak w aut Bednorza. 21:20 dla Polski. Blok-antenka po ataku Bednorza. 20:20. Piłki po bloku nie łapią Polacy. 20:19. Nikola Grbić prosi o czas. 20:19 dla Polski. Atak serwisowy Rohrsa. 20:18. Atak lewym skrzydłem Rohrsa. 20:17 dla Polski. Atak z 6. strefy Leona. 19:17. Błąd serwisowy Leona. 19:16. As serwisowy Wilfredo Leona (125 km/h). 18:16. Kolejny atak nie do obrony w wykonaniu Kurka. 17:16 dla Polski. Atak w aut Leona. 17:15. As serwisowy po siatce w wykonaniu Krage. 17:14 dla Polski. Blok Brehme 17:13 dla Polski. Zepsuty serwis Kurka. 17:12. Skuteczny atak Kurka po prostej. 16:12. Zepsuty serwis Polaków. Schott za Reicherta (zmiana) 16:11. Drugi czas dla zespołu Michała Winiarskiego (Niemcy). 16:11. Zepsuty atak z prawego skrzydła Niemców. 15:11. Blok Polaków na Krage. 14:11. Efektowny atak z wyskoku Adamczyka. 13:11. Daleki atak Bohme. Piłka poleciała po dłoniach Biało-Czerwonych. 13:10 dla Polski. Skuteczny atak Leona. Piłka odbiła się od bloku środkowego rywali. 12:10. Kontra Niemców. Atak Reicherta po palcach Polaków. 12:9 dla Polski. Atak Niemców. 12:8. Zamieszanie po ataku Polaków. Próba przebicia piłki przez Niemców kończy na siatce. 11:8. Zaatakował po skosie Bartosz Bednorz. 10:8 dla Polski. Nieszczelny blok Adamczyka. 10:7. Pomyłka w ataku Kricka. 9:7. Atak ze środka Hubera. 8:7. Piłka po ataku Niemców odbiła się od Leona. 8:6 dla Polski. Atak z lewego skrzydła Bednorza. 7:6. Silny atak Kurka. Piłka odbiła się od siatkarza Niemiec i poleciała poza boisko. 6:6. Zepsuty serwis Kurka. 6:5 dla Polski. Atak po palach siatkarzy Niemiec (Leon). 5:5. Mocny atak Norberta Hubera. 5:4 dla Niemiec. Ponowny blok Niemców na Leonie. 4:4. Zablokowany Leon przez Bohme. 4:3. Skuteczna kontra Niemców (Bohme). 4:2. Zablokowany Kurek. 4:1. Czas dla reprezentacji Niemiec. 4:1. Atak w aut Reicherta. 3:1. Blok Norberta Hubera 2:1. Kurek kiwką pokonał niemiecki blok. 1:1. Reichert zahaczył o blok Polaków. 1:0 dla Polski. Błąd w ataku Niemców. 20:30 Początek II seta. Serwuje Bednorz. Statystyki I seta.



25:21 dla Polski. Udany atak Adamczyka



Koniec I seta Weber i Zimmermann schodzą z boiska. 24:21 dla Polski. Zatorski nie obronił ataku Webera. 24:20. Kiwka Wilfredo Leona. 23:20. Źle przyjętą piłkę od razu zaatakował Leon. 22:20 dla Polski. Obity blok rywali po ataku Kurka. 21:20. Zepsuty serwis Bołądzia. 21:19. Blok-out Niemców po ataku Bołądzia. 20:19 dla Polski. Zamieszanie pod siatką wykorzystał Linus Weber. 20:18. Druga przerwa dla Michała Winiarskiego. 20:18. Punkt po bloku Adamczyka. 19:18 dla Polski. Potrójny blok Biało-Czerwonych (Bednorz). 18:18. Zimmermann z Weberem na boisku. 18:18. Bohme wyrównuje po mocnym ataku z prawej strony. 18:17. Skuteczny atak na prawej stronie Leona. 17:17. Na boisku Firlej i Bołądź. 17:17. Zepsuty serwis Kurka. 17:16 dla Polski. Zepsuty serwis Reicherta. 16:16. Atak po krótkiej Niemców (Krage). 16:15. Błąd serwisowy Adamczyka. 16:14 dla Polski. Błąd serwisowy Niemców. 15:14. Błąd Wilfredo Leona w ataku. Piłka poleciała poza boisko. 15:13. Zepsuty serwis Tobiasa Kricka. 14:13. W boisko trafia Bohme. 14:12. Atak po krótkiej Sebastiana Adamczyka. 13:12 dla Polski. Zepsuty serwis Hubera. 13:11. Zepsuty serwis Niemców. 12:11. Mocny atak Bohme 12:10 dla Polski. Atak po bloku. Piłka wyleciała poza polską część boiska. 11:10. Błąd serwisowy Kurka. 11:9. Punkt po bloku Kurka. 10:9 dla Polski. Błąd w ataku Kurka. Piłka poleciała poza boisko. 10:8 dla Polski. Zablokowany Bartosz Kurek. 10:7. Zepsuty serwis Polaków. 10:6 dla Niemiec. Przerwa na życzenie Michała Winiarskiego. 10:6. Piłka rzucona przez siatkarza kadry Niemiec. 9:6. Wysoki atak Wilfredo Leona na pojedynczym bloku. 8:6 dla Polski. Zepsuty serwis Bednorza. 8:5. Atak po bloku Kurka na pełnym zasięgu. 7:5. Punkt dla Niemców. 7:4. Wysoki atak Kurka pod końcową linię boiska . 6:4 dla Polski. Atak środkowego Niemiec. 6:3. Punkt dla Polski 5:3. Potrójny blok Niemców na Bednorzu. 5:2 dla Polski. Atak ze środka Bednorza. 4:2. Błąd przełożenia Norberta Hubera 4:1 dla Polski. Blok Wilfredo Leona. 3:1. Pewny atak Bartosza Kurka. Rywale byli bezradni. 2:1 dla Polski. Niemcy przedzierają się przez blok. 2:0, blok Bartosza Kurka 1:0 na Polski. Pewny atak. 20:01 Zaczynamy spotkanie od serwisu Tille Skład Niemiec: Tille, Reichert, Krage, Bohme, Brand, Krick, Graven (L) Niemcy podchodzą do meczu po porażce we wczorajszym meczu z Iranem 0:3. Czas na hymny obu państw. Mecz od pierwszej piłki rozpocznie Sebastian Adamczyk. Środkowy debiutował w piątek w meczu z Argentyną.



Debiutant zapukał do kadry Nikoli Grbicia. „Wszystko wygląda jak marzenie, w którym aktywnie uczestniczę” 19:43 Znamy już wyjściowy skład Biało-Czerwonych.



twitter.com 19:25 Jedną z ważniejszych postaci kadry Grbicia w Holandii będzie Tomasz Fornal. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla opowiedział o trudnym czasie po zakończeniu sezonu klubowego.



Emocjonalna wypowiedź Tomasza Fornala. „Nie chcę, żeby w przyszłości drugi raz takie coś się powtórzyło” 19:22 Popularny "Winiar" wypowiedział się na temat nadchodzącego meczu z Polską.



Michał Winiarski skomentował starcie z Polską. Padły wymowne słowa 17:18 A to skład kadry Michała Winiarskiego na zmagania w Holandii.



twitter.com 17:03 Witamy w relacji na żywo z meczu Ligi Narodów Polska - Niemcy. Przypominamy skład Biało-Czerwonych na turniej w Rotterdamie.



twitter.com

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła, a mniej udanie zakończyła pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów 2023. Polacy najpierw pewnie pokonali Francję, mistrzów olimpijskich z Tokio, 3:1, by później po emocjonujących starciach wywalczyć zwycięstwa 3:2 z Iranem oraz Bułgarią. Teraz czeka ich europejski etap w Holandii.

Niemcy pierwszym rywalem Polaków w Rotterdamie

Do Japonii Grbić zabrał dość eksperymentalny skład. Znaleźli się w nim gracze, którzy głównie albo nie dostawali wcześniej wielu szans, albo dopiero debiutowali w reprezentacji. Serb zabrał też Kamila Semeniuka, który nie mogł zaliczyć sezonu w Sir Safety Perugii do udanych. Dał jednak odpocząć graczom Jastrzębskiego Węgla czy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, którzy do samego końca rywalizowali o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Także Bartosz Kurek dostał dodatkowy odpoczynek.

Najlepsi zawodnicy powrócili już do kadry i wzięli udział w piątkowym meczu towarzyskim przeciwko Argentynie. Polacy nie dali szans brązowym medalistom igrzysk, wygrywając 4:0. Chwilę później Grbić ogłosił kadrę na turniej w Holandii, która w przeciwieństwie do tej z Japonii jest bogatsza o największe gwiazdy siatkówki.

Polacy na początek turnieju zmierzą się z Niemcami. Z kadrą prowadzoną przez trenera Aluron CMC Warty Zawiercie Michała Winiarskiego grali już na początku sezonu reprezentacyjnego. Najpierw w Spodku wygrali rywale, a dzień później w Sosnowcu Biało-Czerwoni (każdy stosunkiem 3:2). Drużyna zachodnich sąsiadów nie może jednak zaliczyć początku VNL do udanych. Po czterech meczach zajmują dopiero 14. pozycję z bilansem 1 zwycięstwa i 3 porażek.

Mecze Polaków podczas drugiego turnieju Ligi Narodów

Pozostałymi rywalami reprezentacji Polski podczas turnieju w Rotterdamie będą gospodarze, Holendrzy (22 czerwca), a także Stany Zjednoczone (24 czerwca) i Włochy (25 czerwca).

