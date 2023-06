Zbigniew Bartman zaatakował Wilfredo Leona. Absurdalne słowa po meczu z Niemcami

Reprezentacja polskich siatkarzy rozgrywa turniej Ligi Narodów, w którym przechodzi więcej wzlotów niż upadków. Co prawda w pierwszym meczu w Holandii mieli duże problemy ze znacznie niżej notowanymi przeciwnikami, jednak Nikola Grbić zdecydował się zabrać znacznie mocniejszą

czternastkę niż tą, która pojechała do Japonii. Najważniejsi zawodnicy Biało-Czerwonych są dopiero na etapie budowania formy po wakacjach, ale i tak udało im się zwyciężyć. Mimo walki i heroizmu, nie obyło się bez szokujących stwierdzeń.

Zbigniew Bartman zaatakował Wilfredo Leona po meczu z Niemcami

Polacy okazali się lepsi od Niemców, wygrywając 2:3 (25:21, 22:25, 25:14, 17:25, 15:10), choć część z naszych reprezentantów miała widoczne problemy w najważniejszych momentach meczu. Mowa m.in. o Bartoszu Bednorzu, Bartoszu Kurku czy Wilfredo Leonie. O tym ostatnim po spotkaniu zrobiło się najgłośniej, a to za sprawą wypowiedzi studyjnej Zbigniewa Bartmana, który gościł w TVP Sport jako ekspert. Były reprezentant Polski zaatakował 29-latka i wyliczył mu mnóstwo błędów popełnionych w trakcie meczu.

– Mnóstwo błędów, bardzo dużo punktowych bloków Niemców na Leonie, dużo błędów w zagrywce, w przyjęciu Łomacza też nie rozpieszczał – mówił zawodnik Emmy Villas Aubay Siena.

Zbigniew Bartman: Nie zaakceptuje Wilfredo Leona w reprezentacji Polski

W całym meczu Wilfredo Leon zdobył 20 punktów, co biorąc pod uwagę wszystkich reprezentantów Polski, było najlepszym wynikiem. Zdecydowanie słabiej wypadł w statystyce przyjęć, bo zaledwie 36 proc. było pozytywnych. Jedną z akcji zawodnika Sir Safety Susy Perugii skrytykował 36-letni ekspert TVP Sport. – – Od zawodnika aspirującego do tego kalibru oczekujemy, że takie akcje będą kończone i będą zdobywane punkty – mówił.

Na tym nie koniec. Zbigniew Bartman po meczu zarzucił Polakowi urodzonemu na Kubie, że nie śpiewał polskiego hymnu. To bardzo nie spodobało się siatkarzowi i stwierdził, że nie zaakceptuje widoku Wilfredo Leona w koszulce z orzełkiem na piersi.

– Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski – mówił Zbigniew Bartman.

