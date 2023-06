NA ŻYWO: Polacy znów potrzebowali tie-breaka. Holendrzy postawili twarde warunki

22:12 Dziękujemy za śledzenie dzisiejszej relacji i zapraszamy do przeglądania następnych.



Miłego wieczoru. Po tie-breaku z Niemcami przyszedł tie-break z Holendrami. Teraz przed reprezentantami Polski dzień przerwy. W sobotę Biało-Czerwoni zagrają z USA, a w niedzielę z Włochami. 22:10 15:11. Kończy seta i mecz atakiem Huber.



Polacy wygrali drugi mecz turnieju VNL w Rotterdamie. Wraca Kurek i Łomacz. 14:11. Nimir Abdel-Aziz skutecznie kończy akcję. 14:10. As serwisowy Kochanowskiego. Wchodzi Firlej i Bołądź. 13:10. Kochanowski kończy ze środka. 12:10. Psuje zagrywkę Leon. 12:9. Zepsuty serwis Nimira Abdel-Aziza. 11:9. Mocny atak z lewej strony van Garderena. 11:8 dla Polski. Blok-aut po ataku Wilfredo Leona. 10:8. Kolejny skuteczny atak Fabiana Plaka ze środka. 10:7 dla Polski. Atak Leona po palcach Holendrów. 9:7. Psuje serwis Fornal. O przerwę prosi Piazza. 9:6 dla Polski. Kończy atak Huber. 8:6. Abdel-Aziz atakuje poza boiskiem. 7:6. Huber kończy środkiem. 6:6. Abdel-Aziz atakuje tak, że piłka z powrotem przeszła i znalazła się poza linią boiska Holendrów. 6:5 dla Polski. Ponownie z drugiej linii atakuje Leon po trudnej piłce. 5:5. Atak z drugiej linii Wilfredo Leona. 5:4 dla Holandii. Psuje serwis Kochanowski. 4:4. Kochanowski pewnie kończy akcję atakiem z pierwszego tempa. 4:3 dla Holandii. Psuje serwis Leon. 3:3. Blok-aut po ataku Leona. 3:2 dla Holandii. Atak po palach w wykonaniu van Garderena. 2:2. Atak Kochanowskiego ze środka. 2:1. Ponownie skutecznie kończy akcję Fabian Plak. 1:1. Atak Kurka z prawego skrzydła. 1:0 dla Holendrów. Blok Plaka na Fornalu. 21:55 Początek tie-breaka. Serwuje Jorna. Statystyki IV seta.



21:52 25:22. Leon atakiem kończy IV seta.



Remis 2:2 24:22. Kiwka Abdel-Aziza. 24:21. Zepsuty serwis Tuinstry. 23:21. Atak po bloku Nimira Abdel-Aziza. 23:20 dla Polski. Blok-aut po ataku Bartosza Kurka. Powrót Łomacza i Kurka. 22:20. Błąd serwisowy Kochanowskiego. Firlej z Bolądziem na boisku. 22:19. Kiwka Grzegorza Łomacza. 21:19 dla Polski. Atak z drugiej linii Leona. 20:19. Skuteczny atak ze środka Plaka. 20:18 dla Polski. Blok-aut Holendrów po ataku Leona. 19:18. Skuteczna kontra Holendrów (Jorna). 19:17. Błąd w ataku Wilfredo Leona. 19:16. Zepsuty serwis van Garderena. 18:16. Atak po skosie van Garderena. Przerwa dla Holendrów. 18:15 dla Polski. Nieporozumienie po stronie Holendrów. 17:15. Błąd w ataku Wiltenburga. 16:15. Zablokowany Abdel-Aziz przez Leona. 15:15. Psuje serwis Fornal. 15:14 dla Polski. Błąd serwisowy Plaka. 14:14. Błąd przełożenia Kurka. 14:13. Atak z krótkiej Norberta Hubera. 13:13. Atak Abdel-Aziza po palcach Łomacza. 13:12 dla Polski. 12:12. Autowy serwis Leona. 12:11 dla Polski. Atak ze środka Kochanowskiego. 11:11. Kurek zaserwował po czasie. Przerwa na żądanie Roberto Piazzy. 11:10 dla Polski. Kiwka Wilfredo Leona. 10:10. Atak Kochanowskiego. 10:9 dla Holendrów. Błąd serwisowy Hubera. 9:9. Błąd serwisowy Abdel-Aziza. 9:8 dla Holendrów. Błąd serwisowy Fornala. 8:8. Ataku Kurka nie podbijają Holendrzy. 8:7 dla Holandii. As serwisowy Plaka. 7:7. "Czapa" w wykonaniu van Garderena na Fornalu. 7:6. Mądry atak van Garderena z trudnej piłki. 7:5. Kiwka Kurka. 6:5 dla Polski. Potrójny blok Polaków (Fornal). 5:5. Prosty atak Jorny. 5:4 dla Polski. As serwisowy Kochanowskiego. 4:4. Silny atak Leona ze środka. 4:3. Nimir Abdel-Aziz zaczepił atakiem o palce Kochanowskiego. 3:3. Psuje serwis Wiltenburg. 3:2 dla Holandii. Psuje serwis Kurek. 2:2. Autowa zagrywka van Garderena. 2:1 dla Holandii. Atak po bloku van Garderena. 1:1. Skuteczny atak Leona. 1:0 dla Holandii. Blok Wiltenburga. 21:25 Początek IV seta. Serwuje Abdel-Aziz. Statystyki III seta.



21:21 25:18. III seta kończy atak ter Maata.



Holandia prowadzi 2:1. 24:18. Ter Maat trafia w taśmę. 24:17. Atak Wilfredo Leona po bloku Holendrów. 24:16. Piłka po polskim bloku wylądowała poza polem gry (van Garderen). 23:16. Zepsuty serwis Abdel-Aziza. 23:15. Zepsuty serwis Fornala. 22:15. Atak po bloku Holendrów (Fornal). 22:14. Zepsuty serwis Plaka. 22:13. Wysoki atak van Garderena. 21:13 dla Polski. Mocny atak ze środka Wilfredo Leona. 21:12. Abdel-Aziz kończy trudny atak. 20:12. Atak po bloku w wykonaniu Abdel-Aziza. 19:12. Mocny atak ze środka Plaka. 18:12. Udany atak Kurka. 18:11 dla Holandii. Rywale budują przewagę. 17:11. Błąd dotknięcia linii Bołądzia. 16:11. Skuteczny atak Abdel-Aziza. 15:11. Abdel-Aziz nie zdążył do piłki. Wchodzi Łomacz. 15:10. Blok Plaka. Przerwa na żądanie trenera kadry Polski. 14:10. Atak po krótkiej Plaka po długiej wymianie. 13:10. Błąd serwisowy Bartłomieja Bołądzia. 12:10 dla Holandii. Błąd serwisowy van Garderena. 12:9. Kiwka van Garderena. 11:9. Zepsuty serwis Abdel-Aziza. 11:8. Błąd w ataku Szalpuka (aut). 10:8. Blok-aut po ataku Abdel-Aziza. 9:8. Kiwka Fornala. 9:7. Sprytny atak ze środka Plaka. Przerwa na żądanie trenera Piazzy. 8:7 dla Holendrów. Blok Urbanowicza. 8:6. Zepsuta zagrywka Jorny. 8:5. Atak po bloku Polaków w wykonaniu Plaka. 7:5 mocny atak po bloku Holendrów (Fornal). 7:4. Atak Bołądzia po palcach Holendrów. 7:3. Pewny atak Abdel-Aziza. 6:3. Atak Szalpuka wprost na Nimira. O przerwę prosi Grbić. 6:2. As serwisowy Wiltenburga na Fornalu. 5:2. Psuje serwis Bołądź. 4:2 dla Holandii. Zepsuta zagrywka van Garderena. 4:1. Błąd odbicia Firleja. 3:1. Atak po prawym skrzydle (Bołądź). 3:0 dla Holandii. As Abdel-Aziza. 2:0. Skuteczny atak Abdel-Aziza. 1:0. Punkt dla Holendrów. 20:57 Początek III seta. Serwuje Fornal. Statystyki II seta.



20:51 25:18. As serwisowy Kochanowskiego kończy II seta.



Remis 1:1 24:18. Fornal kończy za drugim razem. 23:18. Blok Plaka na Fornalu. 23:17. Zepsuty serwis Szalpuka. 23:16. Doskonały blok Kochanowskiego. 22:16. Błąd w ataku Abdel-Aziza. 21:16. Zepsuty serwis Polaków. Przerwa na żądanie trenera Holendrów. 21:15. Autowy serwis Nimira Abdel-Aziza. 20:15. Mądry atak van Garderena, który dostał piłkę za plecy. 20:14 dla Polski. Zepsuty serwis Plaka. 19:14. As serwisowy na Zatorskim w wykonaniu Fabiana Plaka. 19:13. Zepsuty serwis Fornala 19:12. Dotknięcie siatki przez van Garderena. 18:12 dla Polski. Skuteczny atak ter Maata. 18:11. Atak ze środka Szalpuka. 17:11. Kolejny atak Jorny. 17:10. Atak po krótkiej Kochanowskiego. 16:10 dla Polski. Skuteczny atak Jorny. 16:9. Zepsuty serwis van Garderena. 15:9. Blok-aut po ataku Abdel-Aziza. 15:8. Blok Kochanowskiego. 14:8. Zepsuty atak Ter Horsta. 13:8. Zepsuty serwis Urbanowicza. 13:7. Pewne wykończenie ze środka Kochanowskiego. 12:7. Zepsuty serwis Plaka. 11:7. As serwisowy Plaka. 11:6 dla Polski. Skuteczny atak Ter Horsta. 11:5. Blok Polaków po ataku Ter Horsta. 10:5. Zablokowany Abdel-Aziz. 9:5. Zwycięska kontra Polaków (Bołądź). 8:5. Zepsuty serwis Firleja. 8:4. Aut po serwisie Keeminka. 7:4. Atak Abdel-Aziza na czystej siatce. Przerwa na żądanie Piazzy. 7:3 dla Polski. Drugi as serwisowy z rzędu Kochanowskiego. 6:3. As serwisowy Kochanowskiego. 5:3 dla Polski. Mocny atak Bołądzia po prostej. 4:3. Jorna wsadził piłkę między dłonie środkowych Polski a siatkę. 4:2. Dobry atak Fornala. 3:2 dla Polski. Atak po bloku Szalpuka. 2:2. Zablokowany Boładź przez Wiltenburga. 2:1 dla Polski. Błąd podwójnego odbicia Keeminka. 1:1. Atak Ter Horsta. 1:0 dla Polski. Zepsuty serwis Plaka. 20:28 Początek II seta. Serwuje Plak. Statystyki I seta.



20:25 25:22. Skuteczny atak Abdel-Aziza kończy I set.



Holandia prowadzi 1:0. 24:22. Skuteczny atak Bartosza Kurka. 24:21. Niezawodny Nimir Abdel-Aziz atakuje po skosie. 23:21. Zepsuty serwis Szalpuka. 22:21. Zepsuty serwis Wiltenburga, gracza ZAKSY. 22:20. Atak z drugiej piłki rozgrywającego Keeminka 21:20 dla Holandii. Zepsuty serwis Tuinstry. 21:19. Szybki atak Abdel-Aziza. 20:19. Zablokowany Abdel-Aziz przez Kochanowskiego. 20:18 dla Holandii. Zepsuty serwis Abdel-Aziza. 20:17 dla Holandii. As serwisowy Abdel-Aziza. Nikola Grbić prosi o czas. 19:17 dla Holandii. Blok aut po ataku przechodzącej piłki. 18:17 dla Holandii. Skuteczny atak Abdel-Aziza. 17:17. Atak z drugiej linii Fornala. 17:16. Atak po krótkiej Karola Urbanowicza. 17:15. Atak z krótkiej Fabiana Plaka. 16:15. Skuteczny atak Bołądzia. 16:14. Autowy atak Bołądzia. 15:14 dla Holandii. Techniczny, lekki atak Abdel-Aziza. 14:14. Zepsuty serwis Keeminka. 14:13 dla Holandii. Zepsuty serwis Szalpuka. 13:13. Blok-aut po ataku Szalpuka. 13:12 dla Holandii. Atak Jorny. 12:12. Zepsuty serwis Ter Horsta. 12:11 dla Holandii. As Ter Horsta na Szapluku. 11:11. Atak po środku Holendrów. Przerwa dla trenera reprezentacji Holandii. 11:10 dla Polski. Blok-out Holandii. 10:10. Zepsuty serwis Abdel-Aziza. 10:9 dla Holandii. Błąd dotknięcia siatki przez Szalpuka. 9:9. Skuteczny atak Abdel-Aziza po długiej akcji. 9:8. Psuje zagrywkę Tomasz Fornal. 9:7. Zepsuty serwis Plaka. 8:7. Ter Horst po palcach Bołądzia. 8:6 dla Polski. Szapluk ze środka. 7:6. Potężnego ataku Plaka nie utrzymują Polacy. Podanie poza antenką Fornala. 7:5. Splasowana piłka Fornala trafia w środek boiska rywali. 6:5 dla Polski. Skuteczny atak na prawym skrzydle Bołądzia. 5:5. Dotknięcie siatki przez Plaka. 5:4 dla Holendrów. Blok Plaka na Bołądziu. 4:4. Nimir atakuje po bloku Polaków. 4:3 dla Polski. Błąd Holendrów. 3:3. Kolejny skuteczny atak Kochanowskiego ze środka. 3:2 dla Holandii. Psuje serwis Bartłomiej Bołądź. 2:2. Atak po palcach Jakuba Kochanowskiego. 2:1 dla Holandii. Psuje serwis Urbanowicz. 1:1. Udany atak Urbanowicza z krótkiej. 1:0 dla Holandii. Atak Ter Horsta. 20:01 Początek I seta. Serwuje Tomasz Fornal. 19:59 Skład reprezentacji Holandii: Keemink, Abdel-Aziz, Ter Horst, Jorna, Wiltenburg, Plak, Andringa W składzie Holendrów należy uważać na Nimira Abdel-Aziza. To gwiazda światowej siatkówki, która przez lata była... rozgrywającym. Dopiero od kilku lat zawodnik o namibijskich korzeniach gra jako atakujący.



19:51 Znamy już wyjściowy skład Polaków na mecz.



Przypominamy skład Polaków na turniej VNL w Rotterdamie.



twitter.com 18:44 Dzień dobry. Witamy w relacji na żywo z meczu Holandia - Polska. Biało-Czerwoni przystępują do meczu po zwycięstwie 3:2 nad Niemcami. Holendrzy pokonali natomiast Chiny 3:0.

Reprezentacja Polski rywalizuje w drugim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Po wygraniu trzech spotkań i jednej porażce w Nagoi, zawodnicy Nikoli Grbicia rozpoczęli rywalizację w Rotterdamie od zwycięstwa 3:2 z Niemcami. Choć z pozoru Polacy wydawali się być zdecydowanym faworytem, to ekipa Michała Winiarskiego postawiła twarde warunki, często wykorzystując przestoje w grze Biało-Czerwonych.

Polska przystąpi do meczu z Holandią po zwycięstwie nad Niemcami

Po turnieju w Japonii najwięcej mówiło się nie o trzech zwycięstwach, ale o bolesnej porażce z Serbią 0:3. Zmagania w Azji można tłumaczyć m.in. nieobecnością kluczowych zawodników. Do Holandii udał się bardzo mocny skład, w którym z podstawowego składu z 2022 roku najbardziej rzuca się w oczy brak Marcina Janusza. Niemcy, którzy rozegrali już z Polską dwa mecze towarzyskie na początku sezonu reprezentacyjnego, potrafili wykorzystać momenty przestoju i spadku formy zawodników Grbicia, czym doprowadzili do piątego seta. W nim już jednak nikt nie miał wątpliwości, że zwycięstwo wpadnie na konto aktualnych wicemistrzów świata.

W czwartkowy wieczór na Polaków czeka kolejne zadanie. Zmierzą się z Holendrami, którzy goszczą rywali podczas drugiego turnieju VNL. Prowadzony przez Roberto Piazzę (byłego szkoleniowca m.in. PGE Skry Bełchatów) zespół, póki co zajmuje ósme miejsce w tabeli. Spośród pięciu rozegranych spotkań, trzy zakończyły się ich triumfem. W ostatnim spotkaniu „Pomarańczowi” pokonali bez straty seta Chińczyków. Najskuteczniejszym graczem w zespole Piazzy był Nimir Abdel-Aziz. Atakujący uchodzi za filar kadry, bez którego zespół traci wiele na jakości.

Siatkarze walczą w turnieju VNL w Rotterdamie

Spotkanie pomiędzy Holandią a Polską rozpocznie się o godzinie 20:00. Po rozegraniu meczu Biało-Czerwonych czeka dzień przerwy. W sobotę zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a w niedzielę z Włochami, z którymi przegrali w finale ubiegłorocznych MŚ.

