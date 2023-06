NA ŻYWO: Polska – USA. Biało-Czerwoni walczą o kolejne zwycięstwo

O przerwę poprosił Nikola Grbić Defalco nabił Kurka i zdobył jedenasty punkt. Defalco z kolejnym punktem, 10:10. Świetna zagrywka Hubera i wychodzimy na prowadzenie, 10:9. Bednorz obił blok i doprowadził do wyrównania! Kolejny błąd Amerykanów na zagrywce, 8:9. Jendryk z krótkiej i 7:9. Russell też się myli!, 7:8 Firlej w siatkę, 6:8. Huber blokuje Russella i gonimy Amerykanów. Rozpaczliwa obrona i sytuacyjna piłka Fornala. 5:7. Kiepskie przyjęcie zagrywki Andersona i Amerykanie mają już trzy punkty przewagi. Fornal zgaszony blokiem, 4:6. Defalco z pipe i Amerykanie znów na prowadzeniu. Holt zepsuł zagrywkę, 4:4. Russell znów daje prowadzenie swojemu zespołowi. Defalco tym razem się myli, 3:3. Defalco trafił w Fornala z zagrywki, Amerykanie na prowadzeniu, 2:3. Defalco i mamy remis. Kurek skończył na prawym ataku, 2:1. Atak reprezentanta USA był nie od obrony, 1:1. Amerykanie popełniają błąd i prowadzimy 1:0 w trzecim secie! Huber w aut, 18:25. Tym razem nasz kapitan został zablokowany. Oznacza to, że Amerykanie mają piłkę setową. Kiwka Kurka i mamy osiemnasty punkt. Ofiarna defensywa Polaków to za mało, 17:23. Bednorz nie wykorzystał przechodzącej piłki, 17:22. Fornal poradził sobie z amerykańskim blokiem, 17:21. Amerykanie mają mnóstwo szczęścia, 16:21. Kurek skończył swój atak! Mamy 16:20. Huber tak samo, 15:20. Hanes zepsuł zagrywkę, 15:19. Defalco zdobył kolejny punkt, 14:19. Kurek miał mnóstwo szczęścia, ale zdobył punkt, 14:18. Łomacz zepsuł zagrywkę, 12:18. Russell atakuje w aut i mamy 12 punkt. Czas dla Polski. As serwisowy Andersona, 11:17. Kochanowski niestety w siatkę, 11:16. Blok na Russelu i mamy 11:15. Holt wykorzystał podanie jedną ręką Christensona, 10:15. Defalco zagrywa w aut, 10:14. Anderson piekielnie mocno, 9:14. Tomasz Fornal skończył lewy atak, 9:13. Amerykanie kończą pipe, 8:13. Krótka do Kochanowskiego i mamy ósmy punkt! Defalco w końcu zablokowany! 7:12. Fornal wchodzi za Leona. Leon zablokowany przez Christensona, 6:12. Polacy nie skończyli kontrataku, po kapitalnych obronach Zatorskiego, ale zrobił to już Defalco, 6:11. Russell w końcu się pomylił, 6:10. Russell miał sporo szczęścia na zagrywce, 5:10. Przerwa dla Grbicia. Błąd Hubera i Amerykanie odskakują na cztery punkty, 5:9. Russell i mamy 5:8 Kurek i blok-aut, 5:7. Anderson atakuje pod końcową linie, 4:6. Kurek skutecznie atakuje, 4:5. Kurek zaserwował w siatkę i mamy 2:4. Tym razem Kurek skończył atak, 2:3. Anderson i Amerykanie znów odskakują na dwa punkty, 1:3. Leon atakuje po bloku i mamy pierwszy punkt w tym secie! Defalco tym powtórzył akcję i mamy 0:2. Defalco obił polski blok i zdobył pierwszy punkt w tym secie. Drugego seta rozpoczyna Bartosz Bednorz. Garść statystyk po pierwszym secie:



twitter.com Jendryk zakończył seta. Stany Zjednoczone prowadzą z Polską 1:0. Kurek daje nam nadzieje, 22:24. Setbol dla Amerykanów. Holt zdobył 23. punkt. Kurek obił blok i zdobył 21. punkt. Bednorz w siatkę 20:22 Kurek wrócił za Fornala. Fornal zdążył wejść z ławki i już zdobył punkt, 20:21. Tomasz Fornal za Bartosza Kurka. Polacy nie skończyli ataku, ale nie miał problemu z tym Defalco, 19:21. Sprytne zagranie Defalco i Amerykanie wychodzą na prowadzenie, 19:20. Nikola Grbić poprosił o przerwę. Huber zablokowany i mamy remis. Holt odpowiedział tym samym, 19:18. Huber skończył krótką, 19:17. Amerykanie skończyli przechodzącą piłkę, 18:17. Przerwa dla reprezentacji USA. Świetny moment Bednorza, tym razem zablokował Andersona i mamy dwupunktowe prowadzenie, 18:16. Bednorz obił blok i zdobył siedemnasty punkt! Bomba Leona jednak poszła w aut, po szesnaście. Bednorz z pipe i mamy szesnasty punkt! Kurek w siatkę i znów mamy remis. Polacy wzięli challenge, bo dopatrzyli się błędu Russella. Przerwa trwała około dwie minuty. Ostatecznie sędzia przyznał punkt Polakom, bo Amerykanin przełożył ręce, 15:14. Kochanowski z krótkiej i mamy remis, 14:14. Błąd Leona — najpierw w przyjęciu, potem w ataku, 13:14. Huber w siatkę, 13:13. Błąd Christensona i Russela. Polska prowadzi 13:12. Amerykanie dotykają siatki i mamy remis. As serwisowy Defalco, 11:12. Po przerwie punktują Amerykanie, 11:11. Przerwa dla trenera Stanów Zjednoczonych. Christenson zagrywa w siatkę, 11:10. Holt skończył akcję w pierwszym tempie, 10:10. Amerykanie psują zagrywkę, 10:9. Błąd Hubera i mamy remis. Defalco skończył atak, 9:8. Blok Bednorza i odskakujemy na dwa punkty, 9:7. Potężna zagrywka Kochanowskiego. Amerykanie nie dali rady przyjąć, 8:7. Russell psuje zagrywkę, 7:7. Amerykanie kończą lewy atak, 6:7. Długa wymiana, którą zakończył Kurek. Mamy 6:6. Kurek w aut, 5:6. Amerykanie zgubili nasz blok i wyrównali, 5:5 Bednorz próbował z pipe, niestety został zablokowany, 5:4 Amerykanie atakują z drugiej linii, 5:3 Leon znów obija blok i daje nam piąty punkt. As serwisowy Holta, 4:2 Christenson zaskoczył Polaków. 4:1 Anderson zaatakował w aut. Mamy już czteropunkowe prowadzenie. 3:0; Wilfredo Leon obił amerykański blok. 2:0 - Skuteczny blok Kochanowskiego Defalco w siatkę. 1:0 dla Polski 13:02 Zaczęliśmy. Na zagrywce Amerykanie! 12:58 Trwają hymny obu państw. Zaraz zaczynamy! FIVB podjęła decyzję w kwestii Rosji i Białorusi!



FIVB podjęła decyzję ws. Rosji i Białorusi. Światowy ranking siatkarzy ulegnie zmianie 12:51 Mecz z USA Polska rozpocznie w składzie: Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Grzegorz Łomacz, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Paweł Zatorski (L)



twitter.com 12:48 Zanim rozpocznie się mecz, zachęcamy do przeczytania wywiadu z Wojciechem Żalińskim:



Wojciech Żaliński dla „Wprost”: Czujemy się sfrustrowani, że nie jesteśmy słuchani 12:34 twitter.com Mecz Polska – USA będzie odbędzie się w sobotę 24 czerwca. Początek tego spotkania o godz. 13:00. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go. Zapraszamy również do prześledzenia relacji tekstowej na stronie sport.wprost.pl

Siatkarska Liga Narodów jest organizowana corocznie od 2018 roku przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej dla wybranych przez FIVB reprezentacji narodowych. W tym sezonie o triumf w turnieju walczą: Chiny – Holandia – Iran – Niemcy – Polska – Serbia – USA – Włochy – Argentyna – Brazylia – Bułgaria – Francja – Japonia – Kanada – Kuba – Słowenia.

Wyniki Polaków w Lidze Narodów

Z pierwszego tygodnia VNL Biało-Czerwoni wywieźli trzy zwycięstwa – 3:1 z Francją, 3:2 z Iranem i 3:2 z Bułgarią. Ponadto na zakończenie turnieju w Nagoi nasi siatkarze przegrali 0:3 z Serbią. Podczas drugiego tygodnia podopieczni Nikoli Grbicia wygrali dwa mecze po 3:2 – z Niemcami i Holandią. W trzecim spotkaniu rozgrywanego w Holandii turnieju Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z reprezentacją USA.

Powołani na drugi turniej Ligi Narodów:

Atakujący : Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź

: Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź Przyjmujący : Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk

: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk Środkowi : Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz

: Sebastian Adamczyk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Karol Urbanowicz Rozgrywający : Grzegorz Łomacz, Jan Firlej

: Grzegorz Łomacz, Jan Firlej Libero: Paweł Zatorski, Kamil Szymura

Liga Narodów: Pozycja Polaków w tabeli

Po sześciu spotkaniach Polska zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Pierwsza jest Japonia z kompletem siedmiu zwycięstw i 20. oczkami na koncie. Tuż za nią są USA oraz Słowenia z 18 punktami. Na czwartym i piątym miejscu plasują się Włosi i Argentyńczycy z dorobkiem 15 pkt. Za Biało-Czerwonymi są Brazylijczycy oraz Holendrzy.

Pierwsza faza tegorocznej edycji Ligi Narodów potrwa do 10 lipca. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 19-23 lipca w Gdańsku. W finałowych rozgrywkach weźmie udział reprezentacja Polski oraz siedem czołowych drużyn z rundy eliminacyjnej VNL. Transmisję na żywo ze spotkań Polaków będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

