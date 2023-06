Bartosz Kurek szczery po meczu z Włochami. W szatni padły mocne słowa

Na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów polscy siatkarze pokonali mistrzów świata – Włochów 3:1 po zaciętej rywalizacji. Taka reakcja na ostatnią porażkę z USA bardzo cieszy i pozwala Biało-Czerwonym zachować miejsce w czołówce tabeli VNL 2023.

Przebieg meczu Polska – Włochy

Mecz był wyrównany pod każdym względem statystycznym. Polacy byli nieco bardziej produktywni w atakach (56 do 55), asach serwisowych (siedem do czterech) i błędach przeciwników (25 do 22), podczas gdy Włosi mieli więcej udanych bloków (dziewięć do ośmiu).

Poza Bartoszem Kurkiem świetnie spisali się m.in. Wilfredo Leon, który zakończył ten mecz z 16 punktami (14 ataków, dwa asy), środkowy bloku Jakub Kochanowski – z 14 (osiem ataków, dwa asy, cztery bloki) i atakujący Tomasz Fornal – z 12 (11 ataków, jeden blok).

Najbardziej produktywnymi zawodnikami we Włoszech byli atakujący Daniele Lavia i rozgrywający Yuri Romano, którzy zdobyli po 18 punktów, oraz atakujący Alessandro Michieletto, który zdobył 14 „oczek”.

Mocny komentarz Bartosza Kurka po meczu z USA

Po wczorajszym meczu padło sporo gorzkich słów, w tym m.in. Bartosza Kurka, który w pomeczowym wywiadzie wyznał, iż on i jego koledzy nie dorównali rywalom w żadnym elemencie.

– Mecz był bardzo dobry, praktycznie bezbłędny i grany na wysokim poziomie. Problem w tym, że po stronie amerykańskiej, a nie naszej. Widać było, że na tym etapie są drużyną lepszą, lepiej grają w siatkówkę. Musimy się z tym pogodzić i ciężko pracować, żeby doskoczyć do tego poziomu – mówił kapitan reprezentacji Polski przed kamerami TVP Sport.

Bartosz Kurek po meczu z Włochami: Nie mogliśmy sobie pozwolić na coś takiego

Z kolei po wygranym meczu z Włochami kapitan reprezentacji Polski przyznał, że razem z kolegami powiedzieli sobie, że nie ma możliwości, byśmy pozwolili sobie na coś takiego jak dzień wcześniej z USA.

– Trochę nam to nie wyszło w trzecim secie, to dlatego czwarty był tak ważny. Byliśmy przekonani, że jak wychodzimy na boisko, to walczymy absolutnie do końca. Przeciwko takiemu rywalowi jak Włochy należy zachować cierpliwość, koncentrację i nigdy nie spuszczać głów – powiedział Kurek w wywiadzie dla Volleyball World.

Czytaj też:

FIVB podjęła decyzję ws. Rosji i Białorusi. Światowy ranking siatkarzy ulegnie zmianieCzytaj też:

Wojciech Żaliński dla „Wprost”: Czujemy się sfrustrowani, że nie jesteśmy słuchani