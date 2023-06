Znamy skład siatkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner postawił na swoim

Polskie siatkarki po dwóch turniejach Ligi Narodów są liderkami tabeli. W Ankarze i Hongkongu Biało-Czerwone pokazały się ze świetnej strony. Polki mają na swoim koncie siedem zwycięstw, a kolejne cztery mecze nasza kadra w koreańskim Suwon. Trener Stefano Lavarini właśnie powołał skład na ostatni turniej w tej części rozgrywek VNL.

Reprezentacja Polski zagra w VNL bez zmian!

Włoski selekcjoner nie zdecydował się na rewolucję w składzie reprezentacji. Co akurat w pełni zrozumiałe, w końcu skoro dobrze idzie, to nie ma co zmieniać. Tym bardziej że Polki cały czas walczą o jak najlepszą pozycję rankingową w zestawieniu FIVB.

W porównaniu do składu, który był do dyspozycji Włocha na ostatnim turnieju w Hongkongu, nie zaszła żadna zmiana. Po stronie nieobecnych można dopisać wcześniej pauzujące, bądź będące poza graniem w VNL – Joannę Wołosz czy Malwinę Smarzek.

Skład reprezentacji Polski na turniej VNL w Suwon

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Julia Nowicka



Atakujące: Magdalena Stysiak, Monika Gałkowska



Środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Dominika Pierzchała



Przyjmujące: Martyna Łukasik, Olivia Różański, Monika Fedusio, Martyna Czyrniańska



Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

Cztery ostatnie mecze Biało-Czerwonych w Korei

Z kim podczas turnieju w Suwon zmierzą się nasze siatkarki? Polki rozpoczną granie w środę (tj. 28 czerwca) starciem z USA (g. 8:30). W czwartek (29.06) o wyjątkowo wczesnej porze (5:00) drużyna Lavariniego zagra z Niemkami. Piątek (30.06) to rywalizacja z Bułgarkami, również wcześnie (5:00) – spoglądając na polską strefę czasową.

Ostatnim meczem w pierwszej części VNL będzie niedzielne starcie z Koreankami (7:00). Po tym spotkaniu pozostanie już tylko granie najlepszych drużyn w turnieju finałowym.

