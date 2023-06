Nikola Grbić zapowiedział duże zmiany w reprezentacji Polski. „To się skończy”

Reprezentacja polskich siatkarzy przyzwoicie poradziła sobie w dotychczasowych meczach Ligi Narodów. Zdecydowana większość spotkań zakończyła się ich zwycięstwem, a jedynie Serbowie i Amerykanie byli w stanie pokonać podopiecznych Nikoli Grbicia. Oba spotkania Polacy przegrali 0:3. Serbski szkoleniowiec Biało-Czerwonych udzielił wywiadu dla „Super Expressu”, w którym podsumował zmagania naszych zawodników w Rotterdamie. Zapowiedział również zmiany, do których dojdzie podczas pobytu na Filipinach.

Nikola Grbić nie był zaskoczony zwycięstwem z Włochami

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zakończyła zmagania w Rotterdamie, pokonując mistrzów świata, czyli reprezentację Włoch 3:1. Tym samym zamazali obraz porażki z USA, do której doszło dzień wcześniej. Nikola Grbić przyznał, że nie był zaskoczony tym, jak zmotywowani byli jego siatkarze.

– Przypomniał mi się ubiegłoroczny turniej finałowy w Bolonii, kiedy ulegliśmy gładko Amerykanom w półfinale, a potem w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Włochów. Zagraliśmy wtedy o wiele lepiej w drugim meczu. Wydaje mi się to normalne, że reakcja graczy po złym występie była mocna. Zobaczyliśmy zupełnie nowy zespół, inną energię i koncentrację. Obrona też była na zupełnie innym poziomie więc i rezultat okazał się korzystniejszy – mówił Serb.

Serbski szkoleniowiec pochwalił Wilfredo Leona i Bartosza Bednorza

Nie można dziwić się też, że serbski szkoleniowiec miał powody do zadowolenia. W dalszym ciągu trwa walka o grę na poszczególnych pozycjach w składzie Polaków, jednak trener wyróżnił szczególnie dwóch zawodników – Wilfredo Leona i Bartosza Bednorza. Dodał też, że do Filipin poleci kolejny kandydat do gry na pozycji środkowego.

– Obaj wyglądali dobrze. Bednorz z pewnością lepiej niż w ubiegłym roku. Leon krok po kroku wraca do formy, z której pamiętam go grającego pod moim kierunkiem w Perugii. Jeszcze potrzebuje czasu, by się zaadaptować, szczególnie mam na myśli współpracę z rozgrywającymi. Zwłaszcza że na Filipinach będzie nowy gracz na tej pozycji. Trzeba czasu i cierpliwości, by znaleźć dobre wyczucie pomiędzy zawodnikami. Nawet jeśli czasem to gdzieś ucieka, trzeba wiedzieć jak zareagować i jak się uczyć na błędach – dodawał Nikola Grbić.

Nikola Grbić zapowiedział zmiany w reprezentacji Polski

W związku z tym, że do Filipin poleci optymalny skład, uzupełniony m.in. o Marcina Janusza i Aleksandra Śliwkę, Nikola Grbić zapowiedział, że ograniczy testowanie zawodników w reprezentacji Polski. Więcej czasu na boisku dostaną podstawowi zawodnicy.

– Chciałem dać szansę niemal wszystkim powołanym zawodnikom. Po drugie, miało to na celu danie więcej czasu na odpoczynek tym mocniej obciążonym lub mającym problemy zdrowotne. Nie powiem, że to było wymuszone, ale taka musiała być organizacja naszej pracy. Na trzecim turnieju na Filipinach skończy się dokonywanie wielkiej liczby zmian – zakończył selekcjoner Biało-Czerwonych.

