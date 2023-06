Najlepszy libero minionego sezonu PlusLigi zmienia klub. Hit transferowy stał się faktem

Lato to nie tylko czas reprezentacyjnych zmagań siatkarzy, ale też okres, w którym wielu z nich zmienia pracodawców. Tym razem doszło do kolejnego hitu transferowego wewnątrz PlusLigi. O takim ruchu mówiło się od dawna, lecz dopiero teraz został on sfinalizowany. Aluron CMC Warta Zawiercie oficjalnie potwierdziła pozyskanie nowego libero, a mianowicie Luke’a Perry’ego.

Luke Perry siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie

Komunikat w tej sprawie ukazał się na stronie internetowej śląskiej ekipy. Dl Australijczyka będzie to trzeba polska drużyna, w której przyjdzie mu występować. Wcześniej grał w Asseco Resovii (w latach 2018-2020), a w minionych rozgrywkach był zawodnikiem Trefla Gdańsk. Poza tym reprezentował barwy ekip takich jak Team Lakkapaa (Finlandia), VfB Friedrichshafen i Berlin Recycling Volleys (Niemcy) o raz Tours VB (Francja). Ze wspomnianym wcześniej nadmorskim zespołem zajął 6. miejsce w PlusLidze. Przez cały sezon znajdował się na czele klasyfikacji najlepiej przyjmujących siatkarzy.

Te rezultaty zaimponowały przedstawicielom Warty, z czym zresztą się nie kryją. – Luke był bez wątpienia najlepszym libero ostatniego sezonu PlusLigi. Gdy tylko okazało się, że Santiago Danani nie wypełni drugiego roku kontraktu, Australijczyk był naszym pierwszym wyborem. Rozmowy były krótkie i konkretne, a Luke po sukcesach w Niemczech i Francji oraz kapitalnej grze w Gdańsku będzie miał w naszych barwach okazję walczyć o najwyższe laury w najmocniejszej lidze świata – podkreślił prezes klubu, Kryspin Baran, cytowany w oficjalnym oświadczeniu.

– Słyszałem same dobre rzeczy na temat klubu z Zawiercia, więc zdecydowałem się do niego dołączyć. Jestem naprawdę podekscytowany, że w jego barwach będę walczyć o najwyższe cele i medale – przyznał z kolei sam Luke Perry. Jednocześnie zdradził, jak wysoko Warta zawiesiła sobie poprzeczkę na sezon 2023/24.

