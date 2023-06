Polskie siatkarki zachwycają. Oto aktualna tabela Ligi Narodów kobiet

Po latach niepowodzeń mało kto przypuszczał, że polskie siatkarki będą w stanie rywalizować w Lidze Narodów z takim powodzeniem. Już w poprzednim roku – pierwszym za kadencji Stefano Lavariniego – dało się dostrzec progres, ale prawdziwa zwyżka formy przyszła w trwające właśnie lato. Podopieczne włoskiego szkoleniowca spisują się świetnie, dlatego w aktualnej tabeli Ligi Narodów zajmują wysoką lokatę.

Polskie siatkarki rewelacją Ligi Narodów 2023

A przecież nie jest tak, że w zespole brakuje problemów. Do odpowiedniej formy wciąż nie wróciła Malwina Smarzek, dlatego selekcjoner ustalił, że nie będzie brał jej pod uwagę do gry w tych rozgrywkach i do tematu wrócą później. Do tego poważna kontuzja wykluczyła Zuzannę Górecką, a pomniejsze problemy zdrowotne miały również inne zawodniczki.

Tymczasem Biało-Czerwone mimo wszystko idą przez Ligę Narodów jak burza. Po 11 meczach mają na koncie 9 zwycięstw i zaledwie 2 porażki. Jak dotąd udało im się pokonać Kanadę, Włochy, Tajlandię, Serbię, Dominikanę, Turcję, Chiny, Niemcy i Bułgarię. Lepsze okazały się dość niespodziewanie Holenderki oraz – co dziwi zdecydowanie mniej – Amerykanki. Przed Polkami natomiast jeszcze jeden mecz w fazie grupowej LN. 1 lipca zagrają one z Koreankami, czyli najsłabszym zespołem w obecnym sezonie.

Tabela Ligi Narodów po 11 meczach Polek

Aktualna tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Liczba meczów Wygrane Porażka Bilans setów Liczba punktów 1. Polska 11 9 2 29:13 26 2. Stany Zjednoczone 10 9 1 29:12 24 3. Turcja 11 8 3 28:11 26 4. Brazylia 11 7 4 25:18 21 5. Niemcy 11 7 4 25:20 20 6. Chiny 10 6 4 23:16 19 7. Japonia 10 6 4 23:17 18 8. Włochy 10 6 4 23:22 15 9. Holandia 11 5 6 21:19 17 10. Serbia 10 5 5 22:22 16 11. Kanada 11 5 6 21:22 16 12. Dominikana 11 5 6 22:26 12 13. Tajlandia 10 2 8 11:24 8 14. Bułgaria 11 2 9 12:28 8 15. Chorwacja 10 2 8 8:24 6 16. Korea Południowa 10 0 10 2:30 0

