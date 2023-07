Oto sekret sukcesów polskich siatkarek. Martyna Łukasik jasno o Stefano Lavarinim

Mało kto spodziewał się, że polskie siatkarki są w stanie grać na tak wysokim poziomie i zwyciężać w tylu spotkaniach. Za kadencji Jacka Nawrockiego brakowało im sukcesów, ale kiedy przejął je Stefano Lavarini, od razu dało się zauważyć progres. Nikt jednak nie oczekiwał, że w obecnym sezonie będzie aż tak dobrze. Jedna z Biało-Czerwonych udzieliła wywiad, w którym opowiedziała, za co najbardziej ceni Włocha.

Martyna Łukasik chwali Stefano Lavariniego

Przypomnijmy – w tegorocznej edycji Ligi Narodów nasze siatkarki jako pierwsze zagwarantowały sobie awans do fazy play-off, a etap grupowy zakończyły na pierwszym miejscu. Z 12 spotkań wygrały aż 10, uzbierały 29 punktów i w dały mnóstwo radości kibicom. Jedyne wpadki przytrafiły im się z Holandią i USA (Amerykanki były drugie).

Co jest kluczem do sukcesów reprezentacji Polski kobiet. – Trener doskonale wie, jak podejść do zawodniczek i całego zespołu. Zawsze znajduje drogę do zmotywowania drużyny, bo posiada znakomite umiejętności komunikacyjne – podkreśliła Łukasik w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Ponadto wspomniała też o znakomitym przygotowaniu do meczów, co objawia się tym, że szkoleniowiec z Italii poświęca mnóstwo czasu na analizę i rozpracowywanie przeciwników. Zawsze wskazuje swoim podopiecznym najważniejsze rzeczy, które mogą wykorzystać, by doprowadzić do wygranej i jak widać, takie podejście przynosi znakomite efekty.

Pokorne podejście polskiej siatkarki

Łukasik została też zapytana o to, jaką ocenę wystawiłaby reprezentacji Polski za dotychczasowe dokonania w sezonie 2023 i obecnej edycji Ligi Narodów.

– Nie wiem, czy wystawiłabym „szóstkę”, ale na pewno ocena byłaby bardzo wysoka! Do wszystkich naszych występów podchodzę w ten sposób, że z każdego meczu da się wyciągnąć pewne elementy do poprawy. Mimo wielu zwycięstw jesteśmy świadome, że możemy grać jeszcze lepiej – podsumowała.

