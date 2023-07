Gwiazda reprezentacji Francji zagra w Polsce. Błyszczał na igrzyskach olimpijskich

Z wielkim wytężeniem kibice śledzą poczynania reprezentacji Polski. Siatkarze Nikoli Grbicia powalczą na Filipinach o wysoką pozycję przed turniejem finałowym Ligi Narodów w Gdańsku. Z kolei o awans do czołowej ósemki musi w Anaheim powalczyć reprezentacja Francji. Jeden z zawodników, który w 2021 stanowił o sile zespołu podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, od nowego sezonu klubowego będzie występował w Polsce.

Jean Patry nowym graczem Jastrzębskiego Węgla

Jastrzębski Węgiel ogłosił zakontraktowanie Jeana Patryego. Atakujący spędził ostatni sezon w Allianzu Mediolan, z którym sensacyjnie dotarł do najlepszej czwórki Serie A. W drodze ku awansowi zespół pokonał naszpikowaną gwiazdami Sir Safety Susa Perugię z Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem w składzie. Francuz, który obecnie przebywa wraz z kadrą w rozmowie z mediami JW wyraził zadowolenie z transferu do Polski. Podkreślił, że chce dobrze przygotować się na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu.

– Przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu postawiłem sobie za cel, by grać w jak najlepszym z możliwych klubów, a Jastrzębski Węgiel to wspaniały klub. PlusLiga będzie dla mnie czymś nowym, ale chciałbym z moim nowym klubem kontynuować zwycięski kurs i zdobywać kolejne trofea. Nie mogę doczekać się już występów przed jastrzębską publicznością, która tworzy niesamowitą atmosferę w hali – powiedział Patry w rozmowie dla mediów klubowych Jastrzębskiego Węgla.

Kariera Jeana Patry’ego

Patry ma w dorobku złoty medal olimpijski wywalczony w Tokio. Na turnieju w Paryżu był jednym z najskuteczniejszych graczy. Mierzący 207 cm wzrostu atakujący rozpoczynał karierę w rodzinnym Montpellier. W 2019 roku trafił do Włoch, najpierw spędził rok w Cisternie, by w latach 2020-2023 grać w Mediolanie. W Jastrzębskim Węglu zastąpi Stephena Boyera, który dołączy do Asseco Resovii Rzeszów.

