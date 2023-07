Młode gwiazdy polskiej siatkówki powalczą w Chinach. Znamy składy

Polskie siatkarki mogą szykować się już do turnieju finałowego Ligi Narodów w Stanach Zjednoczonych. Zaraz w ich ślady pójdą zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy jako gospodarz zmagań w Gdańsku, mają automatycznie zapewnioną kwalifikację. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia w chińskim Chengdu powalczą najlepsi polscy siatkarze i siatkarki ze statusem studenta.

Polscy siatkarze i siatkarki wystąpią na Uniwersjadzie w Chinach

Uniwersjada to odbywające się co dwa lata multidyscplinarne zawody sportowe dla państw będących członkami Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego. W zmaganiach mogą brać udział profesjonalni sportowcy pod warunkiem, że mają status studenta. Jako że najlepsi biało-czerwoni zawodnicy mierzą się obecnie w VNL, na Uniwersjadę pojadą zawodnicy i zawodniczki, których raczej trudno szukać w podstawowych kadrach. Jest to jednak okazja do zebrania doświadczenia w zawodach światowej rangi oraz rywalizacji dla kraju o medale. W składzie całej polskiej kadry (nie tylko siatkarzy) znajduje się 199 sportowców. Po długiej przerwie o medale powalczą aż cztery polskie drużyny – w siatkówce i koszykówce obu płci.

– W wielu dyscyplinach mamy na pewno mocne składy i liczymy na dobre wyniki. Cieszę się, że nasze udane starty oraz promocja uniwersjad spowodowały, że świadomość tego, czym jest uniwersjada u polskich sportowców bardzo wzrosła. To impreza, która w praktyce niczym nie różni się od igrzysk olimpijskich i na pewno może być doskonałym doświadczeniem dla naszych reprezentantów – mówi Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej cytowany przez TVP Sport.

Składy siatkarskich reprezentacji Polski na Uniwersjadę 2023

W składach siatkarskich kadr na Uniwersjadę roi się od nazwisk znajomych z PlusLigi i Tauron Ligi. U panów wszyscy zawodnicy są zarazem studentami Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. W Chengdu zagrają między innymi Sebastian Adamczyk z GKS-u Katowice, Michał Gierżot z PSG Stali Nysa czy Kamil Szymura z Cuprum Lubin.

Skład męskiej reprezentacji siatkarskiej na Uniwersjadę 2023:

Sebastian Adamczyk (WSZIA Opole, GKS Katowice)

Jakub Czyżowski (WSZiA Opole, PSG KPS Siedlce)

Dawid Dulski (WSZiA Opole, Aluron CMC Warta Zawiercie)

Michał Gierżot (WSZiA Opole, PSG Stal Nysa)

Damian Kogut (WSZiA Opole, Exact Systems Norwid Częstochowa)

Łukasz Kozub (WSZiA Opole, Stade Poitevin Poitiers – Francja)

Maciej Krysiak (WSZiA Opole, BKS Visła Bydgoszcz)

Mariusz Magnuszewski (WSZiA Opole, Ślepsk Malow Suwałki)

Mateusz Poręba (WSZiA Opole, Indykpol AZS Olsztyn)

Kewin Sasak (WSZiA Opole, Trefl Gdańsk)

Kamil Szymura (WSZiA Opole, Cuprum Lubin)

Dawid Woch (WSZiA Opole, BBTS Bielsko-Biała)

U pań możemy liczyć m.in. na obecność jednej z najskuteczniejszych zawodniczek ostatniego sezonu Tauron Ligi, Pauliny Damaske. Ponadto w Chinach zagra Weronika Szlagowska, która w ubiegłym roku występowała na udanych dla Biało-Czerwonych mistrzostwach świata.

Skład żeńskiej reprezentacji siatkarskiej na Uniwersjadę 2023:

Paulina Damaske (SAN Łódź, BKS Bostik Bielsko-Biała)

Kinga Drabek (WSZiA Opole, ŁKS Commercecon Łódź)

Karolina Drużkowska (AK Kalisz, Energa MKS Kalisz)

Alicja Grabka (WSZiA Opole, Energa MKS Kalisz)

Małgorzata Lisiak (WSZiA Opole, Grot Budowlani Łódź)

Marta Łyczakowska (WSZiA Opole, Moya Radomka Lotnisko Radom)

Justyna Łysiak (WSZIA Opole, Grot Budowlani Łódź)

Kornelia Moskwa (WSZiA Opole, Moya Radomka Lotnisko Radom)

Marta Orzyłowska (UO Opole, UNI Opole)

Julita Piasecka (WSZIA Opole, ŁKS Commercecon Łódź)

Aleksandra Rasińska (WSZiA Opole, Energa MKS Kalisz)

Weronika Szlagowska (WSZiA Opole, Developres Bella Dolina Rzeszów)

