NA ŻYWO: Polska rozpoczyna walkę na Filipinach ze Słowenią

11:53 Dzień dobry. Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Słowenia w ramach Ligi Narodów 2023.



Przypominamy skład kadry Nikoli Grbicia na turniej w Pasay City.



twitter.com

Reprezentacja Polski w bojowych nastrojach podchodzi do pierwszego meczu ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Niezależnie od wyników, Biało-Czerwoni mogą szykować się na zmagania finałowe w Gdańsku. Rola gospodarza dała im automatyczna kwalifikacje. Wciąż toczy się jednak walka o wysoką pozycję w tabeli przed finałami, gdyż Polacy nie mają obligatoryjnie zapewnionej pierwszej lokaty.

Polska zagra ze Słowenią w ramach Ligi Narodów 2023

Pierwszym z czterech rywali w filipińskim Pasay City będzie reprezentacja Słowenii. W tabeli Ligi Narodów plasują się dwie lokaty wyżej niż Biało-Czerwoni, choć mają identyczny bilans 6 zwycięstw i 2 porażek w VNL. Choć ostatni bezpośredni mecz zakończył się triumfem siatkarzy Nikoli Grbicia 3:1 (Liga Narodów 2022), to polscy kibice doskonale pamiętają porażki z krajem znad Morza Adriatyckiego. W 2017 roku podczas mistrzostw Europy w Polsce prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego kadra przegrała ze Słowenią tuż po fazie grupowej turnieju. Dwa i cztery lata później ta sama reprezentacja pozbawiła Polaków marzeń o złocie ME.

Nikola Grbić ma do dyspozycji praktycznie najmocniejszy skład. Do kadry dołączyli już zawodnicy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla – Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Marcin Janusz i Jakub Popiwczak. Cała czwórka długo rywalizowała w PlusLidze i Champions League, przez co serbski trener dał im odpocząć w pierwszej fazie turnieju.

W składzie Słowenii prowadzonej przez byłego szkoleniowca ZAKSY, Gheorghe Cretu, znajdziemy wielu zawodników z europejskiej czołówki. Tine Urnaut i Rok Mozić stanowią o przyjęciu ekipy. Z kolei ważnym ogniwem na środku boiska jest Jan Kozamernik, do niedawna siatkarz Asseco Resovii Rzeszów, który od nowego sezonu będzie występować w Trentino.

Najbliższe mecze reprezentacji Polski w VNL

Podczas turnieju w filipińskim Pasay City Polska zmierzy się także z Brazylią, Kanadą oraz Japonią.

Czytaj też:

Zawodził w Polsce, zagra w Turcji. Holender trafi do znanego klubuCzytaj też:

Karol Kłos bohaterem hitu transferowego. Zagra w medaliście PlusLigi