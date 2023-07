Wspaniały comeback w meczu Polska – Słowenia. Ależ to były emocje!

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia przy następnym meczu Biało-Czerwonych! 15:13 KONIEC, SKUTECZNY ATAK ZE ŚRODKA, POLSKA WYGRYWA ZE SŁOWENIĄ 3:2! Przerwa tuż przed końcówką meczu. 14:13 Kochanowski zepsuł zagrywkę. 14:12 Kochanowski ze środka i mamy piłkę meczową. 13:12 Bednorz w siatkę. 13:11 Cebulj zmarnował serwis. 12:11 Punkt dla Słoweńców. Najpierw było boisko, a dopiero potem zagranie Śliwki. 12:10 Dotknięcie siatki, mamy punkt! 11:10 Kapitalny blok Polaków na Moziciu! Kochanowski! 10:10 Bieniek mocno, ale w aut. 10:9 Co za szczęście! Bieniek obronił atak i piłka spadła w pole Słoweńców! 9:9 Bednorz mocno i nie do obrony na lewym skrzydle. 8:9 Złe przyjęcie Śliwki, Słowenia na prowadzeniu... 8:8 Cebulj się przebudził i wykończył skutecznie tę długą akcję. 8:7 Śliwka kończy tę akcję skutecznie. 7:7 Kozamernik, nie zablokowaliśmy tego i mamy remis. 7:6 Urnat tym razem dał sobie radę uderzając wzdłuż linii. 7:5 Kapitalna kiwka Śliwki. 6:5 Zablokowany Kurek. 6:4 Cebluj przebił się przez nasz blok. 6:3 Kurek skutecznie, odskakujemy na trzy „oczka”! 5:3 Kochanowski zapunktował ze środka. 4:3 Cebulj po bloku i jest punkt dla Słowenii. 4:2 Bednorz po taśmie, ale potem Śliwka posłał nie do obrony. 3:2 Aut naszych rywali. 2:2 Doskonała kontra Słoweńców ze środka. 2:1 Bednorz ma dziś dobry dzień, ewidentnie! 1:1 Środkowy trafił w siatkę. 1:0 Bieniek na 1:0 ze środka. W tej edycji Ligi Narodów Polacy rozegrali 4 tie-breaki i wszystkie wygrali. Czekamy na piąty zwycięski. ROZPOCZYNAMY PIĄTY SET! 25:20 Mamy to, wygrywamy 25:20 i czekamy na tie-break! 24:20 Kapitalna kontra Bednorza. 23:20 Śliwka radzi sobie na prawej flance. 22:20 Długa akcja, którą wykończył Cebulj po skosie. 22:19 Bieniek dobrze ze środka. 21:19 Tym razem Cebulj zdobył punkt. 21:18 Kochanowski posłał as! 20:18 Cebulj nie obronił ataku Kaczmarka. 19:18 Zmarnowaliśmy kontrę, w przeciwieństwie do Mozicia. 19:17 Cebulj też się myli. 18:17 Kurek daleko w aut. 18:16 Cebulj nie skończył akcji, sprytnie zrobił to zaś Bednorz. 17:16 Nie zdołał odebrać tego Janusz. 17:15 Urnaut w aut. 16:15 Kozamernik nie skończył, lecz Bednorz nie trafił w boisko. 16:14 Blokujemy Urnauta! 15:14 Kurek zły na siebie, uderzył za mocno. 15:13 To był atak w aut. Punkt dla nas. 14:12 Wybroniliśmy jedno z uderzeń, a potem Pajenk spóźnił sie do bloku i Kurek zdobył punkt. 13:12 Śliwka uratował tę piłkę, choć niełatwo było zaatakować. 12:12 Urnaut na remis. 12:11 Mozić uderzał zbyt mocno, abyśmy to obronili. 12:10 Bednorz w siatkę. 12:9 Świetna zagrywka Bednorza i błąd Słowenii. 11:9 Cebulj w aut. 10:9 Popsuty serwis Kurka. 10:8 Cebulj fatalnie przestrzelił. Cretu wziął przerwę. 9:8 Świetna i mocna odpowiedź Kurka. 8:8 Skuteczny atak Bednorza. 7:7 Błędy się mnożą, Śliwka daleko w aut. 6:6 Nerwowa reakcja Polaków, zła komunikacja Śliwki z Januszem. 6:5 Bednorz skutecznie ze środka. 5:5 Kozamernik sobie poradził. 5:4 Złe przyjęcie, oddaliśmy piłkę, ale udało nam się wybronić i Śliwka zdobył kolejny punkt. 4:4 Psujemy zagrywkę. 4:3 Doskonały finisz autorstwa Śliwki. 3:2 Cebulj też się pomylił. 2:2 Kurek zmarnował serwis. 2:1 Kochanowski świetnie w pierwsze tempo. 1:1 Nie zablokowaliśmy Mozicia. 1:0 Udany atak Bieńka ze środka. Gramy! 25:20 Cebulj psuje atak i Polska wygrywa trzeci set. Wciąż przegrywamy, ale jeszcze walczymy. 24:20 Śliwka posłał rakietę nie do obrony. 23:20 Powtórzenie akcji mogło dać nam korzyść, lecz Śliwka został zablokowany. 23:19 Cretu się wściekł, wybrzmiał brzęczek w momencie, gdy Słowenia konstruowała kontrę. Akcja przerwana i co dalej? 23:18 Doskonały serwis Bednorza i Słoweńcy tego nie wybronili. 22:18 I jeszcze raz Bednorz z lewej flanki. 21:17 Bednorz popisuje się skutecznością. Grbić reaguje prośbą o przerwę. 20:17 Oddaliśmy piłkę za darmo. Słoweńcy skończyli akcję za 4. razem... 20:16 Kurek zatrzymany. 20:15 Nie udało się zablokować Mozicia. 20:14 Śliwka też się myli, ale po chwili dobrze odpowiedział Bednorz. 19:13 Mozić zaserwował daleko w aut. 18:13 Aut po naszej zagrywce. 17:12 Urnaut zapunktował po skosie. a Gheorghe Cretu poprosił o przerwę. 17:11 Silna zagrywka Kochanowskiego, piłka przechodząca, Śliwka bije mocno i mamy punkt. 16:11 Siatkarz ZAKSY skutecznie zaatakował z lewej strony. 15:11 Autowy blok Śliwki. 15:10 Kochanowski powiększa naszą przewagę. 14:10 Cebulj pomylił się przy zagrywce. 13:10 Nie daliśmy rady wybronić się w następnej akcji. 13:9 To był as Kurka! 12:9 Dwa razy wybronili się Słoweńcy, w końcu jednak Bednorz okiwał przeciwników. 11:9 Kochanowski się poprawił. 10:9 Kochanowski zmarnował akcję, nasi rywale dobrze skontrowali. 10:8 Skuteczni Słoweńcy w akcji w pierwsze tempo. 9:7 Urnaut odpowiada skutecznie. 9:6 Uff, byliśmy bliscy straty, ale Śliwka dobrze zaatakował z prawej strony. 8:6 Śliwka posłał piłkę gdzieś w trybuny... 8:5 Nie udało się zablokować Cebulja. 8:4 Słoweńcy dotknęli siatkę. 7:4 Fatalna pomyłka Cebulja. Chciał kiwać, a piłka ledwo doleciała do siatki. 6:4 Cierpliwość Biało-Czerwonych i znakomite uderzenie Śliwki. 5:4 Kurek nie pomylił się w tej kontrze. 4:4 Bieniek skutecznie ze środka. 3:4 Urnaut nas okiwał. 3:3 Kurek zablokowany, ale punkt dla nas. 2:3 Cebluj po prostej, to było nie do zatrzymania. 2:2 Dobra kontra Kurka. 1:2 Nieudany blok Biało-Czerwonych na Moziciu. 1:1 Kozamernik przestrzelił. 0:1 Bieniek rozpoczyna trzeci set od serwisu w siatkę. Gramy dalej! 21:25 Kurek po antence, punkt dla Słowenii. Przegrywamy już 0:2... 21:24 Bednorz w siatkę przy serwisie. 21:23 Kurek tym razem popisał się skutecznością. 19:23 Mozić wykorzystał kontrę. 19:21 As Kurka, jeszcze gonimy! 18:21 Nie było dotknięcia w bloku, jest punkt dla nas. 17:21 Bednorz zdobył punkt w ataku po skosie. 16:21 Cebulj przepchnął akcję po swojej prawej stronie. 16:20 Odrabiamy jeszcze jeden punkt. 15:20 Urnat w siatkę. 14:20 Kurek zablokowany i piłka wpadła nam w boisko. Śliwka odpuścił, myląc się bardzo. 14:19 Urnaut zaserwował prosto na Semeniuka, a ten i tak popełnił błąd. 14:18 Kurek na boisku, a piłka w siatce po naszym serwisie. 14:17 Świetna akcja i Semeniuk skutecznie z drugiego tempa. 13:17 Nie udało nam się dobrze wyblokować Urnauta. 13:16 Śliwka skutecznie z lewej flanki. 12:16 Ten sam siatkarz uderzył w siatkę przy serwisie. 12:15 Kochanowski wreszcie się wstrzelił ze środka. 11:15 Kaczmarek nie odebrał tej piłki. 11:14 Semeniuk dobrze odpowiada z lewej flanki po skosie. 10:14 My też się mylimy. 10:13 Kozamernik przestrzelił. „Chcę, żebyście byli agresywni!” – krzyknął nasz selekcjoner. Grbić poprosił o czas. 9:13 Janusz obronił piłkę, ale kontra była już zabójcza. Strata naszych siatkarzy rośnie... 9:12 As Kozamernika. 9:11 Popsuta zagrywka Biało-Czerwonych. 9:10 Mozić pomylił się w ataku. 8:10 Cebluj nie został zatrzymany. 8:9 Śliwka skutecznie z prawego skrzydła. 7:9 Bieniek nie wykorzystał kontry, a potem jeden z naszych siatkarzy dotknął siatkę. 7:7 Pomyłka Słoweńców w zagrywce. 6:7 Piekielnie mocne uderzenie Cebulja, Kaczmarek dostał w twarz, aż go zamroczyło. Chwila grozy na parkiecie, ale chyba będzie mógł grać dalej. 6:6 Zablokowaliśmy rywali po ich złym rozegraniu. 5:6 Kaczmarek chciał atakować po prostej i trafił w aut. 5:5 Znakomita kontra Słoweńców. 5:4 Mozić skutecznie po przekątnej. 5:3. Sprytna kiwka Semeniuka. 4:3 Biało-Czerwoni nie dali rady wygarnąć piłki zza bandy. 4:2 Kozamernik zagrał w aut. 3:2 Długa akcja, Semeniuk zablokowany i w końcu punkt dla Słowenii. 3:1 Cebulj w aut. 2:1 As Bieńka! 1:1 Bieniek ze środka na remis. 0:1 Popełniamy błąd, a rywale wykorzystują kontrę. 29:31 Koniec. Przegrywamy pierwszego seta 29:30 Kozamernik znów skutecznie atakuje 29:29 Popsuty serwis Słoweńca! Mamy wyrównanie 28:29 Bieniek w aut. Czwarty setbol dla rywali Polaków 28:28 Kozamernik skutecznie atakuje i nie daje szans Popiwczakowi 28:27 Semeniuk zdobywa punkt i Polacy mają trzeciego setbola! 27:27 Skutecznie w ataku Olek Śliwka. Bronią się Polacy! 26:27 Kurek w siatkę po zagrywce. Trzeci setbol dla Słowenii 26:26 Po bloku w aut Słoweńcy 25:26 Przestrzelił Huber zagrywką. Drugi setbol dla Słowenii 25:25 Bronimy to! 24:25 Teraz Słoweńcy mają setbola 24:24 Niestety mamy wyrównanie 24:23 Cebulj potężnie i jest punkt dla Słoweńców. Kolejny setbol dla Polaków 24:22 I mamy piłkę setową! 23:22 Huber dotknął piłki podczas bloku i przewaga znów topnieje 23:21 Potężne uderzenie Kaczmarka i bez szans defensywa przeciwników! 22:21 Jeden z naszych blokujących dotknął siatki. Kontakt Słoweńców 22:20 Tym razem Bieniek nie trafia z ataku z lewej strony 22:19 Semeniuk fantastycznie zaatakował i budujemy przewagę! 21:19 Kaczmarek zwolnił rękę i dobrze zaatakował 20:19 Cebulj świetnie zaatakował i przeciwnicy Polaków są bliscy odrobienia strat. 20:18 Urnaut wykorzystuje kolejny atak i Nikola Grbić poprosił o czas 20:17 Nie udaje się odskoczyć na pięć punktów Polakom 20:16 Nieudany atak Słoweńców i Polacy powiększają prowadzenie w pierwszym secie! 19:16 Kaczmarek skutecznie blokuje! 18:16 Kapitalny atak Śliwki i wracamy na dwupunktowe prowadzenie 17:16 Ponownie przeciwnicy Biało-Czerwonych łapią kontakt 17:15 Kozamernik blokuje atak Kaczmarka 17:14 Teraz doskonale w ataku spisali się Polacy. Bieniek nie dał szans obronie 16:14 Punkt dla Słoweńców 16:13 Śliwka po rękach bloku zdobywa punkt! 15:13 Skuteczny atak Słoweńców 15:12 As serwisowy Kamila Semeniuka! 14:12 Kaczmarek znów pokazuje się z fantastycznej strony i trafia! 13:12 Stern zaatakował w aut, jednak po wideoweryfikacji okazało się, że było dotknięcie naszego reprezentanta 13:11 Po przekątnej Kaczmarek i uciekamy na dwa punkty 12:11 Zatrzymany blokiem Semeniuk. Słoweńcy złapali kontakt 12:10 As serwisowy Kozamernika 12:9 Nieudany blok Polaków i przewaga topnieje do trzech punktów 12:8 Mateusz Bieniek po raz kolejny zdobywa punkt! 11:8 Słoweńcy punktują po przerwie 11:7 Kovacić znów się myli! Cztery punkty przewagi Polaków! 10:7 As serwisowy Olka Śliwki! 9:7 Co za forma Kaczmarka! Skuteczny blok i Biało-Czerwoni już na dwupunktowym prowadzeniu. 8:7 I wychodzimy na prowadzenie! Druga kontra z rzędu wykorzystana, a egzekutorem był Kaczmarek! 7:7 Bardzo dobry atak Polaków i mamy wyrównanie! 6:7 Słoweńcy dalej prowadzą jednym punktem 5:6 Przepraszamy za drobne problemy techniczne. Kaczmarek skutecznie z prawej strony 2:3 Huber wyblokowany i Pajenk jeszcze raz skutecznie. 2:2 Pajenk zmieścił się ledwo, ledwo. 2:1 Akcja powtórzona, a w niej nasi rywale dotknęli siatkę. Bartosz Kurek zaczął na ławce, ale już w trzeciej akcji dyskutuje z sędziami. 1:1 Za drugim razem Stern się nie pomylił. 1:0 Słoweńcy zaczynają od ataku w aut. Gramy! 12:59 Oto wyjściowy skład reprezentacji Polski.



twitter.com 12:57 Mecz rozpocznie się już za kilka chwil. Siatkarze są już na parkiecie, a my słuchamy Mazurka Dąbrowskiego. 11:53 Dzień dobry. Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Słowenia w ramach Ligi Narodów 2023.



Przypominamy skład kadry Nikoli Grbicia na turniej w Pasay City.



twitter.com

Reprezentacja Polski w bojowych nastrojach podchodzi do pierwszego meczu ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Niezależnie od wyników, Biało-Czerwoni mogą szykować się na zmagania finałowe w Gdańsku. Rola gospodarza dała im automatyczna kwalifikacje. Wciąż toczy się jednak walka o wysoką pozycję w tabeli przed finałami, gdyż Polacy nie mają obligatoryjnie zapewnionej pierwszej lokaty.

Polska zagra ze Słowenią w ramach Ligi Narodów 2023

Pierwszym z czterech rywali w filipińskim Pasay City będzie reprezentacja Słowenii. W tabeli Ligi Narodów plasują się dwie lokaty wyżej niż Biało-Czerwoni, choć mają identyczny bilans 6 zwycięstw i 2 porażek w VNL. Choć ostatni bezpośredni mecz zakończył się triumfem siatkarzy Nikoli Grbicia 3:1 (Liga Narodów 2022), to polscy kibice doskonale pamiętają porażki z krajem znad Morza Adriatyckiego. W 2017 roku podczas mistrzostw Europy w Polsce prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego kadra przegrała ze Słowenią tuż po fazie grupowej turnieju. Dwa i cztery lata później ta sama reprezentacja pozbawiła Polaków marzeń o złocie ME.

Nikola Grbić ma do dyspozycji praktycznie najmocniejszy skład. Do kadry dołączyli już zawodnicy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla – Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Marcin Janusz i Jakub Popiwczak. Cała czwórka długo rywalizowała w PlusLidze i Champions League, przez co serbski trener dał im odpocząć w pierwszej fazie turnieju.

W składzie Słowenii prowadzonej przez byłego szkoleniowca ZAKSY, Gheorghe Cretu, znajdziemy wielu zawodników z europejskiej czołówki. Tine Urnaut i Rok Mozić stanowią o przyjęciu ekipy. Z kolei ważnym ogniwem na środku boiska jest Jan Kozamernik, do niedawna siatkarz Asseco Resovii Rzeszów, który od nowego sezonu będzie występować w Trentino.

Najbliższe mecze reprezentacji Polski w VNL

Podczas turnieju w filipińskim Pasay City Polska zmierzy się także z Brazylią, Kanadą oraz Japonią.

Czytaj też:

Zawodził w Polsce, zagra w Turcji. Holender trafi do znanego klubuCzytaj też:

Karol Kłos bohaterem hitu transferowego. Zagra w medaliście PlusLigi